15 домашних животных, способных напугать своим видом

Неудачные фотографии получались у каждого из нас. Четвероногие герои сегодняшней подборки благодаря стараниям владельцев обзавелись снимками, которые способны напугать.
Какие эмоции вызывают у вас домашние питомцы? Радость, очарование, умиление? К этому мы давно привыкли, и кажется, успели посмотреть на все милые и забавные фотографии любимцев, которые только есть в интернете! Поэтому настало время взглянуть на собачек и котиков по-новому, а именно, увидеть снимки привычно няшных любимцев в амплуа маленьких монстриков, которые способны состроить такую мордашку, что их начинает побаиваться даже любящий хозяин.
Мой пёс наслаждается тем, что я его глажу, но он выглядит так, словно собирается наброситься на меня
После банных процедур моего котика сложно назвать милым
Мой пёс любит попугать меня своими зубками
Призрак ночи
После гуляния в парке мой пёс сошёл с ума
Это мой кот хвастается своим животиком, потому что окрас на нём похож на пугающе смеющееся лицо
Улыбка Джексона немного пугает меня
Мой кот так встречает меня с работы, а я всё не могу к этому привыкнуть и всякий раз пугаюсь
Это мой пёс, дамы и господа!
Возвращаюсь домой поздно вечером, а тут…
Если ваш питомец мастер скорчить пугающую мордочку, то к этому хотя бы можно привыкнуть. А вот к неожиданным встречам с дворовыми котиками подготовиться непросто!
Сфотографировала своего пса, пока он зевал, а получился Веном
Кажется, этот воротник защищает не моего кота, а меня
Решила сделать милый снимок со своим питомцем…
Мой кот старается казаться милым. Получается не очень
Если у вас дома сфинкс, будьте готовы к ночным кошмарам наяву
Источник:
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