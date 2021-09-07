Находчивость: особенности людей с иным образом мышления

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Не растеряться в сложной ситуации могут лишь единицы. Примеры гениальной изобретательности и находчивости.
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3.
Когда разрешили обслуживание только тех клиентов, которые находятся в транспортном средстве
6.
*чи́лить — отдыхать, бездельничать. Англицизм, используемый людьми, с потребностью показать свою филейную часть
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