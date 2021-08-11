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Можно без удочки: как выглядит обычная рыбалка в Белоруссии

Можно без удочки: как выглядит обычная рыбалка в Белоруссии (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 07:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   картошка   приколы   рыбалка   смешно   
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На какую бы рыбу вы не рассчитывали, уехав на рыбалку в Белоруссии, результат будет предсказуем!

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Метки: Юмор   видео   картошка   приколы   рыбалка   смешно   
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337
КакогоХу 3 часа назад
Подводная охота
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703
Игорь Меншиков Час назад
С такими паводками рис можно сажать, только зима не за горами, не созреет
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1k
Andrey Час назад
жесть, жил у бабушки в Украине, там после августовских дождей речка-вонючка, которую можно было перейти замочившись только по пояс, разлилась охрененно, уровень воды поднялся метров на 6-7, у нас подтопило дорожки, а у соседей участок был ниже, в доме был метр воды, огород вообще смыло
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34k
Alex 2 часа назад
Да уж... Смешного мало
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2k
Aristarx 2 часа назад
Беда вот так урожай потерять....
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