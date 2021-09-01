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Как живут в горных аулах Кавказа в 21 веке, которого даже на картах нет

Как живут в горных аулах Кавказа в 21 веке, которого даже на картах нет (10 фото)

Автор:
01 сентября 2021 07:44
Сообщество : Путешествия
Метки: жизнь   интересно   кавказ   люди   путешествия   фото   
2124
10

Дикое место… Такие места встречаются часто, не стал исключением и Северный Кавказ. Если честно, то это стало для меня откровением.

По одну сторону расположен Азербайджан, по другую Грузия, позади – величественные просторы Горного Дагестана и дорога до Махачкалы, занимающая много часов.

Отметил на карте еще одну точку – Чародинский район Дагестана. Один из самых интересных районов этой республики, в котором проживает около 12 тыс. человек. Районным центром является село Цуриб. Удалось даже найти одну заправку, при известном везении на которой можно даже найти 92-ой бензин.

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Мой интерес вызвали руины одного аула высоко в горах именуемого Гимитль, расположенного вплотную к границе с Россией. В 40-х годах прошлого века, его жителей выселили на равнинную часть и с тех пор здесь не было никого кроме ветра на его развалинах. Лишь летом здесь паслись отары баранов. Времена меняются и буквально несколько лет тому назад в эти места, бывшие когда-то родными, снова возвратились молодые аварцы, которые решили вновь поселиться здесь и наладить быт в когда-то родных местах.

Жить в Гимитле далеко не просто. Аул расположен выше 2000 метров уровня моря. Длинные и суровые зимы с избытком снега, расположившаяся рядом граница (около 10 км), сложный рельеф местности для транспорта (особенно касается зим) и полное отсутствие любого вида связи.

Дорога извивается в ущелье уходя все выше и выше. В горах в это время все еще очень холодно, несмотря, что на дворе стоит середина мая. Кое-где еще лежит снег. Наконец-то мы видим дома, в беспорядке разбросанные по долине. По официальным данным аула нет, он не существует, земли здесь числятся как сельхозугодья. В начале аула мы встречаем Джарула, аварца среднего возраста, который с традиционным им гостеприимством вежливо приглашает нас в гости.

Электричества здесь никогда не было, так как ближайшая ЛЭП расположена в пяти километрах от аула. Зато есть вода, много воды, в избытке. Водой жителей аула снабжает рядом текущая горная река, а как известно, где вода, рядом и жизнь.



Джарула рассказал нам о всех невзгодах, которые им приходиться преодолевать в борьбе за право тут жить. Рассказал, что чиновники признали дома аула самостроем, так как им невыгодно переводить эти земли с категории сельхозугодий в разряд земель под поселения, а без узаконивания строительства электроэнергии не видать, даже за собственный счет. Получается замкнутый круг.

Благо пользоваться водой можно без всяких разрешений, так же как изготавливать кизяк, но это только пока. Круглый год источником воды является все та же горная речка. Приготовление еды, стирка, баня все благодаря реке.




Женщины, как и в старину стирают белье и моют утварь на берегу реки. Печки топятся кизяком, разве что лошадей заменили автомобили. В ауле есть Камазы, Газели, бульдозеры, но их немного. Очень не хватает электричества.


Некоторые дома возведены на месте разрушенных из подручных материалов, некоторые отстроены с нуля. Несмотря ни на что здесь живут люди с взглядами полными жизни и улыбками. На это сразу обращаешь внимание.



Хоть аул не признан официальными властями, здесь функционирует школа-четырехлетка, организованная жителями своими силами. Оборудован класс, есть парты и стулья, работает настоящий учитель. Учитель живет в селе Ритляб, находящегося в 10 километрах.


Воспитание детей проводится по консервативным религиозным взглядам. Нужно помнить, что в Дагестане основной религией является ислам, который велит девочкам с малых лет ходить с прикрытой головой. Дети всегда остаются детьми и любопытство ко всему новому одерживает верх.



