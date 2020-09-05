Доброта дня: спасатели достали застрявшего котёнка из-под автомобиля

Накануне служба спасения Новороссийска приняла вызов от женщины, которая очень просила вызволить из её машины котёнка.
Оказалось, что малыш застрял под обшивкой днища внедорожника. Спасители разобрали днище и достали испуганное животное. История закончилась хорошо и бездомного котёнка забрала себе хозяйка автомобиля.
В инстаграме начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова можно посмотреть фото спасательной операции.
В инстаграме начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова можно посмотреть фото спасательной операции.
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А ещё Алексей постоянно публикует в соцсети другие вызовы на места происшествий. Чаще всего это ДТП, происшествия с пожилыми людьми, застрявшие дети и животные. Спасатель призывает к осторожности на дорогах и к участию в жизнях пожилых родственников и соседей.
Имидж – ничто, жажда – всё!
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