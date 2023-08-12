Китайские роботы выходят на новый уровень

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Любите фантастику и думаете, что роботы похожие на людей это где-то в далеком будущем? Так вот, будущее гораздо ближе, чем кажется.
Мы все привыкли, что роботы - это куча железяк с манипуляторами и колесиками. А все то, что хоть как-то похоже на людей выглядит, мягко говоря, не очень. Но товарищи китайцы уже давно и усердно трудятся над созданием максимально похожих на людей роботов. И если честно,то их успехи несколько настораживают. Уж больно реалистично выглядят результаты.
А вот вам цех по производству железяк с другого ракурса.
Ну что, кожаные, напряглись?
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