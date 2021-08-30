Звездолет для "Цеппелинов"

Наткнувшись на "Звездолет", группа нарисовала свое имя на фюзеляже - и решила пользоваться только им. При полетах на "Звездолете" группе больше не требовалось часто менять отели: теперь они могли жить на борту, базироваться в больших городах и путешествовать на концерты и обратно на расстоянии полета. Ну и, конечно, он стал местом для безудержного веселья после концертов.