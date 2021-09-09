Автор:
09 сентября 2021 08:30
После "Матрицы" и "Шоу Трумана" каждого из нас, наверное, время от времени посещает мысль: а что, если реальность вокруг - всего лишь симулятор? Обычно мы относимся к ней как к шутке, но иногда, взглянув вокруг, ты вдруг ощущаешь себя в кадре засбоившей компьютерной игры, и тогда по спине пробегают мурашки: неужели это правда, и матрица здесь? Смотрите на эти фото - и решайте сами!
"Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг, Швейцария. Похоже на выход из шоу Трумана"
"Общая тень двух деревьев на парковке выглядит пугающе"
"Пиксельная собака. Часть пикселей битые, похоже"
"Мой приятель увидел и заснял сбой в пикселях в матрице"
"Это здание похоже на непрогрузившийся кадр - только стена и окна в ней"
"Зимние поля в Коллорадо, где снег местами был сдут ветром, а местами стаял, похожи на сложную 3D-иллюзию"
"Конечно, это бампер, оторвавшийся во время аварии, который еще не успели убрать. А может, все-таки это машина, которая прорывается к нам из другого измерения?"
"В полдень стояночные столбики на Гавайях похожи на плохо прорисованные элементы компьютерной игры"
Часть облаков вышла с низким разрешением
С этим стаканом что-то не так
"Надол подкрутить показатель расстояния при дальнейшем рендеринге"
"Такое ощущение, что это дерево плохо загрузилось"
Осенний подъем воды вызвал странный эффект "летающего льда"
"Деревья плохо прорисованы, а прозрачная текстуцра смотрится слишком неестественно"
"Я сделал это фото на Чарльз Ривер, но, похоже, матрица объединила два кадра в один"
"Этот забор похож на границу игрового пространства"
"Такое ощущение, что участок полда сейчас вовсе пропадет с экрана"
"Комната с мебелью похожа на недорисованный кадр в компьютерной игре"
"Кажется, кто-то не до конца успел загрузить вид на землю"
"Германия. Черный дом или сбой в матрице?"
Мечеть Джама Масджид, Ахмедабад: фантазия архитектора или сбой в пикселях?
Текстуру церковного здания пока не загрузили
Кто-то начал рисовать грузовик и ушел на обед"
А тут на яблочной кожуре появились какие-то битые пиксели...
"Приложение "Небо" не смогло загрузиться до конца, попробуйте перезагрузиться"
Сбой в матрице. Приложение "Свеча" работает нештатно
"Езжу мимо этого здания каждый день, а оно все никак не загрузится до конца"
Дерево загружается нештатно и остается не в фокусе
Щепки распадаются на пиксели
"Тени, кажется, прорисованы неправильно"
Это не сбой загрузки, это всего лишь линия прибоя в Черч бэй, Новая Зеландия. Или нет?..
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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