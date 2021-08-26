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Большие проблемы низких людей

Большие проблемы низких людей (18 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   низкий рост   подборка   прикол   разница в росте   рост   
995
18

Я долго думал над заголовком к этому посту. Черновым вариантом был следующий: "Рождённый ползать — везде пролезет!". Подборка посвящена всем тем, кому выпало быть маленькими.

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19.


Какой у вас рост?


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Метки: Юмор   низкий рост   подборка   прикол   разница в росте   рост   
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9k
Alexander Полчаса назад
Рост, рост... Как будто других достоинств нету.
Саша. 25 см.
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7k
Ysik 8 минут назад
Как говорит мой приятель: "это она пока стоит , то вся такая высокая". Его жена сантиметров на 20 выше, чем он.
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Broscan 22 минуты назад
17) кажись фотошоп.
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16k
Serg2001 Полчаса назад
В обуви на диван?!...
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