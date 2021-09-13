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6 забытых коронных блюд из общепита СССР

6 забытых коронных блюд из общепита СССР (7 фото)

Автор:
13 сентября 2021 00:39
Метки: СССР   еда   интересно   
1197
7

Советский общепит был по карману каждому советскому жителю и доступен повсеместно - столовые в школах, институтах и на заводах, рюмочные, пирожковые, пельменные, кулинарии, кафетерии и кафе-минутки в центре городов, где за 1 советский рубль можно было сполна удовлетворить потребность организма в калориях. Граненые стаканы, алюминиевые ложки-вилки и белые тарелки с надписью общепит прочно вошли в сознание советских граждан.

Качество пищи, конечно, не всегда было на высоте, поэтому подобные заведения нередко называли "тошниловками" - дешево и сердито, но голодным точно не останешься.


После распада СССР фастфуд в крупных городах быстро европеизировался, а гамбургеры, шаурма и куры-гриль быстро потеснили пельменные и столовки. Вместе с тем часть популярных советских столовских блюд вроде компота и витаминного салата успешно перекочевали в меню бизнес-ланчей, а некоторые остались не у дел в новой капиталистической России.


Сегодня в нашем ностальгическом посте мы расскажем о забытой классике советского общепита.


1.Молочный суп с вермишелью

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Этим супом советских граждан мучали еще с детсадовских лет, да и в столовых при предприятиях оно встречалось повсеместно. Обычно молоко подгорало и покрывалось пенкой, а вермишель разваривалась, поэтому вкус получался так себе. К тому же далеко не всем нравилось молоко, а у некоторых была аллергия на лактозу.


2.Бутерброд с килькой

Этот бутерброд из черного хлеба и консервированной кильки с зеленью в советских рюмочных и вокзальных буфетах стал культовым не из-за своего выдающегося вкуса. Он шел в обязательном порядке в довесок к 50-граммовой стопке водки - советским гражданам предписывалось закусывать горячительные напитки, чтобы дольше сохранять кондицию и облико морале. Нередко на кильку клали еще и половинку яйца вкрутую.

Стоил такой джентльменский набор в 80-е годы 1 руб. 05 коп.


3.Горошек с сосиской

Это простейшее блюдо обычно подавали в закусочных на завтрак - вареная сосиска и консервированный горошек как гарнир. По вкусу добавляли горчицу. Иногда все это ели вприкуску со Столичной булочкой, в итоге получая что-то вроде советского хот-дога.


4.Пельменный суп

В пельменных пельмени готовились из обычного магазинного полуфабриката в бело-красной картонной упаковке. В воду добавляли перец и лавровый лист, тем самым получая некое подобие супа. За отдельную плату шла сметана, а также столовый уксус - еще одно оригинальное изобретение советской кулинарии.


Мясной комочек пельменей был очень плотной консистенции, вероятно из-за использования низкосортных обрезков мяса с костями и хлеба.


5.Макароны по-флотски

Хит советских столовых, по-своему интерпретирующих итальянскую пасту болоньезе, готовился из длинных макарон, которые чаще всего были переварены и слипались, и прокрученной через мясорубку отварной говядины, впоследствии зажаренной вместе с луком. Часто это блюдо больше походило на какую-то кашу.


6.Гороховое пюре

Этот гарнир к какой-нибудь котлете совсем не аппетитного бледно-зеленого цвета из разваренного гороха был весьма популярен в столовых Союза, однако особого спроса на это блюдо не было, в частности, из-за повышенного газообразования после него в самый разгар рабочего дня.


Хотя блюдо считалось полезным, а дома готовить его было муторно из-за необходимости предварительно замачивать горох и долгого процесса варки.


В детских садах детей также любили потчевать гороховой кашей.

Источник:

