Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат

Говорят, коты - это сплошная грация, изящество и загадочность... Но это не всегда так, ведь порой они превращаются в настоящих чудиков, и начинают вытворять самые странные и уморительные вещи. Группа на форуме Reddit собирает самые смешные выходки питомцев. Сегодня посмотрим на подборку котеек!