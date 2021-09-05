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Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель

Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель (42 фото)

Автор:
05 сентября 2021 09:34
Сообщество : Кино
Метки: кино   киноляп   ошибка   факты   фильм   фото   
1123
42

Даже настоящие мастера киноискусства допускают ошибки. И это неудивительно: сотни дублей, масштабные сцены, которые сложно сделать безупречными.

1. "Властелин колец: братство кольца"

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Если присмотреться, в деревне хоббитов видны следы от шин. Хотя проезжал там только Гэндальф на телеге. Может, на бездорожье он уже использовал современные колеса для автомобилей? Волшебник все-таки.


2. "Игра престолов"

Безупречные воины - евнухи, но среди них нашелся-таки один, который оказался женат. Хотя может он просто любит драгоценности, а брак здесь совершенно ни при чем.


3. "Гладиатор"

В битве при Карфагене в Колизее одна из колесниц переворачивается. Как только пыль осядет, вы отчетливо можете разглядеть газовый баллон в задней части колесницы.


4. "Леон"

После того как Леон спасает Матильду от команды спецназа и уклоняется от снайперов, он выстреливает в вентиляционное отверстие, чтобы совершить побег. Перед тем, как нашему взору предстает вентиляционное отверстие, он совершает два выстрела. Однако зритель видит около 7 пулевых отверстий вокруг.

Затем камера снова разворачивается на Леона, который в этот момент продолжает стрелять. Когда камера снова переключается обратно, отверстия вокруг вентиляционного отверстия значительно отличаются.



5. "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Ряда киноляпов не избежал и культовый фильм "Пираты Карибского моря" с неподражаемым Джонни Деппом. В одной из сцен, когда Джек –Воробей, стоя на палубе, произносит очередную речь, слева от него в кадр попадает член съемочной группы. Из толпы актеров, одетых в костюмы той эпохи, его выделяет современный наряд. На мужчине ковбойская шляпа, белая рубашка с коротким рукавом и солнечные очки.


6. "Пятый элемент"

В этом кадре Лилу должна разбить стекло, которое разбить невозможно. Внимательные зрители углядели, что место для удара было специально обозначено, что существенно снижает эффектность момента.


7. Оно

Когда в туалете Беверли преследуют другие девочки, она тушит сигарету, ракурс меняется, и ее показывают уже сверху. В этот момент волшебным образом меняется и рука девушки, которая тушит сигарету: с правой на левую.


8. "Логан"

В Логана стреляли, и когда он упал, отлично видно, что рубашка практически превратилась в решето. Однако он встает - и вуаля, рубашка уже как новенькая.


9. "Тор: Рагнарек

Когда вокруг Тора били молнии, от них загорелась трава под его ногами. Но спустя всего минуту она проявила чудеса регенерации и снова стала зеленой.


10. "Джуманджи: зов джунглей"

В этом кадре можно заметить, что приставка оснащена всего 2 джойстиками, но в итоге в нее играют 4 человека. Волшебство, да и только!


11. «Армагеддон»

В начале фильма видно, как пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. При смене кадра видно, что Годзилла растет не по дням, а по секундам.


12. «Далласский клуб покупателей»

«Далласский клуб покупателей» – хороший фильм. Но в каком времени он происходит? Вроде бы в 1985 году, и это не обсуждается, поскольку лента поставлена по реальным событиям. А что тогда делает у главного героя на стене постер с изображением Lamborghini Aventador, ведь этот автомобиль появился на рынке только в 2011-м? Вероятно, режиссер1осто очень нравится эта машина. Она красивая. Но многие зрители этой любви к прекрасному не оценили – и их, в общем, тоже можно понять.


13. «Мария-Антуанетта»

Для создания биографического фильма о жизни французской королевы были использованы блестящие декорации, в том числе модные кеды Converse.


14. "Мы из будущего"

Блиндаж который откапали главные герои находился в земле, откуда там свет?

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5. Мистер и миссис и Смит

В сцене погони салон автомобиля меняется с невероятной скоростью.


16.Матрица

В сцене где герои Киану Ривза и Лоуренса Фишборна идут к провидице. В одном из кадром можно заметить оператора.


17. "Дом странных детей мисс Перегрин"

В сцене «за столом» огромный кусок мяса в один из моментов восстанавливается.


18. Храброе сердце

В одной из сцен сражений, на заднем плане можно заметить автомобиль


19. Терминатор 2

Т-1000 врезается в фургон, вдребезги разбивая носовую часть вертолета.

Фургон уезжает вперед, и нос вертолета снова целый.


20. Фильм "Иностранец" и русский язык


21. «Аватар»: На'ви должен быть не меньше трех метров в высоту. Но почему-то ближе к концу фильма рост Нейтири и Джейка совпадает.


22. «Матрица»: перчатка то есть на руке у Тринити то ее нет.


