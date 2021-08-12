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Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса

Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса (10 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 15:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   CyberDog   Xiaomi   ynews   разработка   робопес   робототехника   технологии   
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Все уже видели фотографии и ролики танцующего и выполняющего различные задачи робопса Спота от Boston Dynamics. И вот у него появился серьезный соперник - робот CyberDog, созданный китайской технологической компанией Xiaomi. Он меньше и легче, чем Spot, а самое главное - в сто раз дешевле! Стоимость CyberDog - 1450 долларов, стоимость Spot - 74 500 долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   CyberDog   Xiaomi   ynews   разработка   робопес   робототехника   технологии   
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9k
Касьян Пуздой Час назад
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Свирепый Бамбр Час назад
Не знаю зачем, но я куплю такого. Если ценник реально будет до 1500$
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AmberFox Час назад
Всё! НАМ 3.14ЗДЕЦ!!!
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ride Час назад
А за грибами с ним можно? Пускай поможет различить поганку от съедобного
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Борис Карабанов 2 часа назад
Зато, наверное, дополнительная опция "блохи" будет стоить дороже самого пса. Нанотехнологии.
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RUSSfan 2 часа назад
А за пивом она бегает?
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