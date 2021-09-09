35 раз, когда реальная жизнь выглядела как сбой в матрице

Если бы жизнь была видеоигрой… Секунду, а что, если это действительно так? В этой подборке вы найдете весьма убедительные доказательства того, что наша реальность полна неожиданных и странных сбоев.