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Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике

Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике (31 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 14:28
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: ynews   Китай   выставка   конференция   робототехника   роботы   технологии   фоторепортаж   
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В Пекине в выставочном центре Etrong открылась Всемирная конференция по робототехнике. Более 100 компаний демонстрируют свои лучшие разработки - среди них робопес, который может преодолевать лестницы и делать сальто назад, робот-дезинфектор, обучающие устройства и говорящий по-китайски Альберт Эйнштейн, ставший гвоздем программы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Китай   выставка   конференция   робототехника   роботы   технологии   фоторепортаж   
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5  комментариев
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10k
Underwood Час назад
А где Федя - робот?
Забухал и не приехал на выставку?
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3k
Outcast 3 часа назад
Не сказать что есть что есть что особо новое. По большей части управляемые человеком манипуляторы и игрушки с заранее пошагово прописанными програмами на условных операторах. Проблемой роботов как было так и осталось отсутствие хоть как то подобного живым существам интеллекта.

Ссылка youtu.be
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
А почему там все в масках? Что, Путин и Китаю приказал носить "бесполезные" маски как символ покорности ему? Ни фига себе!
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