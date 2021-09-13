Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их

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Интересно увидеть, какими же были звезды в начале своего пути. Многие так сильно поменялись, что от прошлых внешних данных и взглядов не осталось и следа. Правда ли, что слава меняет людей?
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12. Принцесса Диана посетила ВИЧ-инфицированных детей в хостеле Faban, Сан-Паулу, 1991 год
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Заслуживают уважения лишь Стоянов и Олейников. Трудяги и хорошие юмористы. Не клоуны, а именно артисты. Но нигде и никогда звёздами они себя не называли.
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