За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова"

Это самый маленький из обитаемых островов Гавайского архипелага, который при этом является ещё и частным. Необычная история острова тем не менее вызвала ряд вопросов - скажем, как он стал частным и за счёт чего живут его жители и владельцы.
Сам остров, напомним, выкупила у местного вождя некая Элизабет МакХатчесон Синклер из Шотландии. Далёкий остров, видимо, был выбран не случайно - она была вдовой капитана, кроме того, у семьи уже была земля в Новой Зеландии, которую британцы активно осваивали (британский суверенитет над этой территорией был провозглашён в 1840-м году).
Муж Элизабет и их старший сын пропали без вести после одной из поездок - сообщается, что у них на руках были все деньги и продукты, которые они закупили. Хозяйке пришлось стать полноценной главой семьи и выкручиваться из сложной ситуации. Это было в 1846-м году, а к началу 1860-х, когда дети подросли и завели свои семьи, перед главой этого "шотландского клана" встала задача расширения территорий.
Интересно, что сначала они, продав владения в Новой Зеландии, поплыли на своём корабле в Канаду, где хотели поселиться на острове Ванкувер. Но им там не понравилось, поскольку остров был непригоден для земледельческих работ. И по совету одного из знакомых они отправились на Гавайи, которые тогда были известны как Sandwich Islands.
Да, Гавайи для европейцев изначально назывались именно Сэндвичевы острова - в честь того самого Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвича, который придумал делать бутерброд из двух кусков хлеба. Название островам дал открывший их Джеймс Кук (тут же он затем и был убит, кстати), который таким образом выразил почтение Первому лорду британского Адмиралтейства (то есть по сути руководителю всего британского флота), коим и был Джон Монтегю.
17 сентября 1864-го года судно под названием The Bessie причалило к берегам Ниихау - на корабле была сама будущая владельца острова и ещё 13 членов семьи (её дети и их семьи). Кроме того, на борту было множество овец, одна корова, цыплята, запас фуража для их питания, книги, одежда и рояль.
Музыкальный инструмент, кстати, сыграл затем особую роль - он был отдан королю Камехамеха V (который владел этими землями) в качестве особого дара, закрепившего сделку по продаже острова за 10 тысяч долларов золотом. Говорят, что тогда король сказал, что теперь жители острова - подданые новой владелицы острова, а Элизабет пообещала, что сама она и её семья (сама Элизабет Синклер умерла в 1892-м году) будут стараться сохранить гавайскую культуру и древние местные традиции.
По сути это обещание и стало причиной того, что теперь Ниихау называют также "Запретным островом". Говорят, аборигены приняли Элизабет Синклер в качестве своего вождя и сразу стали слушать её. Предприимчивая женщина, кстати, прикупила земли ещё и на соседних островах - бизнес развивался, но она сама и позже её наследники постарались закрыть Ниихау от внешних интервенций любого плана.
Интересно, что рассказывая эту историю, многие обыгрывают фамилию наследников, ставших новыми владельцами острова - одна из дочерей Элизабет Синклер вышла замуж за человека по имени Чарльз Робинсон, так что все они стали "Робинзонами". Сейчас островом владеют браться Кит и Брюс Робинсон. Жена Брюса по имени Лейана, кстати, является представителем местного народа и помогает мужу в управлении островным хозяйством.
Семья Робинсонов продолжают держать слово, данное первой хозяйкой острова, и заботятся об оставшихся представителях местного народа и о самом острове. Аборигены, хоть их уже и не так много, живут бесплатно (напомним, остров частный) в единственной деревушке под названием Пуувай, которая расположена на западной стороне острова. На сам остров попасть можно только с разрешения владельцев - такое правило было введено в 1915-м году. Говорят, что одной из причин "закрытия" острова стала эпидемия кори, которая унесла жизнь 11 детей. Карантин в итоге продлился до 1978-го года.
Народу в этот период на острове жило гораздо больше, не менее 200 человек (сейчас, говорят, осталось не более 50 человек) и кроме представителей местных племён были ещё и японцы. Их наличие вызвало небольшую "гражданскую войну" во время Второй мировой, о чём недавно даже снят фильм, но в итоге на острове остались только потомки аборигенов.
Сегодня "Запретный остров" известен именно тем, что на него сложно попасть, а с него - сложно выбраться. Обещанная охрана традиционного гавайского уклада вылилась в особые правила жизни на острове. Его огородили от "достижений цивилизации": здесь нет мобильной связи и интернета, телевизоры хоть и есть, но только для просмотра видео, ибо антенны не ловят сигнал, электричество вообще появилось не так давно, после установки солнечных батарей.
