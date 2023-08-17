В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин

А посмотреть там есть на что. Сотни роботов - есть как угловатые и странные модели, так и пугающе реалистичные. С разноплановыми задачами: от выполнения сложнейших действий на промышленных объектах, до развлечений а-ля домашний робопитомец и помощи людям с инвалидностью.

Так выставка выглядела в 2022 году: