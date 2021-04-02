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В Турции кошка своими действиями растопила сердца многих людей, когда она пришла в больницу с новорожденным котенком в пасти, чтобы обратиться за медицинской помощью к специалистам.
Кошки — невероятно умные создания, которые точно знают, где в случае чего можно искать помощь. Так, в Турции пушистая мамаша пришла к врачам со своими котятами. Сначала люди умилились такой гостье, а потом поняли, что с котятами что-то не так. Оказалось что кошка привела малышей в больницу не просто похвастаться, а чтобы получить помощь от врачей.
Бездомная кошка сама пришла к врачам с котятами, которым была нужна помощь
В одну из турецких клиник обратилась необычная пациентка. Утром в здание вошла кошка с котёнком в зубах. Пушистая посетительница замяукала и привлекла к себе внимание людей.
Когда врачи и медсёстры подошли к ним, выяснилось, что у котят глазная инфекция
Из-за неё малыши даже не могли открыть глаза.
Врачи позвонили ветеринарам и проконсультировались с ними, а потом закапали котятам в глаза лекарства
После всей этой истории кошку и её семейство отправили в другое место, где за их здоровьем будут следить и дальше. Так что пушистики находятся в надёжных руках!
Об этом семействе рассказал даже турецкий телеканал
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Вопрос: Правда ли, что рыжими обычно бывают коты, а рыжие кошки встречаются очень редко?
Ответ: На самом деле правильным утверждением (хотя и звучит почти одинаково) будет то, что рыжие кошки встречаются редко, а часто встречаются рыжие коты. Чтобы кошка имела рыжую шерсть (красный окрас), она должна получить два гена красного цвета шерсти - один от матери (рыжей, калико или черепахового окраса) и один от отца (который должен быть именно и только рыжим). У кота же должен быть только один ген красного, который он может получить от матери (рыжей, калико или черепашки). Так происходит из-за того, что ген, кодирующий красный (или попросту рыжий) цвет шерсти находится в X хромосоме, которых у кошек (как и у людей) две (XX), а у котов всего одна (XY). Гены X хромосомы называют полозависимыми.