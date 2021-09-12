Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике

Кроме уже упомянутых, есть робот-медсестра (механизированная инвалидная коляска, которая сама может отвезти человека в ванну или туалет, а затем вернуть обратно в постель), робот-гуманоид, который умеет играть на пианино, в шахматы, писать и рисовать картины, робот-массажист, робот-уборщик, робот-помощник по дому, робот-посыльный, роботы-экскурсоводы и масса других интересных устройств.

2021-09-12T14:28:51+03:00