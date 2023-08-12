Китайские роботы выходят на новый уровень

Мы все привыкли, что роботы - это куча железяк с манипуляторами и колесиками. А все то, что хоть как-то похоже на людей выглядит, мягко говоря, не очень. Но товарищи китайцы уже давно и усердно трудятся над созданием максимально похожих на людей роботов. И если честно,то их успехи несколько настораживают. Уж больно реалистично выглядят результаты.