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Метки: СССР   еда   интересно   
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Автору, видимо, очень не везло с поварами, я про кашу с комочками или про подгоревший молочный суп узнал не из тарелки, а из интернета.
Про аллергия на лактозу в Союзе может и знали в теории какие-нибудь специалисты. Может потому что все питались правильными продуктами без химии и гмо.
А молочный суп сейчас действительно большая редкость или самому делать или в санатории при назначенном диетическом питании.
Бутерброд с килькой - и сейчас полно вариаций, сейчас больше предпочитают шпроты использовать - больше бутербродов получается с одной консервы - онли бизнес.
Горошек с сосиской - сейчас можно выбрать любую комбинацию мясо-гарнир. Правда сосиски по цене стейка не все закажут, а горошку предпочтут овощные смеси, но было бы заказано.
Пельменный суп - вообще-то в пельменных пельмени обычно лепились, кроме послеперестроечных откровенно убогих забегаловок. А пельмени с бульоном нормальная позиция - многие и дома так делают. Причем, в ресторанном бизнесе по рецептуре пельмени с бульоном варят не в воде, а именно в бульоне, и при подают их в чистом бульоне, а не в том в котором варилось. "из-за использования низкосортных обрезков мяса с костями"(с) - это ж в какой убогой подворотне так делали...
Макароны по-флотски - блюдо появилось чуть ли не в XIX веке, было и в ресторанных меню, причем без новомодного слова паста. Лично у меня слово паста вызывает ассоциацию с зубной или с гуталином. "Часто это блюдо больше походило на какую-то кашу."(с) - ну кому как повезло питаться. Нормально сделанное без халтуры получше, уж явно сытнее, любой новомодной пасты будет.
Гороховое пюре - действительно редкий ныне гарнир, в санатории при диетпитании тока и встретишь.
Насчет всё плохо-плохо-плохо - тут кому как повезло. Результат был плох - так это не политика государства, а воровство и халатность повара.
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24k
Батончик с маком 37 минут назад
Я лучше съем что-нибудь из этого списка, чем нынешнюю шаурму, гамбургеры, наггенсы и прочую блевотину из шкурок, жира, потрохов....
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3k
Сергей Час назад
А КОМПОТ ????? )))
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1k
Павел Христенко 2 часа назад
А знаменитые столовские котлеты ?Рецепт полностью утерян! Сколько не прошу жену сделать правильные столовские котлеты - не получается! А она в столовке работала при СССР. Что уж говорить о нынешних кулинарах они , наверняка туда мясо засунут.
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27k
Slonyash 2 часа назад
Ну и весьма неплохие блюда, надо сказать.
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1k
Г. Бухарь-Заколдырский 2 часа назад
Всё из перечисленного готовлю дома и сейчас. Только бутер с килькой немножко по другому)) Все кушают с удовольствием!
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3k
le4t 2 часа назад
"6 забытых коронных блюд из общепита СССР"... Забытых кем? - жертвами пальмового масла и гамбургеров из мсяо?
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67
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
Не забытых,а просто все зажрались!
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6k
Игорь Мочалов 3 часа назад
Пюре из гороха... В армии нам постоянно его давали, да еще на ужин.
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807
Irma Bayer 3 часа назад
Я конечно по большей части ела дома, но в столовую иногда попадала (за компанию чаще всего), и ничего из это репертуара там не видела. Были 2-3 вида супа - борщ, гороховый (с неизменно резиновым куском мяса), иногда харчо. Котлеты там, с подливой и пюре. Шницели (это были те же котлеты, но с еще меньшим количеством мяса и более плоские). Гречка иногда была с мясной подливой. Щей в ЧИАССР не наблюдала. Ну и конечно компот и кисель. И по мелочи все такое. Пельмени в столовой один раз видела - у отца на заводе - склееные в форме от пачки тех самых пельменей . Бедный повар посоветовал отцу мне скормить оттуда шарики мяса - во избежании смертельного исхода.
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158k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Комментарий к фото
Вот-это бы не ел, продукты несочетаемые, рыба с курецей))
Хотя салат под ШУБОЙ же норм, но там овоща хоть всякие, с которыми сельдь "дружит")
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486
Дедуля 3 часа назад
Во многих пельменных просто спрашивали- вам пельмени с бульоном или без?
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2k
Vic Twin 3 часа назад
А полстакана сметаны где?
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3k
RALEXXX 4 часа назад
А где котлеты с картофельным пюре и с подливой по желанию?
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16
Nata 5 часов назад
по принципу закуска градус ворует
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627
Питер Крузо 5 часов назад
Молочный суп - блевотина, остальное еще как съедобно.
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3k
Джордж. Вашингтон. 6 часов назад
"Хит советских столовых, по-своему интерпретирующих итальянскую пасту болоньезе" готовят дома, продают наряду с пельменями в заморозке, есть в столовых организаций, и во всяких там "Теремках"
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5k
Ruk 6 часов назад
нормальная еда... любителям смузи наверное не зайдёт.
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366
Алекс Янгель Дмитрий 42 минуты назад
Значит в армии не служил, там сильно корректируют пищевое поведение.
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