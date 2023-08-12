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Китайские роботы выходят на новый уровень

Китайские роботы выходят на новый уровень

Автор:
12 августа 2023 08:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   будущее   роботы   роботы похожие на людей   технологии   
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Любите фантастику и думаете, что роботы похожие на людей это где-то в далеком будущем? Так вот, будущее гораздо ближе, чем кажется.

Мы все привыкли, что роботы - это куча железяк с манипуляторами и колесиками. А все то, что хоть как-то похоже на людей выглядит, мягко говоря, не очень. Но товарищи китайцы уже давно и усердно трудятся над созданием максимально похожих на людей роботов. И если честно,то их успехи несколько настораживают. Уж больно реалистично выглядят результаты.


А вот вам цех по производству железяк с другого ракурса.


Ну что, кожаные, напряглись?

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Метки: Видео   Китай   будущее   роботы   роботы похожие на людей   технологии   
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5  комментариев
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1k
Sanek 56 минут назад
В последнее время стало слишком много тупых людей, иногда задумываешь - "а не роботы ли они?"
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1k
Вир Норин 22 минуты назад
Где-то я уже видел такого :)
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5k
Terminator 40 минут назад
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А вот потом с таким милым личиком к нам при полный писец.
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