Нет на острове асфальтовых дорог и почти нет автомобилей, а передвигаются жители на велосипедах. Нет водопровода (для питья собирают дождевую воду), канализации, магазинов, полиции (есть небольшая школа) и даже больниц. Последний факт связан с появлением туристов на острове. Нет, они не приезжали лечить местных жителей. Просто Робинсоны в своё время купили вертолёт - именно для того, чтобы в случае необходимости долетать до деревни, доставлять медикаменты или, возможно, перевозить больных.
Содержание вертолёта стоит определённых денег, которые и было решено "отбить", устроив доставку на остров туристов. Интересно, что конкретно этот их вертолёт можно увидеть в фильме "Парк Юрского периода" знаменитого Стивена Спилберга. Речь идёт о первой части, которая снималась на соседнем с Ниихау острове Кауаи - там есть ряд сцен, для которых вертолёт на время съёмок был позаимствован именно у Робинсонов.
Что касается туристов, то владельцы острова пускают их только с условием, что те не будут пересекаться с местными жителями. Вертолёт высаживает их на противоположном от деревни конце острова, а местным жителям запрещено появляться на этой стороне. Им вообще много чего запрещено: употребление алкоголя, курение, а отдельно для мужчин есть запрет на длинные волосы и бороды.
Причина последнего запрета точно неизвестна - возможно, старое правило, связанное с какими-нибудь антисанитарными мерами, которые были введены в самом начале появления на острове "белых людей", а может есть и другие объяснения. Также местным запрещено рассказывать о жизни на острове другим людям, а если кто-то из жителей решает надолго покинуть остров, то дорога обратно ему закрыта.
При том, что на Гавайях официальным языком является английский - жители конкретно Ниихау говорят на уникальном местом диалекте, сохранившимся с 19-го века. Можно уверенно сказать, что это стало результатом жёстких ограничений.
Большинство из нынешних жителей деревни Пуувай ни разу не видело людей другой национальности, а путешествуют они не дальше, чем тот самый соседний остров Кауаи, где живут соплеменники. Поэтому "ниихауанцы", можно сказать, и не слышали других наречий - самих Робинсонов можно не считать, они уже давно спокойно общаются с аборигенами на их языке.
Как же живут эти люди? Они занимаются собирательством, земледелием, рыбной ловлей и охотой, а также изготовлением украшений из ракушек. К слову, тут возникли свои проблемы - желающих рыбачить и собирать моллюсков у берегов Ниихау оказалось слишком много, особенно это касается добычи особого вида моллюсков, который тут называют "опихи". Ситуация даже вынудила обратиться Робинсонов в американский Конгресс в 2013-м году.
Продовольствие на остров доставляется по воде с соседних островов. Также туристы, которым тут предлагается поучаствовать в сафари, обязаны оставить мясо убитых животных местным жителям. В своё время тут разводили крупный рогатый скот, чтоб продавать мясо, устраивали пасеки для продажи мёда, хорошо уходившим товаром был древесный уголь. Однако сейчас почти вся прибыль частного острова (около 80%) поступает от американских военных - если "Википедия" не врёт, речь идёт о миллионах долларов в год. Получается, что местные жители работают на армию США.
Это немного удивительный расклад, ведь они не общаются с чужими людьми - но этого и не требуется. Робинсоны, выбирая меньшее из зол, согласились в своё время на то, что остров могут использовать американские военные для размещения на острове систем противоракетной обороны. Всё же территория Ниихау, как ни крути, относится к США. На обслуживании этих установок работают и местные жители.
В своё время власти США хотели выкупить остров, чтобы полностью владеть территорией и сделать Гавайи отдельным штатом. От сделки отказались именно Робинсоны, поскольку в качестве одной из целей (кроме "устаканивания" юридического статуса архипелага) было озвучено желание сделать жизнь местного населения более современной, так сказать. А гавайский губернатор Джон Бёрнс в в 70-х годах прошлого века пыталсяпровести закон, который позволил бы забрать остров у Робинсонов. Бёрнс говорил о том, что хочет сделать здесь природный парк.
В 1944-м году даже заходила речь о том, чтобы сделать Ниихау штаб-квартирой создаваемой ООН. Так или иначе, остров Робинсоны отстояли, а также не позволили организовать здесь полноценную военную базу, но уступили в вопросах использования местности для нужд военных. Кроме установки радаров, остров также используется военными для подготовки своих спецподразделений - к действиям в условиях "первозданной природы", видимо.
Робинсоны вряд ли продадут остров, хотя в Штатах, думается, готовы выкупить его в любой момент. Но понятно, что экономика острова зависит от лояльности американских властей, которые всё равно ищут, как ещё использовать Ниихау. Скажем, заходила речь о создании небольшого военного аэродрома, а ещё - о покупке песка с берегов острова. Пока удаётся отказываться, ссылаясь на возможные экологические проблемы, но что будет дальше - неизвестно.
Источник:
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