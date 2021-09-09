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Лабрадор помог котёнку из приюта побороть свой страх и обрести счастье в жизни

Лабрадор помог котёнку из приюта побороть свой страх и обрести счастье в жизни (5 фото)

Автор:
09 сентября 2021 16:02
Метки: доброта   животные   котёнок   лабладор   милосердие   
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5
Людям известно много историй настоящей дружбы между кошкой и собакой. Сегодня расскажу ещё одну необычную историю дружбы маленького котёнка и собаки. Как собака помогла котёнку побороть свой страх и обрести счастье в жизни.
В приют для бездомных животных обычно попадают животные, которые пребывают в тяжёлой ситуации.

Так случилось с маленьким котёнком, который попал в приют Jelly’s Place в США, в возрасте примерно 5 недель. Котёнок был очень испуганный и никого к себе не подпускал. Он постоянно сидел в углу и испытывал страх перед окружающими приюта.
Работники приюта тщетно пытались найти подход к котёнку, даже дали ей красивое имя Betty.

Как-то раз, в приют пришла женщина по имени Кендал и решила забрать этого котёнка к себе и помочь ей освоится в жизни.
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Когда Кендал принесла испуганного котёнка в дом, он познакомился там с Лабрадором. Как оказалось, женщина жила с собакой, которая, когда-то, тоже была взята из приюта для бездомных.

Собака по имени Труви оказалась невероятно добра и заботлива по отношению к котёнку. Труви по несколько раз на день, вместе с хозяйкой подходили и пытались найти с котёнком взаимопонимание.

Со временем, Труви всё чаще и чаще находился рядом с Бэтти и проявлял к ней свою нежность и дружелюбие.
Через некоторое время, под покровительством Труви и Кендал, котёнок начал потихоньку проявлять уверенность в себе.

Теперь хозяйка могла спокойно брать котёнка на руки и слышать её мурчание. А Труви и Бэтти стали настоящими неразлучными друзьями как видно по фотографиям ниже.

Теперь, в большей части благодаря Труви, котёнок стал более жизнерадостным и добрым. Котёнок так полюбил своего друга Лабрадора, что они даже спят в обнимку.

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Метки: доброта   животные   котёнок   лабладор   милосердие   
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5k
schmubu 3 часа назад
Эльза, профессия переводчика подразумевает знание и отличное владение языками, как родным, так и рабочим. а тут в тексте почти каждом предложении по ошибке. не стыдно?
ну какой Вы нах переводчик? так... лайкродрочер обыкновенный...
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19k
сёмик патрик Час назад
Котенок освоился полностью...
Котенок освоился полностью...Посмотреть
Котенок освоился полностью...
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5k
hairov 2 часа назад
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866
Glassy 2 часа назад
Котенок Гав. (не многие вспомнят)
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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