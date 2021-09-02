Интересные факты из жизни Евгения Леонова

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2 сентября родился один из самых добрых и любимых актеров советского кино.
При одном только упоминании о Евгении Павловиче люди начинают улыбаться. Вся его работа была насквозь пропитана любовью к людям. Его персонажи радовали людей, побуждали думать, грустить и никогда не оставляли равнодушными.
Вы знали, что Евгений Павлович родился в семье, никак не связанной с актерским мастерством? Даже среди знакомых и друзей не было никого, близкого к этой профессии. Но он пришел в театр и это был судьбоносный шаг.
Вы знали, что Евгений Павлович родился в семье, никак не связанной с актерским мастерством? Даже среди знакомых и друзей не было никого, близкого к этой профессии. Но он пришел в театр и это был судьбоносный шаг.
Хотел стать летчиком-испытателем
Его отец работал инженером на авиазаводе и рассказывал маленькому Жене множество историй о самолетах и первых летчиках. Евгений Леонов даже поступил в авиационный техникум, чтоб мечта стала ближе.
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Театральная студия
С пятого класса Леонов занимался в драматических кружках. Он любил играть разные роли, читать отрывки из произведений. Поэтому на третьем курсе училища он решил пойти в театральную студию. Надев пиджак брата, взяв свои заготовки из ранее прочитанного он пошел на экзамен. Когда он прочитал Зощенко и Чехова в зале повисла пауза, после чего его попросили прочесть еще что-то. Он начал стихотворение Блока "В ресторане".
Леонов вспоминал, что он просто побелел, но собрался внутренне и решил, что "тут такая любовь в стихотворении, такая невозможная любовь, что я должен читать не как я, а как роковой красивый мужчина, ну очень красивый, понимаете, и очень-очень роковой…" Комиссия смеялась, плакала, сомневалась, но в итоге решили зачислить нелепого и смешного молодого человека в студию.
Леонов вспоминал, что он просто побелел, но собрался внутренне и решил, что "тут такая любовь в стихотворении, такая невозможная любовь, что я должен читать не как я, а как роковой красивый мужчина, ну очень красивый, понимаете, и очень-очень роковой…" Комиссия смеялась, плакала, сомневалась, но в итоге решили зачислить нелепого и смешного молодого человека в студию.
Человек-звук
После учебы в студии актера приняли на работу в театр им. Станиславского, где Евгений Павлович изображал звуковые эффекты. После войны было не до постановок и молодые актеры монтировали сцену, переносили оборудование. А Леонов очень хорошо изображал всяческие звуковые эффекты: грохот коляски, цоканье копыт, шум ветра. За эту работу он получал 5 рублей. Как-то раз актер уснул в гримерку, уставший после работы. На улице проехала телега: "Пять рублей проехали" - не просыпаясь сказал Леонов.
Драка с Садальским
На съемках фильма "О бедном гусаре замолвите слово" между Леоновым и Садальским случился скандал. Причина осталась неизвестной, но Садальский упомянул, что его чуть со съемок не выгнали за это. Садальского уговорили извиниться, однако отношения между актерами так и остались напряженными и работать было очень сложно.
Целовался с тигром
Актеров-тигров на съемках фильма "Полосатый рейс" выпускали гулять на палубу, но перед этим отгораживали от актеров непробиваемым стеклом. Но внезапно, съемочная группа увидела, как Леонов держит одного из тигров (которых он, к слову, побаивался) за морду и нацеловывал ему нос. Дело было в том, что актер получил из дома сообщение, что у него родился сын и ему так хотелось разделить счастье со всеми! Даже с тигром.
Данелия считал его жлобом
Когда режиссер искал замену Никулину, который уехал с цирком на гастроли, в фильм "Тридцать три", то ему посоветовали Евгения Леонова. Когда Данелия встретился с актером, то тот заявил: "Играть буду, только если мне заплатят по первой категории!", что режиссера неприятно удивило. Но после прочтения сценария актер согласился играть "при любых раскладах". В дальнейшем Данелия и Леонов не раз успешно сотрудничали.
Освистал сам себя
Съемки фильма "За спичками" проходил в Финляндии и Евгения Павловича пригласили на встречу в Хельсинский университет. Но не успел он выйти на сцену, то услышал из зала громкий свист. Смутившись Леонов ушел обратно за кулисы, но его остановили и объяснили, что финская публика свистит тем громче, чем сильнее их любовь к артисту.
