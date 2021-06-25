Доброта всегда рядом: 23 приспособления для собак-инвалидов

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Да, кто-то скажет - тут людям помочь некому, а они собачек лечат. Но, на мой взгляд, доброта распространяется на всех живых существ на планете и именно эти она ценна и всегда востребована...
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В среднем такие коляски стоят от 3000 рублей и выше
Вдруг кому нужна схема будет
Люди нашли пятинедельного щенка в холодном, подтопленном подвале дома - у него были отморожены все четыре лапы, которые ветеринары вынуждены были удалить. А потом ему сделали протезы
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