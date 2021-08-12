Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса

CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками различных типов, включая модули GPS, ультразвуковые преобразователи, сенсорные датчики и несколько камер, для навигации и взаимодействия с различными средами, например, с реальным животным.



"На основе этой системы видеонаблюдения построено автономное отслеживание объектов, одновременная локализация и картографирование, а также предотвращение препятствий и навигация сантиметрового масштаба, - пояснил представитель Xiaomi. - Это означает, что CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, распознавать лица, создавать навигационные карты, определять место назначения и обходить препятствия".



Аппаратное обеспечение робота-пса управляется платформой NVIDIA® Jetson Xavier ™ NX, которую Xiaomi описывает как "суперкомпьютер с искусственным интеллектом для встраиваемых и периферийных систем". Он работает под управлением версии операционной системы Ubuntu.