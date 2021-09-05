Ошеломляющую цену заплатят в Китае за снос гигантского памятника

Теперь госгруппа, отвечающая за инвестиции и развитие туризма Цзинчжоу, являющаяся владельцем этого «произведения искусства», потратит ошеломляющую сумму в 24 миллиона долларов на перенос памятника. В планах, перенести гигантское изваяние в Дяньцзянтае – это на 8 километров дальше от прежнего места.

Чем же прославился этот воевода? Родился в конце II, жил в ІІІ веке стал генералом и участвовал в крупнейших битвах. С его именем связано много легенд, в которых говорится о его сверхъестественных способностях. Также он является идеалом благородства – Робин Гуд “по-восточному”.