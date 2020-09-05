Доброта дня: спасатели достали застрявшего котёнка из-под автомобиля

А ещё Алексей постоянно публикует в соцсети другие вызовы на места происшествий. Чаще всего это ДТП, происшествия с пожилыми людьми, застрявшие дети и животные. Спасатель призывает к осторожности на дорогах и к участию в жизнях пожилых родственников и соседей.