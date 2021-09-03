Как живут без электричества российские деревни, где роль водопровода выполняет родник

Если удалиться от Москвы на полтысячи километров, то можно совершить «прыжок во времени» лет на сто назад. В Вологодской области до сих пор существуют деревни, живущие за счет натурального хозяйства.
Там и по сей день практикуется чаепитие из самовара, а вечера освещают лишь керосиновые лампы. Дело не в почитании традиций предков, а в отсутствии альтернативы.
Место Красный Берег, что находится в Вологодской области, очень похоже на тысячи таких же мест, раскинутых на российских просторах. В прошлом в этой округе было примерно сорок деревень и хуторов, население которых составляло больше одной тысячи человек.
Здесь были животноводческие комплексы, люди выращивали лен и ячмень. На сегодняшнее время на Красном Берегу влачат существование три практически нежилые деревушки.
Электричество и дороги отсутствуют от слова СОВСЕМ. Есть как говорится только направление, по которому можно проехать летом на тракторе или зимой на снегоходе. В случае чрезвычайной ситуации скорую помощь или пожарных здесь ждать не стоит.
Оставшиеся деревни существуют на 100% своем обеспечении продовольствием. Трудятся здесь от зари и до наступления сумерек.
Юрий Викентьевич служит почтальоном, с окладом в 3000 руб. в месяц. Пару раз за неделю ему приходится проходить на своих ногах больше 30 км. В обе стороны, для доставки почты населению Красного Берега.
В зимний период этот маршрут может длиться целый день. Бывает, его может подвести попутка. Попуткой в этих краях как правило являются лесовозы.
Справа на фото – Сергей Лобанов, который является самым молодым жителем деревни. Имеет фермерское образование, стажировался во Франции и Голландии, но для жизни и создания семьи вернулся на родину. Нужда заставляет его каждые полгода ехать на заработки в город.
В честь юбилея дня победы, красноселы приняли решение установить монумент сражавшимся на войне землякам, в том числе и летчику-истребителю Александру Клубову – Герою Советского Союза.
Открытие памятника собрало порядка двухсот гостей, был на открытии и глава района. Снова подняли вопрос о прокладке дороги. В данный момент идет подготовительный процесс, и уже совсем скоро власти пообещали закончить строительство. Жители Красного Берега очень на это надеются. Роль водопровода здесь играет родник.
Раньше тут работала школа, были магазин, больница, почта и клуб. Теперь об этом напоминают только оставшиеся руины.
Источником электричества является генератор, питающий все три деревни. Для экономии топлива, его запускают только по вечерам на два часа.
Последний раз генератор запускали пару месяцев назад, так как постоянно бывают проблемы с соляркой.
Семья Волковых имеет свой крохотный генератор и около двух часов по вечерам они имеют возможность посмотреть телевизор, чтобы узнать, что происходит на Большой земле.
На Руси, в деревнях, до сих пор лошадь остается основным средством передвижения, по любой дороге и в любую погоду. В 30-х годах прошлого века снесли церковь, возведенную в 17 веке.
Да что там говорить..., на самом деле, когда приезжаешь вот в такие места, душа начинает дрожать от всего увиденного. Как так, ведь на улице 21 век — wi-fi, 5G, Тесла, полеты на Луну, гонка вооружений и т.д., а эти люди "застряли" в прошлом, и нет до них никому дела. Живут себе в сое удовольствие, а в удовольствие ли?
Пройдет еще 5-10 лет, и эти деревушки будут посещать как полностью исчезнувшие с лица нашего государства, чтобы снять документальный фильм или написать статью о том что и здесь раньше была жизнь, а теперь только воспоминания. Сколько же таких мест по России — не счесть!
Источник:
- Аккуратные и чистые стройки в Японии
- 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди
- Как живут в горных аулах Кавказа
- За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова"
- Уловка, которую используют солдаты, чтобы заснуть всего за 2 минуты
Понравилось23
попытка наброса конячего навоза на вентилятор провалена.
это-фиаско, чувак.
Врачи рекомендуют проходить в день 10тыс шагов. Получается, что этот чел получат зарплату просто за то что следит за своим здоровьем?
Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), и с 01.01.2020 он составляет 12130 рублей.