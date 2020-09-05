FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8613 постов • 1097 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Доброта дня: спасатели достали застрявшего котёнка из-под автомобиля

Доброта дня: спасатели достали застрявшего котёнка из-под автомобиля (4 фото)

Автор:
05 сентября 2020 13:13
Сообщество : Животные
Метки: внедорожник   доброта   животные   кот   котёнок   новороссийск   служба спасения   
409
4
Накануне служба спасения Новороссийска приняла вызов от женщины, которая очень просила вызволить из её машины котёнка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: внедорожник   доброта   животные   кот   котёнок   новороссийск   служба спасения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
zenon 2 часа назад
Была кошка Матильда. Для неё запертых дверей не существовало. В общем вместо ручки обыкновенной поставили шар. Так она и эту дверь открывала. Холодильник с обыском открывала и закрывала сама, когда жена ей сказала что дверцу холодильника нельзя оставлять открытой. Из-за того, что жена ею командовала она ласкалась, только ко мне. когда сидел на диване, она устраивалась ногами на диване, а спиной на моих плечах и шее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−59
vr0tte Час назад
У меня на крыше регулярно кот охлаждается. Но не разу в салон не запрыгнул если я открытый оставляю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги Забавные кошачьи эмоции, нарисованные на кусочке бумаги В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере В Британии спасли кота, который 2 месяца жил в закрытом контейнере Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске Смоленские пожарные спасли из горящей квартиры женщину и откачали ее кота Смоленские пожарные спасли из горящей квартиры женщину и откачали ее кота Рыжий кот впал в депрессию и хозяйка решила завести ему котёнка Рыжий кот впал в депрессию и хозяйка решила завести ему котёнка
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20586



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
1
82
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
2
68
Уставший от ссоры россиянин выбросил подругу в мусорный бак
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Согласны?
0
6
Согласны?
5 захватывающих фильмов о войне, похожих на «Спасти рядового Райана»
0
9
5 захватывающих фильмов о войне, похожих на «Спасти рядового Райана»
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#навальный#природа#германия#настроение#позитив#сша#авария
#прикол#факты#история#забавно#фотографии#дети#общество#соцсети#школа#вещи
#фото#животные#кино#картинки#автоприкол#комментарии#подборка#СССР#gif#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться