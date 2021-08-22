Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм

Перед съемками фильма «Служебный роман» Эльдар Рязанов получил карт-бланш на выбор актеров.
Режиссер мог самостоятельно подбирать любых актеров как на главные роли, так и на второстепенные без каких-либо проб и согласований. И если вспомнить о проблемах и казусах, которые возникали на этапе кастингов других кинокартин Рязанова из-за чрезмерного влияния третьих сторон, то можно смело отметить, что свобода действий режиссера оказала немаловажную роль на конечный успех картины.
Андрей Мягков первым получил приглашение на участие в съемках в новом фильме. После выхода «Иронии судьбы» актер буквально купался в зрительском внимании, поэтому съемочной группе нужно было кардинально изменить его внешность, чтобы у зрителя не возникало ассоциаций с Женей Лукашиным. Характерные очки в широкой оправе, растрепанные волосы, ужасные усы вкупе с немного нелепыми движениями и несвязанным бормотанием сформировали «канцелярского недотепу» Новосельцева.
Следующими были приглашены Светлана Немоляева и Олег Басилашвили. Оба актера немногим ранее пытались заполучить роли в кинокартине «Ирония судьбы». Басилашвили даже начинал сниматься, но был заменен. В фильме же «Служебный роман» специально под них были написаны роли Ольги Петровны Рыжовой и Юрия Григорьевича Самохвалова.
По сценарию они в студенческие годы безумно любили друг друга, но жизнь распорядилась их судьбой по-своему. Рыжова неудачно вышла замуж, а затем была вынуждена переехать к мужу в Подмосковье. Вследствие чего ей приходилось каждый день очень долго добираться до работы на электричке и метро.
Самохвалов, как говорили в Советском Союзе, удачно женился, быстро поднялся по карьерной лестнице, несколько раз бывал за границей. И вот однажды судьба сводит их вместе в одной конторе.
Эта линия была создана в противовес главным героям фильма, чтобы показать, что служебные романы бывают разные, и финалы в них часто становятся очень болезненными. Кстати, история Самохвалова и Рыжовой была списана с реально существующих людей, работающих на киностудии. Подробности и имена, конечно же, были изменены.
Стоит также отметить, что по первоначальной задумке в фильме должна была проходить еще одна сюжетная линия, в которой описываются взаимоотношения секретарши Верочки (Лия Ахеджакова) и ее мужа (Александр Фатюшин), который работает вместе с супругой в одном и том же московском статистическом учреждении.
Муж Веры неоднократно принимал попытки на работе восстановить разваливающие отношения, дарил подарки, осыпал комплиментами и даже катал на своем мотоцикле по Москве. Однако, когда стали монтировать фильм, пришлось пожертвовать этой сюжетной линией, поэтому в конечной версии кинокартины осталось всего-навсего несколько телефонных разговоров Веры. При этом во время просмотра данного фильма у зрителей зачастую вызывает недоумение тот факт, что довольно известный актер Фатюшин появляется в некоторых сценах, но роли у него нет.
Верочка и ее муж (Александр Фатюшин), вырезанная из фильма сцена.
На роль советской «мымры», директора статистического учреждения, Людмилы Прокофьевны Калугиной Эльдар Рязанов принял решение пригласить артистку театра имени Ленсовета Алису Фрейндлих. Он уговорил главного режиссера Ленинградского театра и по совместительству мужа актрисы Игоря Владимирова отпустить приму на съемки «Служебного романа». Так начались безумно тяжелые полгода одновременных съемок и службы в театре для именитой актрисы. Ей каждую ночь приходилось ехать или в Ленинград в театр, или в Москву на съемки.
Для создания образа Калугиной очень долго подбирали различные бесформенные костюмы, юбки, пиджаки и блузки. Одежду искали специально на 1–2 размера больше и с отталкивающим цветами среди залежалых товаров в магазинах одежды и среди реквизита киностудии. Изюминкой стали древние очки с очень толстой оправой, с ними лицо главной героини буквально изменилось до неузнаваемости. Была придумана специальная «антиженская» прическа с зализанными волосами назад.
По воспоминаниям создателей фильма Олег Басилашвили, когда прочитал сценарий, заявил, что он видит себя только главным героем Новосельцевым, а отрицательный герой Самохвалов ему совсем не подходит. Но режиссер был непреклонен, и актеру пришлось играть роль заместителя Калугиной. Сам актер после выхода фильма «Служебный роман» на экраны в одном из интервью подчеркнул, что Рязанов очень точно подобрал для него образ персонажа Самохвалова.
Во время съемок Олегу Басилашвили была предоставлена новенькая «Волга». По первоначальному замыслу планировалось снять несколько сцен, в которых актер разъезжает по городу, но Басилашвили совсем не умел водить. К нему даже прикрепили инструктора, который должен был научить его азам вождения, но из-за очень загруженного графика не удалось набрать достаточное количество часов наезда. В связи с этим во время съемок одной из сцен Олег Басилашвили по своей неопытности на скорости врезался в киоск «Союзпечать». После этого инцидента было принято решение исключить из фильма все поездки Самохвалова.
Многими зрителями было отмечено, что Рязанову удалось невероятно правдоподобно показать утро в статистическом учреждении, когда женщины так естественно приводили себя в порядок. Для этого режиссеру пришлось пойти на небольшую хитрость. После того как отсняли общий план со статистами, режиссер объявил о перерыве, но оператора попросил не выключать камеру. Женщины, услышав о перерыве, начали приводить себя в порядок, красить глаза, расчесываться, одалживать друг у друга помаду и делать это совершенно беззаботно, не обращая внимания на камеру, а иногда даже заслоняя объектив камеры. Таким образом были и отсняты эти кадры.
