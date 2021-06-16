Дружба и романтика: смешные и трогательные фотографии животных





Мы уже не раз убеждались — чувства животных бывают такими же сильными и крепкими, как у людей. Так что нет ничего удивительного в том, что коты и собаки поддерживают между собой дружеские, а часто и романтические отношения! Как и люди, они иногда отправляются на свидания, устраивают семейные фотосессии, поддерживают друзей в сложные моменты и вместе готовы на любую шалость. Причём домашние питомцы никогда не стесняются проявлять свои эмоции — а нам остаётся только смотреть на эти удивительные моменты и умиляться не меньше, чем когда мы рассматриваем чей-то семейный альбом!

На каждой прогулке с собакой мы обязательно навещаем её парня