Котейки, которые нагло оккупировали магазины - и не собираются уходить

Коты - очаровательные, милейшие и нагловатые существа, чего они никогда не скрывали. Эти пушистики с легкостью повелевают нами - а иногда захватывают целые магазины, и у владельцев не остается другого выбора, кроме как оставить котейку в качестве "сотрудника". В аккаунте Bodega Cats собирают фото котов со всего мира, которые оккупировали продуктовые магазины, и никуда не собираются уходить.