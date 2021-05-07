Актер Иван Краско решил жениться в пятый раз

Наталья активно поддерживала Ивана во время болезни, приезжала в санаторий, где он проходил реабилитацию. "Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обозрение" - рассказала она во время интервью.

Также она заявила, что ее не интересует ни общественные пересуды, ни "ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь" его родственники.