По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку

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Если у вас крепкие нервы, то эта подборка однозначно понравится, всем же маньякам чистоты и перфекционистам лучше сей пост не открывать.
2.
Продолжение темы "Родители и дети"
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12.
Перфекционисты, страдайте!
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Чтоб вы понимали!
Аллё! Барышня! Смольный дайте!