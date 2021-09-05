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Ошеломляющую цену заплатят в Китае за снос гигантского памятника

Ошеломляющую цену заплатят в Китае за снос гигантского памятника (3 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:44
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   в мире   новости   памятник   снос   статуя   фото   
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Огромная статуя была возведена с целью внесения в Книгу Рекордов Гиннеса, но вызвала волну возмущений местных жителей.


Бронзовое изваяние, высотой 58 метров, легендарного китайского воеводы Гуань Юя, установлено в Цзинчжоу.

5 лет назад на эту гигантскую скульптуру было потрачено более 26 млн долларов. Ее возвели на крыше музея, площадью 8 тысяч квадратных метром. Хотели привлечь туристов и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая громадная статуя генерала. Но это не вызвало восторга ни местных жителей, ни центрального правительства. Возмущенные жители считают, что Гуань Юй, хоть и покрытый позолотой, портит весь облик города, просто «бельмо на глазу», а Пекинское правительство и вовсе назвало это безрассудной тратой средств.



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Теперь госгруппа, отвечающая за инвестиции и развитие туризма Цзинчжоу, являющаяся владельцем этого «произведения искусства», потратит ошеломляющую сумму в 24 миллиона долларов на перенос памятника. В планах, перенести гигантское изваяние в Дяньцзянтае – это на 8 километров дальше от прежнего места.


Чем же прославился этот воевода? Родился в конце II, жил в ІІІ веке стал генералом и участвовал в крупнейших битвах. С его именем связано много легенд, в которых говорится о его сверхъестественных способностях. Также он является идеалом благородства – Робин Гуд “по-восточному”.

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Метки: Китай   в мире   новости   памятник   снос   статуя   фото   
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20k
Дмитрий К. Час назад
У них тоже есть свой Церетели.
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65k
Максим 8 минут назад
В заголовке - СНОС.. Я ещё удивился - нахера, зачетно же смотрится. В посте его просто перенесут.
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2k
Наблюдатель 50 минут назад
А по моему красиво...
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9k
Vacony 59 минут назад
а что не так ? по мне офигенная статуя .. уж если переносить, это наших Аленушек, и прочие реставраторские работы...
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37k
Андрей Час назад
Сначала строят, потом демонтируют, потом переносят... Когда не знаешь, что делать с деньгами.
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3k
Fishkarub Час назад
Так снос или перенос?
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