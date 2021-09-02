Почему молоко в СССР продавали в треугольниках?

Одной из примет советского быта второй половины ХХ века были яркие треугольники с молоком, оформленные в стиле "коммерческого поп-арта".
Для тех, чьё детство прошло в СССР, треугольники молока — настоящий спусковой крючок ностальгии.
Эта особенная упаковка встречалась только в Союзе. Вокруг нее зародилось несколько мифов.
А почему именно в СССР в ходу была именно такая упаковка и именно для молока?
Откуда она взялась?
Почему тетрапаки в Союзе не распространили на другие виды продукции, и в конце концов — отказались от "треугольной" идеи?
Молочные реки
В СССР было всего три варианта покупки молока.
Каждый из них имел свои достоинства и недостатки.
Можно было взять бидон и прогуляться к бочке за разливным молоком. Этот вариант был самый дешевый — 28 копеек за литр. На современные деньги в соотношении со средней зарплатой это примерно 70-75 рублей. Такое молоко было экологичным, но быстро скисало: розлив черпаком, хранение в бидоне не способствовали сохранению свежести.
Молоко в бутылках во многих семьях было камнем преткновения. Ведь бутылки приходилось мыть и сдавать. На каждой советской кухне висел специальный ершик для бутылок. За две сданные «поллитровки» по 15 коп. давали одну полную за 30.
Со стеклом был неизбежен бой тары.
На этом фоне полулитровые треугольнички за 16 копеек смотрелись выигрышно: никакой возни с бидонами и бутылками при почти той же цене. Выпил — выбросил. Большинство даже не переливало в стакан. Просто отрезали верхний угол и пили.
Хозяйственные советские люди часто треугольники не выбрасывали. Их приспосабливали для рассады. По опыту — упаковка благополучно разлагалась в земле за несколько лет.
Но у треугольников был существенный недостаток: их швы постоянно расклеивались. В каждом магазине можно было встретить "молочную реку", текущую от ящиков с треугольниками. Это было настоящим бичом для работников торговли.
Но упаковка могла потечь и в сумке, и в холодильнике. Особенностью формы было то, что шов на треугольнике расходился до конца. Молоко вытекало почти полностью.
Но, несмотря на этот недостаток, треугольники в неизменной форме выпускали в СССР с 1950-х до самого конца 1980-х годов.
Откуда же взялась такая упаковка?
"Треугольные" мифы
В СССР иногда треугольники называли «французской упаковкой», хотя в самой Франции в таком виде молоко не продавалось.
Название закрепилось из-за того, что изобретение картонной упаковки было позже запатентовано французской фирмой. И во всем мире сейчас известно как тетрапак.
Сами же треугольнички появились в Швеции.
Согласно распространенному мифу, шведский создатель треугольного пакета прочел статью о том, что пирамидальная форма имеет чудесные свойства. Якобы в пирамидах все сохраняется гораздо дольше, а человек, находясь в пирамиде или регулярно потребляя продукты, хранившиеся в ней, обретает молодость и здоровье.
Скорее всего, это был рекламный ход. Привлечь покупателя к необычной картонной упаковке на Западе пытались нетривиальной формой и ярким оформлением.
Но шведы, запустившие треугольную линию, быстро убедились в недостатках идеи. Кроме постоянных протечек, треугольники требовали специальной тары, а на прилавке и в транспорте оставались пустоты, повышавшие стоимость логистики. Плюс — легкость упаковки, сходил на нет из-за минуса — потери молока и пространства.
Покупатели постоянно жаловались, что наливать из треугольника неудобно, струя пролетает мимо стакана.
Продать что-нибудь ненужное
Шведы поняли, что с треугольниками нужно "завязывать". Но налаженных линий и технологии было жалко.
Тогда хитрые шведы решили "впарить" ненужные больше производства СССР. Осталось тайной — сумели ли они убедить советских чиновников в преимуществах треугольной упаковки. Или заинтересовали кого-то личной выгодой.
Но Союз покупает и технологию, и линии, и дизайн за весьма существенную сумму.
Шведы сразу прекратили у себя производство треугольников.
На Западе, конечно же, от самой идеи тетрапака не отказались. Ее доработали и пользуются до сих пор. Прекратилось только производство неудачных треугольников.
Зачем улучшать, если можно не улучшать
В СССР же, получив готовые линии и технологию, ничего дорабатывать не стали. 30 лет треугольники выпускали в одном и том же виде. Как они текли, так и продолжали течь.
Исправить этот недостаток мотивации в социалистической экономике ни у кого не было.
На другие продукты технологию также не сумели распространить. Например, сок продавался в тяжелых и неудобных трехлитровых банках.
В треугольниках было только молоко: простое в сине-красных и высокой жирности в красных пакетах.
Производство прекратилось вместе с распадом СССР. Треугольник навсегда остался приметой времени и напоминанием о шведской хитрости.
Источник:
- Можно ли греть молоко в микроволновке?
- Треугольные стеклянные бутылки
- Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
- Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе
- Интересные факты о книгах
Понравилось41
Форма того пакета называется пирамида.
Ну, ничего...ждём в 2022г
Когда в СССР закупили линии треугольных пакетов Tetra Pak, такие же пакеты выпускались по всей Европе и многих странах Америки. И пакеты не текли, совершенно.
Как не текли первое время пакеты, выпущенные в СССР. Дело в том, что с упаковочными линиями в СССР закупили так же покрытый полиэтиленом картон для упаковки. И всё работало отлично.
Проблемы начались когда решили от шведской упаковки отказаться, в надежде что советские инженеры сделают не хуже. Не получилось. Главная проблема - на советском оборудовании не удалось получить полиэтиленовую пленку постоянной толщины. В результате упаковочные машины то пережигали тонкий слой пластика, то недоваривали толстый.
Прекратили выпускать советские треугольники в разных городах по разному, но к середине 80-х они практически исчезли. Их заменили пластиковые пакеты.
И ещё, по поводу цен. У нас разливное молоко стоили 20 коп. литр, бутылочное - 22 коп. литр. Так что пакеты получались значительно дороже.
Почему тогда казалось что в таких упаковках молоко вкуснее чем обычное.
а под этими треугольниками в магазине всегда была лужица из молока)
и при покупки несколько раз надо было попереворачивать - проверить чтоб не тек