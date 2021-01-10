Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек

Мария рассказала о них отцу Стиву, но он, будучи не самым большим поклонником домашних питомцев, сначала скептически отнесся к просьбе присмотреть за животными. Но потом Стив проникся их судьбой.



Котенка вскоре забрала к себе соседка мужчины. А Стив с приближением зимы решил построить для бездомных животных убежище на заднем дворе своего дома. Он соорудил водонепроницаемый кошачий домик с отоплением и установил там камеру видеонаблюдения, чтобы приглядывать за пушистыми постояльцами.