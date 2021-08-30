За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова"

Сам остров, напомним, выкупила у местного вождя некая Элизабет МакХатчесон Синклер из Шотландии. Далёкий остров, видимо, был выбран не случайно - она была вдовой капитана, кроме того, у семьи уже была земля в Новой Зеландии, которую британцы активно осваивали (британский суверенитет над этой территорией был провозглашён в 1840-м году).

Муж Элизабет и их старший сын пропали без вести после одной из поездок - сообщается, что у них на руках были все деньги и продукты, которые они закупили. Хозяйке пришлось стать полноценной главой семьи и выкручиваться из сложной ситуации. Это было в 1846-м году, а к началу 1860-х, когда дети подросли и завели свои семьи, перед главой этого "шотландского клана" встала задача расширения территорий.