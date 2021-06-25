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Доброта всегда рядом: 23 приспособления для собак-инвалидов

Доброта всегда рядом: 23 приспособления для собак-инвалидов (23 фото)

Автор:
25 июня 2021 14:30
Сообщество : Животные
Метки: Фабрика идей   доброта   животные   инвалидная коляска   инвалиды   придумали   протез   собаки   
548
23

Да, кто-то скажет - тут людям помочь некому, а они собачек лечат. Но, на мой взгляд, доброта распространяется на всех живых существ на планете и именно эти она ценна и всегда востребована...

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Метки: Фабрика идей   доброта   животные   инвалидная коляска   инвалиды   придумали   протез   собаки   
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