Вопреки огромным бытовым неудобствам число детей, мягко говоря, удивляет. В семье как правило минимум 3-4 ребенка и это при отсутствии горячей воды, электричества, не говоря уже о мобильной связи.


Чем же живет аул?

Главным образом натуральным хозяйством. Люди держат скотину, делают сыр, масло и сметану, но без денег все равно не прожить. Поэтому продают, что выращивают и производят в Махачкале. Джарула, на своем Камазе, несколько раз в месяц ездит на несколько дней в Махачкалу.



Летом отары угоняют в горы, где есть альпийские луга, богатые сочной травой. Зимой скотина на кормах. С приходом темноты, приходит черед генераторов. Дома освещаются буквально на несколько часов, начинает работать спутниковое телевидение, люди заряжают свои мобильные устройства и аккумуляторы. Так как мобильной связи в поселке нет, то смартфоны играют роль фотоаппаратов и источников развлечений.


Такие трудности не пугают людей и аул живет своей размеренной жизнью, мало обращая внимание на сложности общения с внешним миром. Здесь отсутствует роскошь, нет различных изысков. Зато есть теплое человеческое общение, которое давно позабыто в больших городах.

Устав от суеты нашего современного и технологичного мира, здесь можно просто оседлать коня и податься в горы, где вздохнув всей грудью, можно понаблюдать за турами. Осмыслить свои проблемы и наконец в тишине, «перезагрузить» свое сознание.


Двадцать первый век уже разменял третий десяток, на дворе 2021 год, тут же уклад жизни людей имеет ритм, как и столетия назад у их предков. Вероятно, в этом и заключается их секрет долголетия.

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Метки: жизнь   интересно   кавказ   люди   путешествия   фото   
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11k
Artem 42 минуты назад
Есть в этом что-то чистое и честное. Побольше бы таких репортажей, чем про всяких блогеров и прочих тиктокеров...
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1k
pilot66 4 минуты назад
Пля! Да, граммар-наци, бывает, достают, но с другой стороны... Невозможно не до..баться:
"Как живут в горных аулах Кавказа в 21 веке, которого даже на картах нет" Это про что вообще сейчас? Про 21 век, которого нет на картах
Про "аулы" который в единственном числе?
Ёлы-палы, господа, ну проверяйте ЧТО вы пишите...
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3k
Горожанин 7 минут назад
Живут люди своей жизнью. В своей природе. Многие от перенасыщения всего и скуки едут искать душевное счастье в глухие места Индо-Китая, Тибет и черт знает куда. А тут люди на своей земле. Раз не уезжают, значит не хотят отказываться от этого счастья - природы, красоты родных гор, вдалеке от цивилизации, вместе. Сама эта картина - романтика. Об этом еще русские классики писали. Я с ними согласен.
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1k
Федор Медведев Полчаса назад
Потом подрастут эти "детишки", приедут в москву и будут учить как жить правильно и праведно.
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6k
Maximvs Полчаса назад
В свое время объездил и обошел горный Дагестан. Жить там очень непросто. Трудно строить дороги, проводить электричество. Но люди живут. Причем, живут даже в селе Хушет, от которого до дороги около 40 км. И это не по равнине, а по горам. Я даже не представляю, насколько сурова жизнь в Гимитле, что советская власть решила переселить жителей на равнину. Хотя и с Хушета тоже переселяли. Но нет, вернулись. Зачем? Это совсем не земля обетованная. Представьте, что к Агафье Лыковой переселятся пара сотен человек и будут требовать проветси им дорогу, электричество, построить школу и тд...
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14k
Вася Александрович 39 минут назад
"число детей, мягко говоря, удивляет"
Чем удивляет? Делать детей очень просто. Дети очень нужны в хозяйстве.
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855
manul74 47 минут назад
Я где то им завидую. Но сам так наверное не буду жить.
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