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Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм

Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм (31 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:53
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   служебный роман   съемка   факты   фильм   
1372
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Перед съемками фильма «Служебный роман» Эльдар Рязанов получил карт-бланш на выбор актеров.

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Метки: актеры   интересно   кино   служебный роман   съемка   факты   фильм   
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14k
Вася Александрович 58 минут назад
"Но все-таки замечательная песня «У природы нет плохой погоды» была написана"
Чудесная песня, идеально настраивающая зрителя на суть картины.
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9k
Vacony 10 минут назад
шикарный не стареющий фильм ...
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14k
Вася Александрович 59 минут назад
"В отснятом пятичасовом материале было пять служебных романов!"
В общем, жёсткое порно тех времён.
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14k
Вася Александрович Час назад
Комментарий к фото
Модные перцы тех времён.
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