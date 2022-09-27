12 забавных фотографий домашних животных, похожих на картины эпохи Возрождения

Художники прошлого иногда вдохновлялись братьями нашими меньшими. Но иногда никакой художник не требуется, чтобы наши питомцы стали героями полотен, у братьев наших меньших и без кистей, мольберта и масла получается это отлично. Они элегантно складывают лапы, их носы блестят, а иногда они садятся так, словно герои картин эпохи Возрождения. Кошки и собаки, запечатленные на этих фото, достойны украсить какой-нибудь музей.