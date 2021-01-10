Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек

Эта история произошла на острове Лонг-Айленд. Несколько лет назад девушка по имени Мария Кассано заметила на заднем дворе своего отца бездомную кошку с котенком в зубах. Она сразу забеспокоилась об условиях жизни мамы и малыша.
Мария рассказала о них отцу Стиву, но он, будучи не самым большим поклонником домашних питомцев, сначала скептически отнесся к просьбе присмотреть за животными. Но потом Стив проникся их судьбой.
Котенка вскоре забрала к себе соседка мужчины. А Стив с приближением зимы решил построить для бездомных животных убежище на заднем дворе своего дома. Он соорудил водонепроницаемый кошачий домик с отоплением и установил там камеру видеонаблюдения, чтобы приглядывать за пушистыми постояльцами.
Котенка вскоре забрала к себе соседка мужчины. А Стив с приближением зимы решил построить для бездомных животных убежище на заднем дворе своего дома. Он соорудил водонепроницаемый кошачий домик с отоплением и установил там камеру видеонаблюдения, чтобы приглядывать за пушистыми постояльцами.
Бездомная кошка с новым котенком с комфортом обустроилась в новом жилище. Также домик стал популярен и у других кошек. С тех пор у дома Стива появились еще несколько домиков и "кошачьих иглу", и теперь многие мурлыкающие жильцы могут найти там приют. Мария в шутку назвала эти убежища "квартирами от Стива".
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