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Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их

Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их (17 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
2259
17

Интересно увидеть, какими же были звезды в начале своего пути. Многие так сильно поменялись, что от прошлых внешних данных и взглядов не осталось и следа. Правда ли, что слава меняет людей?

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Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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498
Mowgley 39 минут назад
Фредди Меркьюри в конце 80-х слава еще не изменила, да. А в 91-м он умер.
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1k
laptignu Полчаса назад
Киркорова слава вообще не меняла)))
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83
Игорь 36 минут назад
Я думал карту звёздного неба увидеть и возраст звёзд узнать. А тут лишь люди. Некоторыми вообще никогда не интересовался. Остальных вытянули на сцену или на экран и озвездили.
Заслуживают уважения лишь Стоянов и Олейников. Трудяги и хорошие юмористы. Не клоуны, а именно артисты. Но нигде и никогда звёздами они себя не называли.
Битлы, конечно, тоже - целая история. Но и они лишь талантливые музыканты. И нескромные к тому же.
Кто Киркошу короновал? Вы его вживую послушайте.
"Живи спокойно , страна, я у тебя всего одна" тоже сдулась. Она одна, потому, что других не пускают на сцену. Есть у Пугачёвой красивые песни. Лет двадцать им уже. Остальное никуда не годится.
Меркьюри с партнёром... Ну, с Фредди все понятно. Голос, харизма. А второй в кадре чем знаменит?
Звездунов хватает. А звёзды лишь на небе.
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939
Irenne Mustafina 55 минут назад
Со Сташевским Ветлицкая, да?
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