Евгений Павлович сразу подобрел, вышел довольный на сцену и свистнул сам изо всех сил.
Евгений Павлович сразу подобрел, вышел довольный на сцену и свистнул сам изо всех сил.
Ушел из театра из-за рекламы
В 70-е годы актер стал одним из первых, кто снялся в рекламе. Когда руководитель театра увидел на экране телевизора радостного Леонова, протягивающего нототению, то был в ярости и как он рассказывал "собрал труппу и произнес речь, которую по отношению к самому себе никогда бы никому не простил. Дескать, костлявая рука голода совсем задушила Евгения Павловича Леонова. Скинемся, что ли, шапку по кругу, чтобы артист не пробавлялся нототенией".
После такого Леонов ушел в Театр имени Ленинского комсомола к Марку Захарову.
После такого Леонов ушел в Театр имени Ленинского комсомола к Марку Захарову.
Первый появился в кадре обнаженным
Первым из советских артистов, конечно же. Произошло это случайно, на съемках "Полосатого рейса". Известную сцену в ванной актер соглашался играть только с барьером в виде стекла, добавляя, что "у меня теперь маленький ребенок". Но выяснилось, что стекло бликует, поэтому режиссер распорядился стекло убрать, но Леонову не говорить. И вот в ванную наливают дорогой французский шампунь, актер довольный залезает в ванну, намыливает голову и тут запустили тигра. Любопытный зверь подошел понюхать и в этот момент Леонов открыл глаза. Эту сцену помнят все: актер охнул, выскочил из ванной и кинулся бежать, роняя пену. Никакой игры, все по-настоящему.
"Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу" - со смехом потом вспоминал Евгений Павлович.
"Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу" - со смехом потом вспоминал Евгений Павлович.
Посещал тюрьму
Евгений Павлович ходил в Бутырскую тюрьму, чтобы через глазок камеры подглядывать за заключенными. Этот прием в актерской профессии называется "наблюдение" и Леонов использовал его для того, чтобы вжиться в роль бандита-рецидивиста в комедии "Джентельмены удачи".
То, что он увидел он объединил со своим талантом и актерским мастерством и перевоплощение из интеллигентного директора детского сада в бандита происходило мгновенно.
То, что он увидел он объединил со своим талантом и актерским мастерством и перевоплощение из интеллигентного директора детского сада в бандита происходило мгновенно.
Целительное обаяние
Когда в Грузии снимали фильм "Не горюй!" актер пошел с Георгием Данелия в больницу, навестить его родственника. Как только Евгений Павлович вошел в палату родственнику режиссера и его соседям по палате стало лучше. Главврач попросил актера зайти в реанимацию, где его появление вызвало тот же эффект. Врач начал умолять его: "Давайте обойдем все палаты!", а Леонов согласился. Веселый, обаятельный Евгений Павлович рассказывал истории, шутил, невзирая на усталость, но он просто не мог иначе.
Последний спектакль Леонова прошел без него
29 января 1994 года в Ленкоме должен был состояться знаменитый спектакль "Поминальная молитва", где Евгений Павлович играл Тевье-молочника.
Актер собирался в театр, но упал. И больше не поднялся.
Все билеты проданы, зал полон. Когда зрителям сообщили о кончине любимого актера никто из них не ушел домой и никто не сдал билет в кассу.
Люди стояли на морозе два часа, держа в руках горящие свечи.
Актер собирался в театр, но упал. И больше не поднялся.
Все билеты проданы, зал полон. Когда зрителям сообщили о кончине любимого актера никто из них не ушел домой и никто не сдал билет в кассу.
Люди стояли на морозе два часа, держа в руках горящие свечи.
Цитата из книги Евгения Леонова "Письма к сыну"
"Не за спасибо человек помогает человеку, а просто потому, что проникается сочувствием, проявляет участие к судьбе другого человека. Это так естественно. Если ты сегодня еще не можешь никому помочь, ты хотя бы умей в душе своей вырастить и сберечь благодарность к тем, кто тебе помогает. Это не для того вовсе, чтобы вернуть человеку свой моральный долг: "Ты - мне, я - тебе", это грустное производит впечатление. Я полагаю, что благородный человек захочет помочь другому, когда сможет, ибо благодарность делает его чувствительным к чужим заботам и бедам."
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