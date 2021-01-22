Коты - наше всё: 30 смешных фото с котейками, которые надолго зарядят позитивом

Котики - наше всё. Как бы скучно было в интернете, если бы не они. Сколько бы смешных ситуаций и мемов не появилось бы, если бы не они. Иногда их странное и нелепое поведение невозможно объяснить, но мы все также обожаем котеек всем сердечком! Ловите очередную позитивную подборку с котанами, которые поднимут настроение на все выходные!

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Для кота, размер коробки не имеет значения! 0 Источник:

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"Человек, а когда будет еда?" 0 Источник:

"Свободные коты - в коробке. Выбирайте любого" 0 Источник:

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Невероятно эмоциональная реакция кота, который не видел своего хозяина 6 месяцев... 0 Источник:

Когда просыпаешься в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, а твой кот обязан выполнить свой долг и проследить за тем, как ты это делаешь 0 Источник:

И этим всё сказано 0 Источник:

Коты плевать хотели на законы физики 0 Источник:

Гениально! 0 Источник:

Когда притворяешься полотенчиком 0 Источник:

Полное затмение 0 Источник:

Когда тебе надо завоевывать Монголию, но выгулять котика - прежде всего 0 Источник:

Кошки - всегда кошки 0 Источник:

"Я пытался поговорить со своей кошкой по видео, и она меня узнала" 0 Источник:

Новая антикражная система - кот 0 Источник:

Я не кот, я яичница 0 Источник:

Преступник скрывается, как может 0 Источник:

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"Дал своему коту кошачью мяту, и он пролежал вот так часа два" 0 Источник:

Мой кот каждый раз, когда я сладко сплю в четыре утра: 0 Источник:

Разница между кошками и собаками в одной фотографии 0 Источник:

Правда жизни 0 Источник:

Когда ты страшно боишься пауков, и вызываешь эксперта: 0 Источник:

В Инстаграме, и в жизни 0 Источник:

Что в голове у этих чудиков? 0 Источник:

"Кажется, у моего кота получилось случайно спародировать мемного кота" 0 Источник:

"Нет, человек! Ты забыл меня покормить!" 0 Источник:

На все времена 0 Источник:

"Этот негодяй два часа прятал то, что натворил" 0 Источник: