Как живут в горных аулах Кавказа в 21 веке, которого даже на картах нет

Мой интерес вызвали руины одного аула высоко в горах именуемого Гимитль, расположенного вплотную к границе с Россией. В 40-х годах прошлого века, его жителей выселили на равнинную часть и с тех пор здесь не было никого кроме ветра на его развалинах. Лишь летом здесь паслись отары баранов. Времена меняются и буквально несколько лет тому назад в эти места, бывшие когда-то родными, снова возвратились молодые аварцы, которые решили вновь поселиться здесь и наладить быт в когда-то родных местах.

Жить в Гимитле далеко не просто. Аул расположен выше 2000 метров уровня моря. Длинные и суровые зимы с избытком снега, расположившаяся рядом граница (около 10 км), сложный рельеф местности для транспорта (особенно касается зим) и полное отсутствие любого вида связи.