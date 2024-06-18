Тревожный знак: образ Девы Марии 1500-х годов покрылся "кровавыми" слезами

Образ Девы Марии в Морелии (Мексика) неожиданно начал мироточить, покрывшись "кровавыми" слезами. Испуганные владельцы статуи обратились к католическим священникам, чтобы выяснить вероятную причину, почему это происходит.
Таинственный образ Богоматери Гваделупской покрылся "кровавыми" слезами в начале июня. Точное расположение этой статуи пока не разглашается, вероятно, чтобы защитить семью, которая ее нашла, от грабителей.
По преданию, у Богоматери Гваделупской было пять видений, о которых она рассказала крестьянину Хуану Диего и его дяде Хуану Бернардино в 1500-х годах.
Верующие считают, что это "тревожный божественный знак", но не понимают, о чем именно он свидетельствует.
"Необходимо быть крайне осторожными в таком деликатном вопросе, как проявление чуда. Мы сделаем все для глубокого и исчерпывающего расследования. Пока еще слишком рано высказывать окончательную позицию", — отметила в официальном заявлении архиепархия Морелии.
Служители церкви также планируют утвердить специальную комиссию, которая будет детально изучать этот случай.
"Как только появится соответствующий отчет или заключение, он будет обнародован. А сейчас отнеситесь к увиденному с благоразумием и воспользуйтесь моментом для семейной молитвы", — отметили в архиепархии.
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