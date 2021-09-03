Как живут без электричества российские деревни, где роль водопровода выполняет родник







Там и по сей день практикуется чаепитие из самовара, а вечера освещают лишь керосиновые лампы. Дело не в почитании традиций предков, а в отсутствии альтернативы.

Место Красный Берег, что находится в Вологодской области, очень похоже на тысячи таких же мест, раскинутых на российских просторах. В прошлом в этой округе было примерно сорок деревень и хуторов, население которых составляло больше одной тысячи человек.



