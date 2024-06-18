Тревожный знак: образ Девы Марии 1500-х годов покрылся "кровавыми" слезами

Таинственный образ Богоматери Гваделупской покрылся "кровавыми" слезами в начале июня. Точное расположение этой статуи пока не разглашается, вероятно, чтобы защитить семью, которая ее нашла, от грабителей.

По преданию, у Богоматери Гваделупской было пять видений, о которых она рассказала крестьянину Хуану Диего и его дяде Хуану Бернардино в 1500-х годах.

Верующие считают, что это "тревожный божественный знак", но не понимают, о чем именно он свидетельствует.