23. Терминатор 2: Судный день» Т-1000 растрелял целую обойму в спину Т-800, но при следующих кадрах куртка абсолютно цела.


24 ."День независимости": Москва сместилась на Урал, а вместо Санкт-Петербурга – Петроград, видимо создатели очень плохо дружили с географией, да и с русским языком у них проблемы.


25. "Фантастическая четверка" один из моих любимых моментов, название судна в фильме просто срывает крышу.....


26. "Назад в будущее" Обратите внимание на цифры одометра в сцене, когда Марти бежит от разъяренных ливийцев. Показания устройства в кадрах значительно различаются. При этом изменились индикаторы скорости и номера счетчиков, фиксирующих пройденное расстояние.


27. О чем говорят мужчины Машину Леонид Барац ведет в очках, но в зеркале заднего вида он отражается без них.


28. «Властелин колец. Возвращение короля»

В одном кадре глаза Фродо плотно закрыты, а его подбородок не виден из-за паутины. Сэм поднимает Фродо, и при этом его глаза широко открыты, а подбородок уже виден.


29. «Гарри Поттер и дары смерти»

Гермиона и Гарри сидят на камнях у обрыва. Рядом с Гермионой была закрытая книга, которая на следующем кадре уже была открыта.


30. Оно

Время действия - 1989 год, но в аптеке на прилавке хорошо видны современные товары. Например, упаковки кремов компании Nivea, которые в таком виде появились только в 2000-х.


31. Логан

Несмотря на то что Чарльз Ксавьер полностью парализован и не должен двигаться вообще, он каким-то образом переместился с одного сиденья автомобиля на другое во время смены кадра.


32. Форма воды

Дубинка главного злодея во время диалога в туалете постоянно меняет свое положение, хотя никто из героев к раковине даже не приближался. Кроме того, уже в конце сцены на раковине появляется кровь с этой дубинки, которой раньше не было.


33. "Изгой-один: звездные войны. Истории"

Памятник джедаю, кажется, наделен силой и способен перемещаться, когда захочет. По крайней мере, это объясняет, почему он смотрит сначала в одну сторону, а потом в другую.


34."Фантастические твари и где они обитают"

На входе в зоопарк видно, что куска стены не хватает только слева. Однако когда герои заходят, в стене уже гораздо больше повреждений: она разрушена с обеих сторон.


35. "Человек-паук: возвращение домой"

Ядро питания явно очень горячее: оно оставило дымящийся след на кровати. Несмотря на это, главный герой берет его рукой, не обжигаясь, и оно совершенно не повредило ему карман куртки в последующих сценах.


36. "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега"

В этой сцене знаменитого киношедевра Индиана Джонс спокойно выпивает снаружи в баре. Внимательно посмотрите налево. Вас не смущает то, что толпу пересекает человек в современной футболке и джинсах? Такой наряд явно выделяет парня среди других людей, одетых соответственно сюжета фильма.


37. "Темный рыцарь: возрождение легенды"

В английском языке слово ограбление пишется как heist. Однако, внимательно взгляните, как напечатано слово в заголовке газеты. Буквы e и I поменяли местами, в результате чего, можно говорить о явной грамматической ошибке.


38. "Подозрительные лица"

Прямо перед тем, как герои фильма грабят полицейский автомобиль, в очертаниях самолета, приземляющегося на землю, отчетливо можно разглядеть Boeing 747 (четыре двигателя). Но когда самолет показан сзади, у него только два двигателя и меньше основных колесных фар, возможно, в кадре уже Boeing 767.


39. "К северу через северо-запад"


А какие киноляпы в фильмах замечали вы?



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Метки: кино   киноляп   ошибка   факты   фильм   фото   
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7k
Михаил 2 часа назад
22. «Матрица»: перчатка то есть на руке у Тринити то ее нет.

Потому-что это Матрица. Перчатка может появиться и пропасть.
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525
probel01 7 минут назад
"От заката до рассвета". В конце, когда герои стреляют по стенам, солнце светит со всех сторон сразу.
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65k
Максим 12 минут назад
ГОсподи, люди которые страдают так во время фильмов.. Вы когда посрете, кучку тоже долго рассматриваете?
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6k
Игорь Мочалов Полчаса назад
Проходил курсы видеооператоров, у нас даже задания такие были, выискивать "ляпы", чтобы самим при съёмках избежать по возможности. Интересно было.
Но задолго до курсов, еще ребенком, удивился, откуда в "Штирлице" в Германии появился современный (по тем временам) советский грузовик
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1k
kiber 45 минут назад
Баллон и правда есть:
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Этих ляпов полным-полно везде, тема благодатная. По Игре Престолов целые посты были, начиная от часов на руке и заканчивая стаканом кофе из Старбакса на столе. Есть и заезженные практически по всем фильмам стереотипы типа компьютеров, выводимых из строя стрельбой по монитору.
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