Чтобы продемонстрировать зрителю, что показываемое статистическое учреждение СССР соответствует самым высоким стандартам и использует самые передовые технологии, было предложено установить в кабинете «мымры» настоящий компьютер, что для конца 70-х годов прошлого века было настоящим чудом. Это сейчас обычный системный блок и монитор не вызывают никаких эмоций, а тогда этот агрегат стоил 438 тысяч рублей. Для сравнения легковой автомобиль «Жигули» стоил около 5 тысяч. Каждый день специальные люди с охраной привозили эту электронно-вычислительную машину из Главного управления статистики, а вечером проверяли и увозили обратно.
В фильме «Служебный роман» на столах сотрудников также лежали прототипы калькуляторов – электронные счетные машины марки «Элка», произведенные в Болгарской республике. Стоимость каждой 750 рублей! Эти невероятно дорогие приборы должны были показать высокий уровень статистики в нашей стране. Однако, во время съемок один из счетных аппаратов был беззастенчиво кем-то украден.
Сценарий фильма был написан по театральной пьесе «Сослуживцы», которая с успехом шла на многих театральных площадках страны. Первоначально фильм должен был называться «Сказка о руководящей Золушке», затем название поменяли на «Служебные романы». И это было совсем не с проста. В отснятом пятичасовом материале было пять служебных романов! Мы уже писали о трех парах: Калугина-Новосельцев, Рыжова-Самохвалов и Верочка с мужем.
А еще была пара профсоюзной активистки Шурочки (Людмила Иванова) и Петра Ивановича Бубликова (Петр Щербаков). Стоит отметить, что Людмила действительно была на тот момент председателем профсоюза театра «Современник». Не просто так Шурочка «похоронила» Бубликова и собирала с коллектива по рублю.
Когда Петр Иванович выяснил, что это проделки гиперактивного бухгалтера Шуры, он начал ее преследовать по коридорам статистического учреждения. А когда активистке совсем не удается спрятаться, она на глазах всего коллектива кричит «Да здравствует живой товарищ Бубликов!», бросается ему на шею с поцелуями, и все сотрудники начинают громко аплодировать. Бубликов просто ошарашен происходящим и с огромным смущением говорит: «Спасибо вам…».
Этой концовки не было в сценарии. Рязанов подговорил Людмилу Иванову закончить таким образом этот дубль и снять реакцию Петра Щербакова. Кадры получились просто изумительными, и это послужило, если можно так сказать, началом «дружбы» еще двух работников. Однако в двухсерийную версию этот сюжет не вошел.
Была у секретарши Верочки подруга Алёна (Надежда Репина), с которой они обсуждали всех сотрудников, включая Рыжову в ужасных розочках. В пятой сюжетной линии должна была быть рассказана история о романе как раз таки этой подруги, однако при монтировании фильма посчитали правильным не перегружать сюжет и оставить только две пары.
Фильм «Служебный роман» снимали в одном помещении, и у режиссера стало появляться чувство, что это уже получается обычный телеспектакль. Поэтому Рязанов принял решение отснять уличные кадры Москвы 70-х годов, чтобы показать, как главные герои и жители столицы добираются до работы. Отснято было достаточно много материала, но Рязанову все равно чего-то не хватало. И вот неожиданно 20 сентября в Москве выпадает снег на еще не успевшие пожелтеть листья. В срочном порядке вся съемочная группа начинает снимать несколькими камерами это необычное природное явление. Кстати, снег к обеду полностью растаял.
Во время уличных съемок Эльдару Рязанову пришла в голову фраза «У природы нет плохой погоды». И так режиссеру понравилось это высказывание, что через некоторое время он напишет небольшое стихотворение и попросит композитора Андрею Петрова сочинить мелодию под его текст. Правда, Рязанов сразу не сказал композитору, что это его стихи, он выдал свое произведение под авторством англичанина Уильяма Блейка.
Говорят, что после того, как Андрей Мягков услышал песню, он в пух и прах раскритиковал текст песни, не зная настоящего автора. А за это Эльдар Рязанов написал для него роль в следующем фильме «Гараж» без слов (у героя Мягкова болит горло, и он не может говорить). Но все-таки замечательная песня «У природы нет плохой погоды» была написана и не только вошла фильм, но и стала в будущем лауреатом песенного конкурса «Песня-78».
Фильм «Служебный роман» о любви на работе пришелся многим жителям нашей страны по душе. Только в первый год фильм посмотрели около 60 миллионов человек. Но самой невероятной была обратная реакция: огромное количество писем приходило на киностудию от благодарных зрителей. Они выражали признательность, что создатели фильма подняли такую деликатную тему, как служебный роман. Присылали сотни свадебных фотографий, на которых были запечатлены свадьбы коллег. После фильма действительно произошло переосмысление взаимоотношений мужчин и женщин в рабочих коллективах. Некоторые восприняли кинокартину как инструкцию к действию и нашли свое счастье среди коллег.
Тысячи женщин писали о том, что сделали себе прическу, как у Людмилы Калугиной, сшили себе такое же платье по фигуре, и их личная жизнь заиграла совсем другими красками. Действительно, прическа и платье из «Служебного романа» стали на несколько лет талисманами советских женщин.
Журнал «Советский экран» назвал фильм «Служебный роман» лучшим фильмом 1978 года.
Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих были признаны лучшими актерами 1978 года. В 1979 году были вручены государственными премии артистам фильма: Лии Ахеджаковой, Андрею Мягкову и Олегу Басилашвили. Также госпремии получили: режиссёр Эльдар Рязанов, оператор Владимир Нахабцев и автор сценария Эмиль Брагинский.
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Чудесная песня, идеально настраивающая зрителя на суть картины.
В общем, жёсткое порно тех времён.