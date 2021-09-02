Интересные факты из жизни Евгения Леонова

С пятого класса Леонов занимался в драматических кружках. Он любил играть разные роли, читать отрывки из произведений. Поэтому на третьем курсе училища он решил пойти в театральную студию. Надев пиджак брата, взяв свои заготовки из ранее прочитанного он пошел на экзамен. Когда он прочитал Зощенко и Чехова в зале повисла пауза, после чего его попросили прочесть еще что-то. Он начал стихотворение Блока "В ресторане".

Леонов вспоминал, что он просто побелел, но собрался внутренне и решил, что "тут такая любовь в стихотворении, такая невозможная любовь, что я должен читать не как я, а как роковой красивый мужчина, ну очень красивый, понимаете, и очень-очень роковой…" Комиссия смеялась, плакала, сомневалась, но в итоге решили зачислить нелепого и смешного молодого человека в студию.