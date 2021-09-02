Почему молоко в СССР продавали в треугольниках?

Для тех, чьё детство прошло в СССР, треугольники молока — настоящий спусковой крючок ностальгии.

Эта особенная упаковка встречалась только в Союзе. Вокруг нее зародилось несколько мифов.





А почему именно в СССР в ходу была именно такая упаковка и именно для молока?

Откуда она взялась?





Почему тетрапаки в Союзе не распространили на другие виды продукции, и в конце концов — отказались от "треугольной" идеи?





Молочные реки

В СССР было всего три варианта покупки молока.

Каждый из них имел свои достоинства и недостатки.

Можно было взять бидон и прогуляться к бочке за разливным молоком. Этот вариант был самый дешевый — 28 копеек за литр. На современные деньги в соотношении со средней зарплатой это примерно 70-75 рублей. Такое молоко было экологичным, но быстро скисало: розлив черпаком, хранение в бидоне не способствовали сохранению свежести.