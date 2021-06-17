15 позитивных снимков компанейских домашних животных

Сколько раз уже мы убеждались, что домашние питомцы готовы во всём поддерживать своих хозяев, а всё равно это по-прежнему восхищает и веселит! Собаки и котики с энтузиазмом перенимают привычки своих хозяев и с радостью поддерживают все их начинания и авантюры: вместе они катаются на мотоциклах и велосипедах, работают, играют и делают отпускные фото на память. Так что в какой-то момент смотришь на эти парочки и начинаешь задумываться: а кто тут вообще к кому присоединился?

Мой брат играет в морской бой с котом