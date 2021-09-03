Жизнь отшельника: как живет Панта Петрович в пещере

Он искренне не может понять ажиотажа, который подняли антипрививочники, а также верит в науку, в то, что она сможет победить болезнь.

«Я сделаю нужное количество прививок и если надо, то еще и дополнительно вакцинируюсь. Вакцинироваться обязан каждый гражданин», - говорит он.

До начала 90-х годов Панта Петрович трудился в должности инженера-механика во Франции. Ходил по морям на заграничных грузовозах, спустя 18 лет трудового стажа решил, что хватит, пора на Родину, в родную Сербию. Несколько раз состоял в браке, об этой жизни он отзывается как о «беспокойно-хлопотной».