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Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился

Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился (4 фото)

Автор:
06 сентября 2021 09:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: значение   интересно   кулак   кулаки   слово   факты   фото   
1383
4

Все знают, про раскулачивание, устроенное Сталиным. Под раскулачивание попали миллионы крепких, трудолюбивых крестьян. Но мало кто знает, что это слово ещё царских времён. Мало кто знает также, что отношение к кулакам со стороны и помещиков, и крестьян, и государства всегда было негативным.

Большевики просто взяли это удобное слово для обозначения очередного классового врага, отчётливо сознавая, что негативный социальный смысл, содержащийся в нём, поможет им организовать очередную кампанию экспроприации.


«Кулак» в источниках

Во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (том, который никогда не читало большинство любителей литературы) есть такой момент. Чичиков встречается с Костанжогло, про которого ходила слава как про одного из самых хозяйственных, рачительных помещиков. Костанжогло торгуется с какими-то крестьянами: «Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха». В другом месте Чичиков называет про себя кулаком самого Костанжогло.

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В «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном Владимиром Далем примерно в это же время, читаем про категорию кулака как человека:

«Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особенно в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером… [в Московской губернии] торгаш с малыми деньжёнками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, пеньку, лён, мерлушку, щетину, масло и прочее; прасол, прах – денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разнощик, коробейник, щепетильник (см. Офеня)».


Теневая мелкая буржуазия

Отсюда сложно нарисовать обобщённый образ кулака. Одно ясно: средства к существованию кулак добывал не крестьянским трудом, а разного рода торговлей, хотя сам принадлежал к крестьянскому сословию. Не обязательно кулак был богатым, часто и безденежным, но почти всегда – использовавшим разные средства, чтобы надуть покупателя (что обычно при бедности).

Понятно также, что отношение крестьян к таким кулакам, вышедшим из их среды, было вполне отрицательным. Не нравились они и помещикам, так как, уплатив положенный оброк, богатели сами для себя. Больше всего они не нравились государству, так как, занимаясь законными промыслами, не платили в то же время налогов, падавших на торговлю купеческого и мещанского сословий.

Можно сказать, что кулаки это представители нарождавшейся русской буржуазии – выходцы из села, занимавшие те виды торговой и посреднической деятельности, которые не были регламентированы законами. То есть, они ещё и представители теневой экономики.


Мироеды

Впрочем, отсюда ещё не могло происходить большой социальной вражды к ним. Чтобы демонизировать кулака, большевикам пришлось в своей пропаганде неразрывно связать с ними образ «мироеда». Почти никогда при советской власти слово «кулак» не использовалось одно, а обычно в сочетании «кулак-мироед».

У Салтыкова-Щедрина есть сатирический рассказ про мироеда. Мироедами называли тех крестьян, кто в своей крестьянской среде занимался мелким ростовщичеством (у Даля есть термин «миродёр»: кто грабит, обдирает людей).


Разумеется, подавляющее большинство раскулаченных советской властью не было ни мироедами, ни даже кулаками в традиционном понимании этого слова. Хотя все частные занятия, ранее свойственные кулакам, были в период свёртывания НЭПа ликвидированы (те, кто ими занимался, попали под репрессии уже в категории «нэпманы»). Раскулаченные были просто крестьянами, кто хотел владеть собственной землёй, а не жить при втором крепостном праве по прихоти государства-барина.


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Метки: значение   интересно   кулак   кулаки   слово   факты   фото   
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31k
Korolev 2 часа назад
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14k
kotovski 58 минут назад
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5k
Александр Иванов Час назад
Кулаки всегда были врагами простого народа! Именно мироеды! Моего прадеда, организатора одного из первых советских колхозов, они тяжело ранили, подстрелив подло в лесу. Моя бабушка, его дочь, чудом выходила своего отца, которому тогда было уже хорошо за 50. А тот колхоз до самых последних дней народной власти был одним из самых передовых, чем горжусь!
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90
Z Z Юрий 48 минут назад
Так написано -"организатора первых колхозов", т.е. отнял у людей все имущество и заставлял записываться в колхоз.
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121k
Игорь 2 часа назад
Вопрос в том, что кулачьё это самовосстанавливающийся и реорганизующийся процесс. Для крестьянина кулак это образ человека, у которого жизнь удалась. И когда, при чёрном переделе старое, летом 1917 года, дореволюционное кулачьё было изведено, порой под корень, на их месте сразу же образовалось новое кулачьё. Из тех кому старые не давали подняться. Вот с ними то, "новыми кулаками" советская власть и боролась. Но скажем честно хреново боролась. Ибо кулак Ельцин мстящей советской власти за деда, сумел сделать карьеру. И вон как отомстил, людям до сих пор икается. Так что для искоренения, такого мерзкого явления, как кулачество, а современные Цапки это и есть кулачество в чистом виде, было просто необходимо уничтожить его социальную и экономическую базу.
Ну а по поводу единоличников брехать не надо, что их третировали. В Москве, на станции метро "Партизанская" стоит памятник самому пожилому герою Советского Союза. Крестьянину единоличнику. И это в начале 40-х.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Кулаки - это братки царских времён. Крепкий хозяин? А как же. У тебя пять взрослых сыновей вот с такими кулаками. Значит и при делении наделов твои самые лучшие и больше, и ростовщичеством можно заняться, и вообще все помолчат.
А после двух революций, когда власти временно стало не до села, они вообще раздухарились и на селе настали святые 90-е. По факту советской власти пришлось бороться на селе с самым настоящим бандитизмом. Ну а потом остатки этой гнили запели о невинно репрессированных. Ага, как крымские татары и кавказкие бандиты
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28k
Антон 2 часа назад
3.14здёж. Братья Цапок - вот кто такие кулаки (современный вариант).
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22k
SerGProS 2 часа назад
Верно изложено
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