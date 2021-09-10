Котейки, которые нагло оккупировали магазины - и не собираются уходить

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Коты - очаровательные, милейшие и нагловатые существа, чего они никогда не скрывали. Эти пушистики с легкостью повелевают нами - а иногда захватывают целые магазины, и у владельцев не остается другого выбора, кроме как оставить котейку в качестве "сотрудника". В аккаунте Bodega Cats собирают фото котов со всего мира, которые оккупировали продуктовые магазины, и никуда не собираются уходить.
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