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Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек

Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек (6 фото)

Автор:
10 января 2021 12:25
Сообщество : Животные
Метки: доброта   домашние животные   домик для кошки   животные   забота   кот   кошка   
772
6
Эта история произошла на острове Лонг-Айленд. Несколько лет назад девушка по имени Мария Кассано заметила на заднем дворе своего отца бездомную кошку с котенком в зубах. Она сразу забеспокоилась об условиях жизни мамы и малыша.
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Метки: доброта   домашние животные   домик для кошки   животные   забота   кот   кошка   
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6  комментариев
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950
Вероника Штейнман Полчаса назад
Большое сердце.
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Ильдар Суюндиков Полчаса назад
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
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26k
Slonyash Полчаса назад
В раю для таких должно быть выделено место!
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695
Николай 50 минут назад
На Лонг-Айленд говорите..

На Лонг-Айленд говорите..
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793
Ustas Tirex Николай 16 минут назад
Он сказал с уважением.
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El_Vollkov Час назад
Теперь может смотреть и умиляться
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