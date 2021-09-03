Жизнь отшельника: как живет Панта Петрович в пещере

В маленькой пещере, где-то далеко на юге Сербии проживает старик-отшельник, которому уже исполнилось 70 лет.
В городе, расположенным недалеко от пещеры, он бывает крайне редко и из-за этого на протяжении долгого периода ничего не слышал о непростой ситуации в мире начавшейся в 2020 году. Когда новость об этом достигла его, он без раздумий решил привиться.
В свое время Панта Петрович трудился на грузовом судне в должности механика. Около 15 лет назад он уволился с работы и соорудил в сельской глухомани собственный дом на дереве. Этот дом находился в 350 км от столицы Сербии – Белграда. В данный момент отшельник живет в горах, где оборудовал себе маленькую пещеру, малодоступную благодаря экстремально крутому подъему.
Новость о "короне" заставила его призвать всех антипрививочников сделать себе прививку, следуя его примеру. И это сделал человек, выбравший социальную изоляцию от общества своим образом жизни.
«Болезнь не будет выбирать, рано или поздно она придет и в мой дом», - поведал Панта Петрович в интервью журналистам.
Он искренне не может понять ажиотажа, который подняли антипрививочники, а также верит в науку, в то, что она сможет победить болезнь.
«Я сделаю нужное количество прививок и если надо, то еще и дополнительно вакцинируюсь. Вакцинироваться обязан каждый гражданин», - говорит он.
До начала 90-х годов Панта Петрович трудился в должности инженера-механика во Франции. Ходил по морям на заграничных грузовозах, спустя 18 лет трудового стажа решил, что хватит, пора на Родину, в родную Сербию. Несколько раз состоял в браке, об этой жизни он отзывается как о «беспокойно-хлопотной».
По его воспоминаниям, жизнь в то тревожное время была далека от покоя. Разразившаяся война внесла в это свою огромную лепту. Приняв решение уехать из семейного гнезда в Пироте, он переехал в его пригород. Обычное жилье он променял на дом, который своими руками построил на дереве, на 8-метровой высоте.
Затем переехал жить в пещеру, которая давно ему приглянулась и обустроил ее как его душе было угодно. Старую ванну он использует в качестве туалета, есть скамейки и кровать, роль которой играет стог сена.
Будучи всегда в восторге от природы, он со временем начал осознавать, что изолировав себя от общества, он получил давно желанное ощущение свободы, которое раньше не испытывал.
«В городе нет свободы, там постоянно что-то мешает. Вы постоянно с кем-то спорите: с женой, соседями или с полицией», - улыбаясь рассказал он. Тут же свобода, ко мне никто не лезет.
Рацион отшельника состоит из грибов и рыбы, с протекающего неподалеку ручья. Иногда он делает вылазки в центр, где ищет следы еды в мусорных баках. В последнее время он это делает достаточно регулярно.
Полностью этот человек не одинок, так как держит коз и кур, а еще есть около трех десятков собак и представителей семейства кошачьих (кошек). Есть среди них и любимчики, например кабан по кличке Мара.
После нападения волков на его питомцев, которые содержались около пещеры, он решил переселить их ближе к окраине города, где в хижине они в безопасности. Мару он подобрал беспомощной крохой около восьми лет назад. Пока она не поправилась, выкармливал ее из бутылочки. Со временем Мара превратилась в двухсоткилограммовую тушу, кормящуюся яблоками из рук Петровича.
«Теперь она для меня все, я ее очень люблю, и она отвечает послушанием. Такое не покупается», - рассказывает он с гордостью.
Государственное пособие и пожертвования людей помогают купить еду и корм животным. Прежде чем удалиться от цивилизации Панта Петрович пожертвовал общине все деньги, заработанные честным трудом. С их помощью были возведены три скромных моста в городе.
«Деньги – это проклятие, портящее людей. Ничто не способствует так развращению человека», - рассказывает он.
На одном из мостов он соорудил голубятню, на которой кормит птиц. Да, в это трудно поверить, но у него даже есть своя голубятня и жизнь, по его мнению, удалась.
Источник:
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Это какая-то рекламма?