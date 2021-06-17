15 домашних животных, способных напугать своим видом

Какие эмоции вызывают у вас домашние питомцы? Радость, очарование, умиление? К этому мы давно привыкли, и кажется, успели посмотреть на все милые и забавные фотографии любимцев, которые только есть в интернете! Поэтому настало время взглянуть на собачек и котиков по-новому, а именно, увидеть снимки привычно няшных любимцев в амплуа маленьких монстриков, которые способны состроить такую мордашку, что их начинает побаиваться даже любящий хозяин.

Мой пёс наслаждается тем, что я его глажу, но он выглядит так, словно собирается наброситься на меня