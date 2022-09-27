12 забавных фотографий домашних животных, похожих на картины эпохи Возрождения

Иногда фотографии домашних животных выглядят как произведения искусства. Пушистые и когтистые герои подборки докажут вам это.
Художники прошлого иногда вдохновлялись братьями нашими меньшими. Но иногда никакой художник не требуется, чтобы наши питомцы стали героями полотен, у братьев наших меньших и без кистей, мольберта и масла получается это отлично. Они элегантно складывают лапы, их носы блестят, а иногда они садятся так, словно герои картин эпохи Возрождения. Кошки и собаки, запечатленные на этих фото, достойны украсить какой-нибудь музей.
Настоящая королева эпохи Возрождения
Практически Мадонна
Когда собрался отведать кусочек сыра
Собаки через грязную стеклянную дверь выглядят как старая картина
Кошки, достойные росписи Микеланджело
Кот, замеченный в окне
Сходство очевидно, согласитесь?
In vino veritas
Когда на тебя снизошло благоговение в образе кошки
Кошка с жемчужной сережкой
«Я полагаю, всех интересует, почему я вас тут собрал»
Источник:
АНТИФИШКИ
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