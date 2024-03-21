FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1407 постов • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и администраторами

Последствия оптимизации: врачам онкологам в Ростове-на-Дону предложили работать уборщиками и администраторами

Автор:
21 марта 2024 11:31
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вакансии   врачи   медицина   онкология   потимизация   ростов   сокращение   
1291
4

Сами медики говорят, что это стандартная практика.

Еще в феврале врачей-онкологов городских больниц Ростова предупредили о грядущем сокращении. С первого апреля получить помощь по этому профилю можно будет лишь в медцентре "Здоровье" ( и его филиалах) или в Областном онкологическом диспансере по ул. Соколова, 9. Эти лечебные учреждения будут обслуживать весь город (а второй - еще и область), и понятно, какие проблемы возникнут у пациентов. Уже сейчас записаться на приём к профильному врачу на апрель совершенно невозможно.


Кроме того, как пишут СМИ, онкологи из медцентров "не выполняют многих задач, которые лежали на районных — например, не оформляют больничные, инвалидность и не выписывают наркотические препараты (с выездом на дом)".


Учитывая специфику заболеваний для многих пациентов все эти изменения могут оказаться фатальными. Между тем, врачам-онкологам, попавшим под сокращение, предложили на выбор другие вакансии: к примеру, можно пойти работать администратором в регистратуру или уборщиком с зарплатой в 25 тысяч рублей в той же поликлинике


Информацией с городским Телеграм-каналом "Тютина" поделился онколог из поликлиники №14.





«Рассчитывают, что человек не согласится и уйдёт. Не исключаю, что ему предложат работу в том же КДЦ „Здоровье“, где теперь могут принимать онкобольных. Но решение это странное, потому что филиалов у КДЦ не так много, а онкобольных всё больше», — пишут СМИ.


Между тем, авторы этой реорганизации уверены, что всё идёт по плану, и пациенты даже выиграют. Дескать центры хорошо оснащены, время на обследование и лечение сократится.


Сами же врачи ситуацию с сокращениями стараются не муссировать, а разосланные предложения об унизительных вакансиях считают стандартной практикой отписки. Дескать, предложили же варианты трудоустройства. Не подходят - ищите работу сами.


В местных соцсетях на ситуацию беспристрастно взглянули сами медики, уверенные, что эта оптимизация никак не связана с желанием быстрее помочь пациенту. Просто идёт перераспределение госсредств. А пациенты и районные врачи-терапевты, как всегда окажутся крайними.



И это далеко не первая инициатива Минздрава, которая вызывает изумление у рядовых граждан. Так, в Ростовской области начали закрывать родильные дома. К примеру, жителям Морозовска теперь предлагают ехать рожать за 145 километров в Каменск-Шахтинский. Местные власти объясняют оптимизацию нехваткой кадров, однако судя по сокращению онкологов, причина совсем не в этом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: вакансии   врачи   медицина   онкология   потимизация   ростов   сокращение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Вован 47 минут назад
Самая большая проблема, это эффективные менеджеры!! Дураки с инициативой!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Mil-ast 24 минуты назад
Ну граждане сами голосуют за стабильность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
dasn7 Полчаса назад
Зовите волка с голосом Джигарханяна... Де жа вю из 2010 года, когда точно так же принудительно "оптимизировали" специалистов из ОМС. Экономия ПФ? Тогда это геноцид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy 2 часа назад
Изумление у рядовых граждан вызывает все, о чем они не имеют представления, но имеют экспертное мнение. Для начала надо глубже разбираться в ситуации, а не накидывать ан вентилятор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1898 постов (1887 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

229578



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
Набирающие популярность в сообществах
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Газета для диктатора в единственном экземпляре
Газета для диктатора в единственном экземпляре
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#забавно#кот#ДТП#кино#Автовсячина#задержание#улыбнуло
#животные#Прикол#машина#люди#факты#авто аварии#Китай#Ynews#знаменитости#подборка
#в мире#автомобили#Юмор#интересное#аварии#позитив#дети#фильм#милота#история
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела" Врачи из США обеспокоены тем, что за последние 25 лет онкология серьезно "помолодела" Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией Дерматолог рассказала, как пахнет человек с онкологией Профессия – зомби Билли Оуэна Профессия – зомби Билли Оуэна Минздрав рассказал о самых опасных видах рака для россиян Минздрав рассказал о самых опасных видах рака для россиян Что делают врачи во время перерывов Что делают врачи во время перерывов

На что жалуетесь?

Вернуться