Лабрадор помог котёнку из приюта побороть свой страх и обрести счастье в жизни

Когда Кендал принесла испуганного котёнка в дом, он познакомился там с Лабрадором. Как оказалось, женщина жила с собакой, которая, когда-то, тоже была взята из приюта для бездомных.



Собака по имени Труви оказалась невероятно добра и заботлива по отношению к котёнку. Труви по несколько раз на день, вместе с хозяйкой подходили и пытались найти с котёнком взаимопонимание.



Со временем, Труви всё чаще и чаще находился рядом с Бэтти и проявлял к ней свою нежность и дружелюбие.