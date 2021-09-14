Люди, которым плевать на технику безопасности

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Работники со всего света, которые считают, что техника безопасности — пустой звук и нарушают «написанные кровью» других правила.
Иногда правила техники безопасности могут казаться излишними, но не стоит ими пренебрегать. Ведь от них может зависеть сохранность жизни. Но, кажется, что некоторые люди думают, что они кошки с девятью жизнями: одной больше, одной меньше — какая разница?
Выглядит как искусство
×
Очень сомнительное решение
Мастерство баланса
Защитная маска переоценена
Когда надо немного повыше
Всё ради чистого окна
Почему бы не завалить запасный выход?
Работа на высоте
Растяжка
Смело
Здесь русский дух
Вид из моего фургона во время обеденного перерыва в прошлую пятницу
На грани
Зачем защита, если можно просто отвернуться?
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