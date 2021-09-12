Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике

513
31
1
В Пекине в выставочном центре Etrong открылась Всемирная конференция по робототехнике. Более 100 компаний демонстрируют свои лучшие разработки - среди них робопес, который может преодолевать лестницы и делать сальто назад, робот-дезинфектор, обучающие устройства и говорящий по-китайски Альберт Эйнштейн, ставший гвоздем программы.
Кроме уже упомянутых, есть робот-медсестра (механизированная инвалидная коляска, которая сама может отвезти человека в ванну или туалет, а затем вернуть обратно в постель), робот-гуманоид, который умеет играть на пианино, в шахматы, писать и рисовать картины, робот-массажист, робот-уборщик, робот-помощник по дому, робот-посыльный, роботы-экскурсоводы и масса других интересных устройств.
Это один из самых умных андроидов в истории робототехники. Он свободно общается на мандаринском диалекте
Роботизированная система для лапароскопической хирургии Kando Robotic, которой можно управлять дистанционно
Устройства с искусственным интеллектом от PadBot. Они улыбаются и подмигивают посетителям конференции
Посетители восхищаются интеллектуальной роботизированной сборочной системой на стенде Yaskawa Shougang Robot Co
Невероятный момент, когда пара роботизированных рук Kawasaki играет на пианино у стенда SMC Corporation
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Японский робот-баскетболист показал класс
- Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом
- Робот-пес может пасти овец и помогать фермерам
- Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса
- Ученые создали уникального робота-хамелеона
16
Понравилось16
Новости партнёров
Забухал и не приехал на выставку?