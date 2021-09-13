6 забытых коронных блюд из общепита СССР

Советский общепит был по карману каждому советскому жителю и доступен повсеместно - столовые в школах, институтах и на заводах, рюмочные, пирожковые, пельменные, кулинарии, кафетерии и кафе-минутки в центре городов, где за 1 советский рубль можно было сполна удовлетворить потребность организма в калориях. Граненые стаканы, алюминиевые ложки-вилки и белые тарелки с надписью общепит прочно вошли в сознание советских граждан.
Качество пищи, конечно, не всегда было на высоте, поэтому подобные заведения нередко называли "тошниловками" - дешево и сердито, но голодным точно не останешься.
После распада СССР фастфуд в крупных городах быстро европеизировался, а гамбургеры, шаурма и куры-гриль быстро потеснили пельменные и столовки. Вместе с тем часть популярных советских столовских блюд вроде компота и витаминного салата успешно перекочевали в меню бизнес-ланчей, а некоторые остались не у дел в новой капиталистической России.
Сегодня в нашем ностальгическом посте мы расскажем о забытой классике советского общепита.
1.Молочный суп с вермишелью
Этим супом советских граждан мучали еще с детсадовских лет, да и в столовых при предприятиях оно встречалось повсеместно. Обычно молоко подгорало и покрывалось пенкой, а вермишель разваривалась, поэтому вкус получался так себе. К тому же далеко не всем нравилось молоко, а у некоторых была аллергия на лактозу.
2.Бутерброд с килькой
Этот бутерброд из черного хлеба и консервированной кильки с зеленью в советских рюмочных и вокзальных буфетах стал культовым не из-за своего выдающегося вкуса. Он шел в обязательном порядке в довесок к 50-граммовой стопке водки - советским гражданам предписывалось закусывать горячительные напитки, чтобы дольше сохранять кондицию и облико морале. Нередко на кильку клали еще и половинку яйца вкрутую.
Стоил такой джентльменский набор в 80-е годы 1 руб. 05 коп.
3.Горошек с сосиской
Это простейшее блюдо обычно подавали в закусочных на завтрак - вареная сосиска и консервированный горошек как гарнир. По вкусу добавляли горчицу. Иногда все это ели вприкуску со Столичной булочкой, в итоге получая что-то вроде советского хот-дога.
4.Пельменный суп
В пельменных пельмени готовились из обычного магазинного полуфабриката в бело-красной картонной упаковке. В воду добавляли перец и лавровый лист, тем самым получая некое подобие супа. За отдельную плату шла сметана, а также столовый уксус - еще одно оригинальное изобретение советской кулинарии.
Мясной комочек пельменей был очень плотной консистенции, вероятно из-за использования низкосортных обрезков мяса с костями и хлеба.
5.Макароны по-флотски
Хит советских столовых, по-своему интерпретирующих итальянскую пасту болоньезе, готовился из длинных макарон, которые чаще всего были переварены и слипались, и прокрученной через мясорубку отварной говядины, впоследствии зажаренной вместе с луком. Часто это блюдо больше походило на какую-то кашу.
6.Гороховое пюре
Этот гарнир к какой-нибудь котлете совсем не аппетитного бледно-зеленого цвета из разваренного гороха был весьма популярен в столовых Союза, однако особого спроса на это блюдо не было, в частности, из-за повышенного газообразования после него в самый разгар рабочего дня.
Хотя блюдо считалось полезным, а дома готовить его было муторно из-за необходимости предварительно замачивать горох и долгого процесса варки.
В детских садах детей также любили потчевать гороховой кашей.
Источник:
- Каким было меню у пассажиров "Титаника"?
- Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
- Песня, ставшая хитом школьных дискотек в СССР, была написана от безысходности
- Треугольные стеклянные бутылки
- Как советские дети «примеряли» на себя взрослые профессии
Понравилось8
Про аллергия на лактозу в Союзе может и знали в теории какие-нибудь специалисты. Может потому что все питались правильными продуктами без химии и гмо.
А молочный суп сейчас действительно большая редкость или самому делать или в санатории при назначенном диетическом питании.
Бутерброд с килькой - и сейчас полно вариаций, сейчас больше предпочитают шпроты использовать - больше бутербродов получается с одной консервы - онли бизнес.
Горошек с сосиской - сейчас можно выбрать любую комбинацию мясо-гарнир. Правда сосиски по цене стейка не все закажут, а горошку предпочтут овощные смеси, но было бы заказано.
Пельменный суп - вообще-то в пельменных пельмени обычно лепились, кроме послеперестроечных откровенно убогих забегаловок. А пельмени с бульоном нормальная позиция - многие и дома так делают. Причем, в ресторанном бизнесе по рецептуре пельмени с бульоном варят не в воде, а именно в бульоне, и при подают их в чистом бульоне, а не в том в котором варилось. "из-за использования низкосортных обрезков мяса с костями"(с) - это ж в какой убогой подворотне так делали...
Макароны по-флотски - блюдо появилось чуть ли не в XIX веке, было и в ресторанных меню, причем без новомодного слова паста. Лично у меня слово паста вызывает ассоциацию с зубной или с гуталином. "Часто это блюдо больше походило на какую-то кашу."(с) - ну кому как повезло питаться. Нормально сделанное без халтуры получше, уж явно сытнее, любой новомодной пасты будет.
Гороховое пюре - действительно редкий ныне гарнир, в санатории при диетпитании тока и встретишь.
Насчет всё плохо-плохо-плохо - тут кому как повезло. Результат был плох - так это не политика государства, а воровство и халатность повара.
Хотя салат под ШУБОЙ же норм, но там овоща хоть всякие, с которыми сельдь "дружит")