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Звездолет для "Цеппелинов"

Звездолет для "Цеппелинов" (9 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Led Zeppelin   звездолет   звезды   знаменитости   рок-музыка   самолет   фоторепортаж   шоу бизнес   
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"Звездолет" - подходящее название для роскошного частного Boeing 720, на котором участники группы Led Zeppelin и другие рок-звезды 1970-х летали по Северной Америке. "Звездолет" стал символом успеха в 1970-х годах. Можно только представить себе, какие безумства творились на его борту!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Led Zeppelin   звездолет   звезды   знаменитости   рок-музыка   самолет   фоторепортаж   шоу бизнес   
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бир манат 19 минут назад
бедные пилоты ...
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ЦСКА 10 минут назад
".....и стоил $ 2500 (175 000 рублей) в час."

В середине 70-х, доллар стоил 70 рублей ???
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