В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин

Вскоре их уже и не отличишь от людей.
World Robot Conference – это международная выставка и конференция, проводится с 2015 года. Под неё выделяют площадку в 52 000 м², на которой выставляют свою продукцию 600 компаний. В среднем, мероприятие посещает до 800 тысяч человек.
А посмотреть там есть на что. Сотни роботов - есть как угловатые и странные модели, так и пугающе реалистичные. С разноплановыми задачами: от выполнения сложнейших действий на промышленных объектах, до развлечений а-ля домашний робопитомец и помощи людям с инвалидностью.
Так выставка выглядела в 2022 году:
Источник:
И сейчас:
Источник:
Уже можно проследить тенденцию: вскоре появится робот, не отличимый от человека. По крайней мере внешне.
Источник:
- Маленький, но смертоносный боевой робот
- Китайская молодежь гуляет с собаками-роботами вместо живых питомцев
- Робот-пес может пасти овец и помогать фермерам
- Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике
- Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом
Сложно представить, всего 100 лет назад, а это всего лишь мой дед, даже ТВ еще не было
Вопрос - нахрена!!!?
........
.........
Мы сделаем вас счастливыми.....