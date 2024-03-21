Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и администраторами

Еще в феврале врачей-онкологов городских больниц Ростова предупредили о грядущем сокращении. С первого апреля получить помощь по этому профилю можно будет лишь в медцентре "Здоровье" ( и его филиалах) или в Областном онкологическом диспансере по ул. Соколова, 9. Эти лечебные учреждения будут обслуживать весь город (а второй - еще и область), и понятно, какие проблемы возникнут у пациентов. Уже сейчас записаться на приём к профильному врачу на апрель совершенно невозможно.

Кроме того, как пишут СМИ, онкологи из медцентров "не выполняют многих задач, которые лежали на районных — например, не оформляют больничные, инвалидность и не выписывают наркотические препараты (с выездом на дом)".

Учитывая специфику заболеваний для многих пациентов все эти изменения могут оказаться фатальными. Между тем, врачам-онкологам, попавшим под сокращение, предложили на выбор другие вакансии: к примеру, можно пойти работать администратором в регистратуру или уборщиком с зарплатой в 25 тысяч рублей в той же поликлинике

Информацией с городским Телеграм-каналом "Тютина" поделился онколог из поликлиники №14.