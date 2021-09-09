После "Матрицы" и "Шоу Трумана" каждого из нас, наверное, время от времени посещает мысль: а что, если реальность вокруг - всего лишь симулятор? Обычно мы относимся к ней как к шутке, но иногда, взглянув вокруг, ты вдруг ощущаешь себя в кадре засбоившей компьютерной игры, и тогда по спине пробегают мурашки: неужели это правда, и матрица здесь? Смотрите на эти фото - и решайте сами!

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"Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг, Швейцария. Похоже на выход из шоу Трумана" 0 Источник:

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"Общая тень двух деревьев на парковке выглядит пугающе" 0 Источник:

"Пиксельная собака. Часть пикселей битые, похоже" 0 Источник:

"Мой приятель увидел и заснял сбой в пикселях в матрице" 0 Источник:

"Это здание похоже на непрогрузившийся кадр - только стена и окна в ней" 0 Источник:

"Зимние поля в Коллорадо, где снег местами был сдут ветром, а местами стаял, похожи на сложную 3D-иллюзию" 0 Источник:

"Конечно, это бампер, оторвавшийся во время аварии, который еще не успели убрать. А может, все-таки это машина, которая прорывается к нам из другого измерения?" 0 Источник:

"В полдень стояночные столбики на Гавайях похожи на плохо прорисованные элементы компьютерной игры" 0 Источник:

Часть облаков вышла с низким разрешением 0 Источник:

С этим стаканом что-то не так 0 Источник:

"Надол подкрутить показатель расстояния при дальнейшем рендеринге" 0 Источник:

"Такое ощущение, что это дерево плохо загрузилось" 0 Источник:

Пиксельная трава 0 Источник:

Осенний подъем воды вызвал странный эффект "летающего льда" 0 Источник:

"Деревья плохо прорисованы, а прозрачная текстуцра смотрится слишком неестественно" 0 Источник:

"Я сделал это фото на Чарльз Ривер, но, похоже, матрица объединила два кадра в один" 0 Источник:

"Этот забор похож на границу игрового пространства" 0 Источник:

"Такое ощущение, что участок полда сейчас вовсе пропадет с экрана" 0 Источник:

"Комната с мебелью похожа на недорисованный кадр в компьютерной игре" 0 Источник:

"Кажется, кто-то не до конца успел загрузить вид на землю" 0 Источник:

"Германия. Черный дом или сбой в матрице?" 0 Источник:

Мечеть Джама Масджид, Ахмедабад: фантазия архитектора или сбой в пикселях? 0 Источник:

Текстуру церковного здания пока не загрузили 0 Источник:

Кто-то начал рисовать грузовик и ушел на обед" 0 Источник:

А тут на яблочной кожуре появились какие-то битые пиксели... 0 Источник:

"Приложение "Небо" не смогло загрузиться до конца, попробуйте перезагрузиться" 0 Источник:

Сбой в матрице. Приложение "Свеча" работает нештатно 0 Источник:

"Езжу мимо этого здания каждый день, а оно все никак не загрузится до конца" 0 Источник:

Дерево загружается нештатно и остается не в фокусе 0 Источник:

Ошибка загрузки здания 0 Источник:

Щепки распадаются на пиксели 0 Источник:

"Тени, кажется, прорисованы неправильно" 0 Источник: