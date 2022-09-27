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12 забавных фотографий домашних животных, похожих на картины эпохи Возрождения

12 забавных фотографий домашних животных, похожих на картины эпохи Возрождения

Автор:
27 сентября 2022 08:23
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   искусство   история   кошки   прикол   собаки   
317
13

Иногда фотографии домашних животных выглядят как произведения искусства. Пушистые и когтистые герои подборки докажут вам это.

Художники прошлого иногда вдохновлялись братьями нашими меньшими. Но иногда никакой художник не требуется, чтобы наши питомцы стали героями полотен, у братьев наших меньших и без кистей, мольберта и масла получается это отлично. Они элегантно складывают лапы, их носы блестят, а иногда они садятся так, словно герои картин эпохи Возрождения. Кошки и собаки, запечатленные на этих фото, достойны украсить какой-нибудь музей.



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Настоящая королева эпохи Возрождения

Практически Мадонна

Когда собрался отведать кусочек сыра

Собаки через грязную стеклянную дверь выглядят как старая картина

Кошки, достойные росписи Микеланджело

Кот, замеченный в окне

Сходство очевидно, согласитесь?

In vino veritas

Когда на тебя снизошло благоговение в образе кошки

Кошка с жемчужной сережкой

«Я полагаю, всех интересует, почему я вас тут собрал»

Источник:

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Метки: Юмор   животные   искусство   история   кошки   прикол   собаки   
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ralpharn Полчаса назад
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ralpharn Полчаса назад
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