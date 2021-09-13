6 забытых коронных блюд из общепита СССР

Качество пищи, конечно, не всегда было на высоте, поэтому подобные заведения нередко называли "тошниловками" - дешево и сердито, но голодным точно не останешься.

После распада СССР фастфуд в крупных городах быстро европеизировался, а гамбургеры, шаурма и куры-гриль быстро потеснили пельменные и столовки. Вместе с тем часть популярных советских столовских блюд вроде компота и витаминного салата успешно перекочевали в меню бизнес-ланчей, а некоторые остались не у дел в новой капиталистической России.

Сегодня в нашем ностальгическом посте мы расскажем о забытой классике советского общепита.

1.Молочный суп с вермишелью