Можно без удочки: как выглядит обычная рыбалка в Белоруссии

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На какую бы рыбу вы не рассчитывали, уехав на рыбалку в Белоруссии, результат будет предсказуем!
Местные жители показали богатый улов в несколько ведер. Лежит себе добыча, не трепещет, сохнет на солнышке.
"Рыбачит" дама, а ее мужчина снимает на камеру сам процесс и урожай. "Так уже, наверное, минут сорок копаем - ведро накопали", - комментирует женщина.
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Так хотя бы смешно было.