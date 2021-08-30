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По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку

По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку (17 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бардак   беспорядок   подборка   прикол   хаос   
2090
17

Если у вас крепкие нервы, то эта подборка однозначно понравится, всем же маньякам чистоты и перфекционистам лучше сей пост не открывать.

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Метки: Юмор   бардак   беспорядок   подборка   прикол   хаос   
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15
Pasha Lim Час назад
*может и офтоп... НО
Посмотрите сериальчик "Корпорация снов", вот где настоящий бардак...
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51
Юденич 38 минут назад
Комментарий к фото
Как она вообще с тобой пошла, если она конечно нормальная.
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20k
Андрей Иванов Час назад
"Однажды в серверной... Кресло, видимо, медитативное"

Чтоб вы понимали!
Аллё! Барышня! Смольный дайте!

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