Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель

В битве при Карфагене в Колизее одна из колесниц переворачивается. Как только пыль осядет, вы отчетливо можете разглядеть газовый баллон в задней части колесницы.

4. "Леон"

После того как Леон спасает Матильду от команды спецназа и уклоняется от снайперов, он выстреливает в вентиляционное отверстие, чтобы совершить побег. Перед тем, как нашему взору предстает вентиляционное отверстие, он совершает два выстрела. Однако зритель видит около 7 пулевых отверстий вокруг.