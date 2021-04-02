Кошки — невероятно умные создания, которые точно знают, где в случае чего можно искать помощь. Так, в Турции пушистая мамаша пришла к врачам со своими котятами. Сначала люди умилились такой гостье, а потом поняли, что с котятами что-то не так. Оказалось что кошка привела малышей в больницу не просто похвастаться, а чтобы получить помощь от врачей.