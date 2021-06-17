15 позитивных снимков компанейских домашних животных

Хорошо, когда есть друг готовый в минуты радости и печали составить компанию. В продолжении поста вы найдете домашних животных, которые с удовольствием делят с владельцами их увлечения и дела.
Сколько раз уже мы убеждались, что домашние питомцы готовы во всём поддерживать своих хозяев, а всё равно это по-прежнему восхищает и веселит! Собаки и котики с энтузиазмом перенимают привычки своих хозяев и с радостью поддерживают все их начинания и авантюры: вместе они катаются на мотоциклах и велосипедах, работают, играют и делают отпускные фото на память. Так что в какой-то момент смотришь на эти парочки и начинаешь задумываться: а кто тут вообще к кому присоединился?
Мой брат играет в морской бой с котом
Мне нужна твоя одежда, мотоцикл…
… и крутой четвероногий напарник!
Бизнес-котам приходится работать ещё усерднее, чем бизнесменам
Активный пляжный отдых? Я только за!
Когда хочешь отработать удар с настоящим профессионалом
Скоро придётся покупать коту подписку на журнал
«Тыгыдык в 6 утра: все за и против».
Семья демонстрирует интересное чувство юмора, а пёс — невероятную выдержку!
Собака поддержит вас в любых начинаниях, особенно во сне
Раз уж для кота не нашлось собственного велосипеда, пришлось составлять компанию так
Время сравнить загар!
Абсолютный победитель найден.
Когда устал постоянно водить сам и просто хочешь расслабиться в поездке
В следующий раз сериал буду выбирать я
Иногда нужно, чтобы кто-то просто посидел рядом
Идёт уже третий час игры, но сдаваться никто не собирается!
Источник:
- 15 кошек и собак с уникальным окрасом
- Милая дружба: девочка и огромный пудель
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