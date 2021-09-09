Лабрадор помог котёнку из приюта побороть свой страх и обрести счастье в жизни

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Людям известно много историй настоящей дружбы между кошкой и собакой. Сегодня расскажу ещё одну необычную историю дружбы маленького котёнка и собаки. Как собака помогла котёнку побороть свой страх и обрести счастье в жизни.
В приют для бездомных животных обычно попадают животные, которые пребывают в тяжёлой ситуации.
Так случилось с маленьким котёнком, который попал в приют Jelly’s Place в США, в возрасте примерно 5 недель. Котёнок был очень испуганный и никого к себе не подпускал. Он постоянно сидел в углу и испытывал страх перед окружающими приюта.
Работники приюта тщетно пытались найти подход к котёнку, даже дали ей красивое имя Betty.
Как-то раз, в приют пришла женщина по имени Кендал и решила забрать этого котёнка к себе и помочь ей освоится в жизни.
Так случилось с маленьким котёнком, который попал в приют Jelly’s Place в США, в возрасте примерно 5 недель. Котёнок был очень испуганный и никого к себе не подпускал. Он постоянно сидел в углу и испытывал страх перед окружающими приюта.
Работники приюта тщетно пытались найти подход к котёнку, даже дали ей красивое имя Betty.
Как-то раз, в приют пришла женщина по имени Кендал и решила забрать этого котёнка к себе и помочь ей освоится в жизни.
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Когда Кендал принесла испуганного котёнка в дом, он познакомился там с Лабрадором. Как оказалось, женщина жила с собакой, которая, когда-то, тоже была взята из приюта для бездомных.
Собака по имени Труви оказалась невероятно добра и заботлива по отношению к котёнку. Труви по несколько раз на день, вместе с хозяйкой подходили и пытались найти с котёнком взаимопонимание.
Со временем, Труви всё чаще и чаще находился рядом с Бэтти и проявлял к ней свою нежность и дружелюбие.
Собака по имени Труви оказалась невероятно добра и заботлива по отношению к котёнку. Труви по несколько раз на день, вместе с хозяйкой подходили и пытались найти с котёнком взаимопонимание.
Со временем, Труви всё чаще и чаще находился рядом с Бэтти и проявлял к ней свою нежность и дружелюбие.
Через некоторое время, под покровительством Труви и Кендал, котёнок начал потихоньку проявлять уверенность в себе.
Теперь хозяйка могла спокойно брать котёнка на руки и слышать её мурчание. А Труви и Бэтти стали настоящими неразлучными друзьями как видно по фотографиям ниже.
Теперь, в большей части благодаря Труви, котёнок стал более жизнерадостным и добрым. Котёнок так полюбил своего друга Лабрадора, что они даже спят в обнимку.
Теперь хозяйка могла спокойно брать котёнка на руки и слышать её мурчание. А Труви и Бэтти стали настоящими неразлучными друзьями как видно по фотографиям ниже.
Теперь, в большей части благодаря Труви, котёнок стал более жизнерадостным и добрым. Котёнок так полюбил своего друга Лабрадора, что они даже спят в обнимку.
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Метки: доброта животные котёнок лабладор милосердие
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ну какой Вы нах переводчик? так... лайкродрочер обыкновенный...
Лайкодрочер говорите? Вы видели сколько у меня постов? Я на сайт захожу от силы 1-2 раза в неделю. Работаю по 10-15 часов в сутки.
Мне понравился пост, я его скопировала на Фишки. Решила внести свою лепту на сайт, а такие, как вы отбивают всю охоту это делать.
Вы сами ничего интересного за 7 лет не создали на сайте, ещё и других осуждаете.
И судя по вашей активности на сайте, вы тут хронически прописаны. И, судя по количеству дизлайков в пропорции к понравившемуся вы глубоко несчастный человек.