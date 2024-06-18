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Тревожный знак: образ Девы Марии 1500-х годов покрылся "кровавыми" слезами

Тревожный знак: образ Девы Марии 1500-х годов покрылся "кровавыми" слезами

Автор:
18 июня 2024 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кровавые слезы   Мексика   в мире   мироточить   новости   образ Девы Марии   статуя   фото   
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Образ Девы Марии в Морелии (Мексика) неожиданно начал мироточить, покрывшись "кровавыми" слезами. Испуганные владельцы статуи обратились к католическим священникам, чтобы выяснить вероятную причину, почему это происходит.

Таинственный образ Богоматери Гваделупской покрылся "кровавыми" слезами в начале июня. Точное расположение этой статуи пока не разглашается, вероятно, чтобы защитить семью, которая ее нашла, от грабителей.

По преданию, у Богоматери Гваделупской было пять видений, о которых она рассказала крестьянину Хуану Диего и его дяде Хуану Бернардино в 1500-х годах.

Верующие считают, что это "тревожный божественный знак", но не понимают, о чем именно он свидетельствует.

"Необходимо быть крайне осторожными в таком деликатном вопросе, как проявление чуда. Мы сделаем все для глубокого и исчерпывающего расследования. Пока еще слишком рано высказывать окончательную позицию", — отметила в официальном заявлении архиепархия Морелии.

Служители церкви также планируют утвердить специальную комиссию, которая будет детально изучать этот случай.

"Как только появится соответствующий отчет или заключение, он будет обнародован. А сейчас отнеситесь к увиденному с благоразумием и воспользуйтесь моментом для семейной молитвы", — отметили в архиепархии.

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Метки: Кровавые слезы   Мексика   в мире   мироточить   новости   образ Девы Марии   статуя   фото   
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3  комментария
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80k
Viktor Час назад
Что-то похожее было и при Петре Великом - в Троицкой церкви вдруг «заплакала» Богородица. Бывший на Ладожском озере царь немедленно прискакал в столицу. Он разоблачил нехитрую поповскую механику (разорив икону, показал присутствующим свидетелям две небольшие лунки напротив глаз Богородицы, в которых лежали кусочки масла, которые от нагрева свечей плавились и "мироточили"), предал организаторов «чуда» телесному наказанию и опубликовал приказ: «Приказываю, чтобы отныне Богородицы не плакали. Если же Богородицы еще заплачут маслом, зады попов заплачут кровью»!
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8k
pinbalist 50 минут назад
Няшьмяш уже выехала?
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37k
Teodor Час назад
Ладно, когда в Мексике эти "чудеса" происходят - чего взять с крестьян, но когда у нас люди, которым в школе на химии рассказывали природу этих явлений, всерьёз умиляются мироточивости... "Ведь были же люди, как люди, и все враз отупели!"
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3641 пост (3472 в горячем)

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