Звездолет для "Цеппелинов"

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"Звездолет" - подходящее название для роскошного частного Boeing 720, на котором участники группы Led Zeppelin и другие рок-звезды 1970-х летали по Северной Америке. "Звездолет" стал символом успеха в 1970-х годах. Можно только представить себе, какие безумства творились на его борту!
Изначально "Звездолет" (The Starship) был бывшим пассажирским самолетом Boeing 720. Это был первый самолет этой модели, полученный United Airlines в октябре 1960 года. При коммерческом использовании самолет вмещал 138 человек. В 1973 году самолет был приобретен у комании поп-певцом Бобби Шерманом и его менеджером Уордом Сильвестром. Сильвестр вложил в него $200 000 долларов, чтобы сдать самолет в аренду гастролирующим группам.
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После обновления, проведенного Уордом Сильвестром самолет было не узнать. В главном салоне был установлен длинный диван, который располагался вдоль правой стороны самолета, вращающиеся кресла перед 10-метрово барной стойкой с латунной отделкой, а также кассетный видеомагнитофон Sony U-Matic и телевизор, в комплекте с библиотекой фильмов. В задней части салона была оборудован спальня, где стояла королевского размера кровать с водяным матрасом, покрытая белым меховым покрывалом. Самолет был укомплектован двумя бортпроводниками и стоил $ 2500 (175 000 рублей) в час.
Группа Led Zeppelin чаще других пользовалась "Звездолетом". В 1973 году Led Zeppelin отправились в свой девятый концертный тур по Америке. Во время предыдущих туров Led Zeppelin нанимала небольшие частные самолеты для перелетов из города в город, но они были крошечными и поэтому были подвержены турбулентности. После концерта на стадионе Kezar в Сан-Франциско, за которым последовал особенно тряский перелет, группа начала искать альтернативные варианты путешествия.
Наткнувшись на "Звездолет", группа нарисовала свое имя на фюзеляже - и решила пользоваться только им. При полетах на "Звездолете" группе больше не требовалось часто менять отели: теперь они могли жить на борту, базироваться в больших городах и путешествовать на концерты и обратно на расстоянии полета. Ну и, конечно, он стал местом для безудержного веселья после концертов.
Согласно статье в New York Times, в самолете музыканты устраивали настоящие оргии с мссой девушек, алкоголя и наркотиков. Ходят слухи, что как то раз барабанщик Zeppelin Джон Бонэм, известный как Бонзо, однажды попытался открыть дверь самолета над Канзас-Сити, потому что ему приспичило облегчиться.
Led Zeppelin устроили на борту настоящую рок-н-ролльную жизнь. Бар на борту у группы всегда был наполнен самым лучшим и самым дорогим алкоголем. Ричард Коул вспоминает «период, когда мы пили только Дом Периньон 1964 и 1966 годов». Если мы натыкались на него, то просили одного из помощников купить несколько ящиков и хранить их в самолете».
"Звездолет" стал физической метафорой успеха в музыкальном бизнесе. Помимо Led Zeppelin, им пользовались Элтон Джон, Элис Купер, Боб Дилан, Deep Purple, The Allman Brothers и The Rolling Stones. Джон Леннон, Фрэнк Синатра, Сонни и Шер и Оливия Ньютон-Джон также использовали самолет в 1970-х годах.
Большинство звезд, которые использовали "Звездолет", описывали его как воплощение роскоши 1970-х годов. Единственной звездой, которой не понравился декор салона, был Мик Джаггер, чьи первые слова после посадки были: «Это так безвкусно!»
Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Эпоха "Звездолета" продлилась до конца 1970-х годовЮ когда из-за роста цен на топливо самолет поставили на прикол. В 1979 году самолет был отправлен на хранение в аэропорт Лутона, а в июле 1982 года - разобран на запчасти.
Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Эпоха "Звездолета" продлилась до конца 1970-х годовЮ когда из-за роста цен на топливо самолет поставили на прикол. В 1979 году самолет был отправлен на хранение в аэропорт Лутона, а в июле 1982 года - разобран на запчасти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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