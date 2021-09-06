Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился

Все знают, про раскулачивание, устроенное Сталиным. Под раскулачивание попали миллионы крепких, трудолюбивых крестьян. Но мало кто знает, что это слово ещё царских времён. Мало кто знает также, что отношение к кулакам со стороны и помещиков, и крестьян, и государства всегда было негативным.
Большевики просто взяли это удобное слово для обозначения очередного классового врага, отчётливо сознавая, что негативный социальный смысл, содержащийся в нём, поможет им организовать очередную кампанию экспроприации.
«Кулак» в источниках
Во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (том, который никогда не читало большинство любителей литературы) есть такой момент. Чичиков встречается с Костанжогло, про которого ходила слава как про одного из самых хозяйственных, рачительных помещиков. Костанжогло торгуется с какими-то крестьянами: «Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха». В другом месте Чичиков называет про себя кулаком самого Костанжогло.
В «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном Владимиром Далем примерно в это же время, читаем про категорию кулака как человека:
«Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особенно в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером… [в Московской губернии] торгаш с малыми деньжёнками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, пеньку, лён, мерлушку, щетину, масло и прочее; прасол, прах – денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разнощик, коробейник, щепетильник (см. Офеня)».
Теневая мелкая буржуазия
Отсюда сложно нарисовать обобщённый образ кулака. Одно ясно: средства к существованию кулак добывал не крестьянским трудом, а разного рода торговлей, хотя сам принадлежал к крестьянскому сословию. Не обязательно кулак был богатым, часто и безденежным, но почти всегда – использовавшим разные средства, чтобы надуть покупателя (что обычно при бедности).
Понятно также, что отношение крестьян к таким кулакам, вышедшим из их среды, было вполне отрицательным. Не нравились они и помещикам, так как, уплатив положенный оброк, богатели сами для себя. Больше всего они не нравились государству, так как, занимаясь законными промыслами, не платили в то же время налогов, падавших на торговлю купеческого и мещанского сословий.
Можно сказать, что кулаки это представители нарождавшейся русской буржуазии – выходцы из села, занимавшие те виды торговой и посреднической деятельности, которые не были регламентированы законами. То есть, они ещё и представители теневой экономики.
Мироеды
Впрочем, отсюда ещё не могло происходить большой социальной вражды к ним. Чтобы демонизировать кулака, большевикам пришлось в своей пропаганде неразрывно связать с ними образ «мироеда». Почти никогда при советской власти слово «кулак» не использовалось одно, а обычно в сочетании «кулак-мироед».
У Салтыкова-Щедрина есть сатирический рассказ про мироеда. Мироедами называли тех крестьян, кто в своей крестьянской среде занимался мелким ростовщичеством (у Даля есть термин «миродёр»: кто грабит, обдирает людей).
Разумеется, подавляющее большинство раскулаченных советской властью не было ни мироедами, ни даже кулаками в традиционном понимании этого слова. Хотя все частные занятия, ранее свойственные кулакам, были в период свёртывания НЭПа ликвидированы (те, кто ими занимался, попали под репрессии уже в категории «нэпманы»). Раскулаченные были просто крестьянами, кто хотел владеть собственной землёй, а не жить при втором крепостном праве по прихоти государства-барина.
Источник:
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забейся откуда вылезло
Ну а по поводу единоличников брехать не надо, что их третировали. В Москве, на станции метро "Партизанская" стоит памятник самому пожилому герою Советского Союза. Крестьянину единоличнику. И это в начале 40-х.
А после двух революций, когда власти временно стало не до села, они вообще раздухарились и на селе настали святые 90-е. По факту советской власти пришлось бороться на селе с самым настоящим бандитизмом. Ну а потом остатки этой гнили запели о невинно репрессированных. Ага, как крымские татары и кавказкие бандиты