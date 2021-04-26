Но сейчас ее признание вызвало слишком сильный эффект. Актриса не назвала имен и тем самым была брошена тень на сразу нескольких именитых актеров, с которыми она работала в кино.



Поклонники отреагировали по-разному на ее скандальные откровения. В гостях у Леры Кудрявцевой Проклова в первый раз рассказала, что в 15 лет она пережила ужас домогательств взрослого мужчины, боясь его и впадает в ступор. Причем это было не единоразово, а продолжалось долгое время.

Проклова также заявила, что не готова назвать имя человека, который был известным артистом, который много лет преследовал ее.

"Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя? Ему теперь только бог судья. Я читала интервью одной актрисы, которая об этом же человеке говорит, что он домогался ее. Значит не я одна. А его студенты, студентки? Страшно".