Дружба и романтика: смешные и трогательные фотографии животных

Подборка милых и забавных кадров, которые доказывают, что дружеские и романтические отношения возможны не только среди людей.
Мы уже не раз убеждались — чувства животных бывают такими же сильными и крепкими, как у людей. Так что нет ничего удивительного в том, что коты и собаки поддерживают между собой дружеские, а часто и романтические отношения! Как и люди, они иногда отправляются на свидания, устраивают семейные фотосессии, поддерживают друзей в сложные моменты и вместе готовы на любую шалость. Причём домашние питомцы никогда не стесняются проявлять свои эмоции — а нам остаётся только смотреть на эти удивительные моменты и умиляться не меньше, чем когда мы рассматриваем чей-то семейный альбом!
На каждой прогулке с собакой мы обязательно навещаем её парня
Давай проведём вместе все девять жизней
Мой пёс испугался и занервничал, но друг его успокаивает
Сегодняшний гром и правда очень страшный!
Эти двое даже еду выпрашивают вместе
Настоящая гармония цвета и отношений
В этот момент я понял, что меня здесь не ждали
У каждой пары должна быть романтическая фотосессия на берегу
Моя собака готова на всё ради своего лучшего друга
Она даже делится собственной едой!
Этому счастливому выражению мордочки позавидует любой
Лучшие друзья подбадривают друг друга перед походом к ветеринару
Когда всё ясно без слов!
Для таких фото надо заводить семейный альбом
Фотогеничность определённо передаётся по наследству!
Я бы хотел, чтобы кто-нибудь смотрел на меня так же, как кот на мою собаку
Когда вдруг понял, что у вас действительно всё серьёзно!
Не зря же говорят, что друзья обычно очень похожи
Для друга всегда найдётся время и место
Да, после таких кадров не остаётся никаких сомнений в том, что наши домашние любимцы могут испытывать те же чувства, что и мы!
Источник:
- Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками
- «Суровые» сторожевые псы
- Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю
- Смешной корги из Японии, который любит корчить забавные рожицы
- Проснувшись с похмелья, девушка обнаружила рядом с собой незнакомого кобеля
Понравилось28