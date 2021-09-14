Люди, которым плевать на технику безопасности

Иногда правила техники безопасности могут казаться излишними, но не стоит ими пренебрегать. Ведь от них может зависеть сохранность жизни. Но, кажется, что некоторые люди думают, что они кошки с девятью жизнями: одной больше, одной меньше — какая разница?

Выглядит как искусство