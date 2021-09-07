FISHKINET
Сообщество Юмор 12816 постов • 2707 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Находчивость: особенности людей с иным образом мышления

Находчивость: особенности людей с иным образом мышления (14 фото)

Автор:
07 сентября 2021 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гениальность   изобретательность   находчивость   подборка   прикол   
4110
14

Не растеряться в сложной ситуации могут лишь единицы. Примеры гениальной изобретательности и находчивости.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   гениальность   изобретательность   находчивость   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
743
Олег 49 минут назад
Установить кондей где он нужен меньше всего, а потом что-то колхозить, это по-нашему)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 51 минуту назад
Комментарий к фото
И что же за белые штучки жарят на костре персонажи зарубежных мультиков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
44k
zloykoyot 2 часа назад
А в Житомир всегда смартфоны без фирменной упаковки присылают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку Когда в доме завелись дети Когда в доме завелись дети Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1029570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 ну совсем неожиданных находок
1
55
25 ну совсем неожиданных находок
Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки
2
72
Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки
Набирающие популярность в сообществах
Кино для полуночников ( продолжение)
3
0
Кино для полуночников ( продолжение)
Тем кому не спится
4
3
Тем кому не спится
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ynews#автомир#новости#фотографии#люди#аварии#фильм#мемы
#Юмор#прикол#история#подборка#животные#интересное#приколы#авто аварии#город#наука
#интересно#Россия#автомобили#картинки#кино#дтп#СССР#природа#искусство#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться