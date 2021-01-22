Коты - наше всё: 30 смешных фото с котейками, которые надолго зарядят позитивом

Котики - наше всё. Как бы скучно было в интернете, если бы не они. Сколько бы смешных ситуаций и мемов не появилось бы, если бы не они. Иногда их странное и нелепое поведение невозможно объяснить, но мы все также обожаем котеек всем сердечком! Ловите очередную позитивную подборку с котанами, которые поднимут настроение на все выходные!
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Когда просыпаешься в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, а твой кот обязан выполнить свой долг и проследить за тем, как ты это делаешь
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