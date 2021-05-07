Актер Иван Краско решил жениться в пятый раз

1995
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90-летний советский и российский актер запланировал жениться на своей поклоннице.
Теперь избранницей Краско стала Наталья Смыкова, с которой он познакомился в театре - она пришла на спектакль с его участием. После того, как в декабре Иван Краско переболел коронавирусом, они начали отношения.
Наталья активно поддерживала Ивана во время болезни, приезжала в санаторий, где он проходил реабилитацию. "Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обозрение" - рассказала она во время интервью.
Также она заявила, что ее не интересует ни общественные пересуды, ни "ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь" его родственники.
Также она заявила, что ее не интересует ни общественные пересуды, ни "ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь" его родственники.
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Красава Иван Иванович!
а куда предыдущая молодуха делась?