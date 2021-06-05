35 ситуаций, которые выходят за рамки обыденного

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Жизнь может быть немного скучной, когда нас засасывают быт и повседневность. Куда от этого денешься? Но давайте помнить, что, несмотря на ежедневную рутину, наш мир по-прежнему остается диким и безумным местом, полным странных, необъяснимых и совершенно потрясающих вещей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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