Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса

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Все уже видели фотографии и ролики танцующего и выполняющего различные задачи робопса Спота от Boston Dynamics. И вот у него появился серьезный соперник - робот CyberDog, созданный китайской технологической компанией Xiaomi. Он меньше и легче, чем Spot, а самое главное - в сто раз дешевле! Стоимость CyberDog - 1450 долларов, стоимость Spot - 74 500 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.
Высота новинки - 40 см, вес - 14 кг, скорость - до 11,5 км/ч. (Для сравнения - высота Спота - 61 см, вес - 32,5 кг, развиваемая скорость - до 5,5 км/ч).
С помощью дистанционного и голосового управления CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия. Он также может выполнять различные трюки, как настоящая собака - попрошайничать, трясти лапами и даже выполнять сальто назад.
Кроме того, его открытый исходный код позволит разработчикам развивать дизайн, производить дополнительную настройку - и даже добавлять оборудование - в соответствии с поставленными задачами.
CyberDog - не единственный более дешевый конкурент Спота. В прошлом году китайская технологическая фирма Unitree выпустила крошечный Go1 по цене 2700 долларов.
Робопес Spot от компании Boston Dynamics
"CyberDog - это первая попытка Xiaomi создать четвероногую робототехнику для сообщества разработчиков ПО и разработчиков всего мира, - говорится в пресс-релизе компании. - Энтузиасты робототехники, заинтересованные в CyberDog, могут соревноваться или совместно творить с другими единомышленниками и поклонниками Xiaomi, способствуя развитию потенциала четвероногих роботов".
С этой целью, пояснили в компании, они решили создать "Сообщество с открытым исходным кодом Xiaomi", через которое разработчики со всего мира смогут делиться обновлениями для CyberDog. Базирующаяся в Пекине фирма также пообещала создать лабораторию робототехники с целью предоставить инженерам платформу для продолжения поиска будущих инноваций. Первая тысяча роботов CyberDog будет продана на целевом рынке, состоящем из инженеров, робототехников и поклонников Xiaomi.
CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками различных типов, включая модули GPS, ультразвуковые преобразователи, сенсорные датчики и несколько камер, для навигации и взаимодействия с различными средами, например, с реальным животным.
"На основе этой системы видеонаблюдения построено автономное отслеживание объектов, одновременная локализация и картографирование, а также предотвращение препятствий и навигация сантиметрового масштаба, - пояснил представитель Xiaomi. - Это означает, что CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, распознавать лица, создавать навигационные карты, определять место назначения и обходить препятствия".
Аппаратное обеспечение робота-пса управляется платформой NVIDIA® Jetson Xavier ™ NX, которую Xiaomi описывает как "суперкомпьютер с искусственным интеллектом для встраиваемых и периферийных систем". Он работает под управлением версии операционной системы Ubuntu.
"На основе этой системы видеонаблюдения построено автономное отслеживание объектов, одновременная локализация и картографирование, а также предотвращение препятствий и навигация сантиметрового масштаба, - пояснил представитель Xiaomi. - Это означает, что CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, распознавать лица, создавать навигационные карты, определять место назначения и обходить препятствия".
Аппаратное обеспечение робота-пса управляется платформой NVIDIA® Jetson Xavier ™ NX, которую Xiaomi описывает как "суперкомпьютер с искусственным интеллектом для встраиваемых и периферийных систем". Он работает под управлением версии операционной системы Ubuntu.
CyberDog оснащен тремя портами USB-C и одним портом HDMI, с помощью которых разработчики могут настраивать встроенное программное обеспечение, а также подключать дополнительное оборудование, такое как, например, панорамные камеры или камеры движения, лидарные датчики или поисковые огни.
Роботом можно будет управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления и специально разработанного приложения для смартфона. Более того, встроенный голосовой помощник также позволит владельцам давать команды своим роботам, как если бы это была настоящая домашняя собака.
"CyberDog может быть вызван для выполнения самых уникальных задач, и способы взаимодействия с ним открывают непредвиденные возможности", - говорится в пресс-релизе компании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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