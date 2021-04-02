FISHKINET
"День дурака" в мире
74
Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 853 поста • 371 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Мама-кошка принесла котенка в больницу, чтобы сотрудники оказали ему помощь

Мама-кошка принесла котенка в больницу, чтобы сотрудники оказали ему помощь (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 08:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Турция   больница   видео   животные   котенок   кошка   фото   
642
6
1
В Турции кошка своими действиями растопила сердца многих людей, когда она пришла в больницу с новорожденным котенком в пасти, чтобы обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Турция   больница   видео   животные   котенок   кошка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Владимир Час назад
Еще и редкой раскраски..

Вопрос: Правда ли, что рыжими обычно бывают коты, а рыжие кошки встречаются очень редко?

Ответ: На самом деле правильным утверждением (хотя и звучит почти одинаково) будет то, что рыжие кошки встречаются редко, а часто встречаются рыжие коты. Чтобы кошка имела рыжую шерсть (красный окрас), она должна получить два гена красного цвета шерсти - один от матери (рыжей, калико или черепахового окраса) и один от отца (который должен быть именно и только рыжим). У кота же должен быть только один ген красного, который он может получить от матери (рыжей, калико или черепашки). Так происходит из-за того, что ген, кодирующий красный (или попросту рыжий) цвет шерсти находится в X хромосоме, которых у кошек (как и у людей) две (XX), а у котов всего одна (XY). Гены X хромосомы называют полозависимыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Юрий 2 минуты назад
Животные, живя вместе с человеком, в созданной им цивилизации, адаптируются. Каждый раз любуюсь, как стаи собак переходят дорогу, не абы где а на светофоре и ждут когда авто остановятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной 12 минут назад
Что, и даже не спросили мед страховку???...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Гевондян 16 минут назад
То ж как надо переврать новость!!!! Она принесла двух котят. И далеко не новорожденных!!!! им как минимум - месяц. Это по ТВ показывали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex Полчаса назад
Мать года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ДядяТоля Час назад
почему кошка без маски)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото) Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото) Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Как приучить кошку и котенка к когтеточке Как приучить кошку и котенка к когтеточке В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362223



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости
5
209
Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским
0
199
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
0
10
Телепередача "Улица Сезам" научит детей расовой грамотности
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
1
59
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото)
Из простушки – в «утку-робота». Что не так с женщинами Тимати (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#подборка#дтп#аварии#СССР#позитив#пандемия#шоу бизнес#страна
#фото#интересное#Россия#приколы#авто аварии#дети#факты#кошки#прикольные#авария дня
#история#животные#люди#прикол#кино#картинки#ситуации#фотографии#Исторические факты#еда

На что жалуетесь?

Вернуться