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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4864 поста • 663 подписчика подписаться
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Актер Иван Краско решил жениться в пятый раз

Актер Иван Краско решил жениться в пятый раз (3 фото)

Автор:
07 мая 2021 14:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   люди   слава   советские актеры   шоу бизнес   
1995
3
90-летний советский и российский актер запланировал жениться на своей поклоннице.

Источник:

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Метки: актеры   знаменитости   люди   слава   советские актеры   шоу бизнес   
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29  комментариев
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16k
Сталкер 2 часа назад
Ой, дура-ак...
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797
4EPMET 19 минут назад
Следующая невеста Краско...
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8k
shimpansky Полчаса назад
Ну и древко им в руки!
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550
Электроник Полчаса назад
Посмотрите на это милое лицо, бесхитростные глаза! Они не могут лгать!

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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Если член встает и бабло имеется, то почему бы и нет. Настоящий мужик.
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1k
💰красава💰 46 минут назад
У мужика в 90-лет стояк!
Красава Иван Иванович!
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7k
Юрий 47 минут назад
Да, он вплотную подошел в тому возрасту, когда ему прямо-таки необходимо жениться на молодой поклоннице, успеть жениться. А там гляди и до шестого бракосочетания дотянет.
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27k
АнтонПолднев 48 минут назад
Не хорошо так говорить, но хорошо Андрюха не дожил.
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4k
Slv01 50 минут назад
чет какая-то она стрёмная
а куда предыдущая молодуха делась?
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2k
Aristarx Час назад
Не, конечно это любовь. Что ж ещё... Какая нафиг недвижимость
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1k
Vovan Petroff Час назад
Ох, старик! Трах - тибидох!
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3k
Виталий Лынов Час назад
Либо ипанутая или сильно хитрая
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687
Виталий Час назад
Сеет своё семя, пока может.
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69k
Иван Час назад
Еще одна!
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2k
Дмитрий Час назад
Мне кажется он уже в том состоянии, когда: "Дядь Вань? Тебе жениться сегодня!.....А? Выключил, выключил!"
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−2
vova old Час назад
кому какое дело?
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26k
Jackson-Motor 2 часа назад
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−35
alex 2 часа назад
ну решил и решил, тебе афтар че за дело?
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5k
кот базилий 2 часа назад
Больные люди ....оба .
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254
Sandmann кот базилий 2 часа назад
По последнему фото я бы не сказал
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1k
Илларион Забродов 2 часа назад
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87
viktor-chikalev 2 часа назад
Эффект Манделы - я думал, он помер давно.
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