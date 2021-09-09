Пакарана: «Ужасная мышь» с зубами-мачете. Гигантский грызун весом в 15 кило, о котором мало что известно

Если бы создатель мультика «Том и Джерри» жил где-нибудь в Боливии, сериала о противостоянии кота и домашнего грызуна не получилось бы. Местная мышь размером с Барсика, более известная как пакарана, просто предложила бы усатому жить дружно и, легонько двинув того с дороги увесистой 15-килограммовой тушкой, отправилась бы по своим делам. Звучит как предложение, от которого невозможно отказаться, согласитесь...
Вообще, пакарана — это тот персонаж, которого сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Почти всё, что мы знаем об этой животине — результат наблюдений за зверушкой в неволе. И дело даже не в вымирающем статусе вида — в плане численности у пакараны всё чики-пуки. Просто эта гигантская мышь, шкерится покруче всякой крысы!
Во-первых, пакарана обосновалась в джунглях Южной Америки. Во-вторых, грызун ведёт ночной образ жизни. В-третьих, свои гигантские когти животина использует для того, чтобы лазать по деревьям. В лесах Амазонки и днём чёрт ногу сломит, а ночью ловить кого-то в дебрях тропиков всё равно, что искать иголку на сеновале. Наверное, сверхскрытное существование обеспечило пакаран долгой жизнью: они топчут нашу планету вот уже 8 миллионов лет!
Так, а почему мы вообще сравнили грызуна с мышью? Он ведь похож на норушку также сильно, как бегемот на кролика. А мы тут ни причём — все предъявы к его первооткрывателю. Именно он назвал пакарану на латыни Dinomys branickii — «ужасная мышь Браницкого».
У местных есть два названия. Первое, собственно, пакарана. Оно обозначает «не пака». Дело в том, что в Южной Америке живёт пака. Грызун, похожий на нашего героя и повадками, и внешне.
Второе название более почтительно и учитывает их профессиональные навыки, — мачетеро. Секретное оружие пакаран — зубы. На растительности они оставляют такие жуткие следы, будто по кустам прошлись местным ножом — мачете. Благо, что свои резцы гигантский мыш использует только по назначению — для еды.
Короче говоря, однозначно утверждать мы можем лишь одно: пакарана стала бы отличным питомцем! Пакостность этого грызуна обратно пропорциональна его внушительным габаритам: в людские жилища 80-сантиметровая мышь без приглашения не явится. Люди сами зовут пакарану на ПМЖ. Добрый пофигистичный нрав, чистоплотность и аккуратная манера есть добавляют животине +100 к привлекательности.
А ещё у них очаровательные брачные ритуалы. Строится всё типичному сюжету сериала с России 1. Когда одинокая пакарана-девочка из провинции ищет пакарану-мальчика, она издаёт жалобные вопли, похожие на плач. Самец-молодец, услышав зов несчастной мадам, приходит утешить свою ненаглядную. И остаётся с ней навсегда.
Пакараны — одни из немногих грызунов, сохраняющих моногамию. Оно и немудрено — самка вынашивает детишек долгих 8 месяцев, а на свет появляется всего 2 мышонка. При таком раскладе надзор обоих родителей жизненно необходим. Вместе семейная чета растит детишек, собирает фрукты и прячется от местных Томов — ягуаров.
Источник:
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