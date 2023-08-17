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В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин

В Китае проходит выставка робототехники с десятками реалистичных машин

Автор:
17 августа 2023 18:41
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Китай   выставка   конференция   пекин   робототехника   роботы   
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Вскоре их уже и не отличишь от людей.

World Robot Conference – это международная выставка и конференция, проводится с 2015 года. Под неё выделяют площадку в 52 000 м², на которой выставляют свою продукцию 600 компаний. В среднем, мероприятие посещает до 800 тысяч человек.

А посмотреть там есть на что. Сотни роботов - есть как угловатые и странные модели, так и пугающе реалистичные. С разноплановыми задачами: от выполнения сложнейших действий на промышленных объектах, до развлечений а-ля домашний робопитомец и помощи людям с инвалидностью.

Так выставка выглядела в 2022 году:

И сейчас:

Уже можно проследить тенденцию: вскоре появится робот, не отличимый от человека. По крайней мере внешне.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   выставка   конференция   пекин   робототехника   роботы   
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8  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
Не знаю, я рад что застал такое развитие. Но хотелось бы чего-то большего застать.

Сложно представить, всего 100 лет назад, а это всего лишь мой дед, даже ТВ еще не было
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25k
Михаил Сметанкин 6 минут назад
"Хотим сделать роботов еще больше похожих на людей. "
Вопрос - нахрена!!!?
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8k
Крайняя плоть Суслова 6 минут назад
Всё давно придумано :
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1k
K_II_T 40 минут назад
Китайская робототехника

Ссылка youtu.be
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102
Александра С 44 минуты назад
А и Б сидели на трубе. А у упало, Б пропало, что осталось на трубе?
........
.........
Мы сделаем вас счастливыми.....
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76k
Viktor 58 минут назад
Китай будет править миром!

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20k
Александр 2 часа назад
Скайнет уже близок
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102
Александра С Александр 43 минуты назад
Терминатор уже в пути.
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August

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