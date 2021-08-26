Большие проблемы низких людей

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Я долго думал над заголовком к этому посту. Черновым вариантом был следующий: "Рождённый ползать — везде пролезет!". Подборка посвящена всем тем, кому выпало быть маленькими.
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19.
Какой у вас рост?
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Метки: Юмор низкий рост подборка прикол разница в росте рост
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