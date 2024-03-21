Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и администраторами

Сами медики говорят, что это стандартная практика.
Еще в феврале врачей-онкологов городских больниц Ростова предупредили о грядущем сокращении. С первого апреля получить помощь по этому профилю можно будет лишь в медцентре "Здоровье" ( и его филиалах) или в Областном онкологическом диспансере по ул. Соколова, 9. Эти лечебные учреждения будут обслуживать весь город (а второй - еще и область), и понятно, какие проблемы возникнут у пациентов. Уже сейчас записаться на приём к профильному врачу на апрель совершенно невозможно.
Кроме того, как пишут СМИ, онкологи из медцентров "не выполняют многих задач, которые лежали на районных — например, не оформляют больничные, инвалидность и не выписывают наркотические препараты (с выездом на дом)".
Учитывая специфику заболеваний для многих пациентов все эти изменения могут оказаться фатальными. Между тем, врачам-онкологам, попавшим под сокращение, предложили на выбор другие вакансии: к примеру, можно пойти работать администратором в регистратуру или уборщиком с зарплатой в 25 тысяч рублей в той же поликлинике
Информацией с городским Телеграм-каналом "Тютина" поделился онколог из поликлиники №14.
«Рассчитывают, что человек не согласится и уйдёт. Не исключаю, что ему предложат работу в том же КДЦ „Здоровье“, где теперь могут принимать онкобольных. Но решение это странное, потому что филиалов у КДЦ не так много, а онкобольных всё больше», — пишут СМИ.
Между тем, авторы этой реорганизации уверены, что всё идёт по плану, и пациенты даже выиграют. Дескать центры хорошо оснащены, время на обследование и лечение сократится.
Сами же врачи ситуацию с сокращениями стараются не муссировать, а разосланные предложения об унизительных вакансиях считают стандартной практикой отписки. Дескать, предложили же варианты трудоустройства. Не подходят - ищите работу сами.
В местных соцсетях на ситуацию беспристрастно взглянули сами медики, уверенные, что эта оптимизация никак не связана с желанием быстрее помочь пациенту. Просто идёт перераспределение госсредств. А пациенты и районные врачи-терапевты, как всегда окажутся крайними.
И это далеко не первая инициатива Минздрава, которая вызывает изумление у рядовых граждан. Так, в Ростовской области начали закрывать родильные дома. К примеру, жителям Морозовска теперь предлагают ехать рожать за 145 километров в Каменск-Шахтинский. Местные власти объясняют оптимизацию нехваткой кадров, однако судя по сокращению онкологов, причина совсем не в этом.
Источник:
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