Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился

Понятно также, что отношение крестьян к таким кулакам, вышедшим из их среды, было вполне отрицательным. Не нравились они и помещикам, так как, уплатив положенный оброк, богатели сами для себя. Больше всего они не нравились государству, так как, занимаясь законными промыслами, не платили в то же время налогов, падавших на торговлю купеческого и мещанского сословий.

Можно сказать, что кулаки это представители нарождавшейся русской буржуазии – выходцы из села, занимавшие те виды торговой и посреднической деятельности, которые не были регламентированы законами. То есть, они ещё и представители теневой экономики.

Мироеды

Впрочем, отсюда ещё не могло происходить большой социальной вражды к ним. Чтобы демонизировать кулака, большевикам пришлось в своей пропаганде неразрывно связать с ними образ «мироеда». Почти никогда при советской власти слово «кулак» не использовалось одно, а обычно в сочетании «кулак-мироед».