Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм

Во время съемок Олегу Басилашвили была предоставлена новенькая «Волга». По первоначальному замыслу планировалось снять несколько сцен, в которых актер разъезжает по городу, но Басилашвили совсем не умел водить. К нему даже прикрепили инструктора, который должен был научить его азам вождения, но из-за очень загруженного графика не удалось набрать достаточное количество часов наезда. В связи с этим во время съемок одной из сцен Олег Басилашвили по своей неопытности на скорости врезался в киоск «Союзпечать». После этого инцидента было принято решение исключить из фильма все поездки Самохвалова.