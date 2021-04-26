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Марина Зудина прокомментировала рассказы Елены Прокловой о своих многочисленных романах

Марина Зудина прокомментировала рассказы Елены Прокловой о своих многочисленных романах (4 фото)

Автор:
26 апреля 2021 18:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   люди   скандал   слава   шоу бизнес   
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Елена Проклова снова поделилась воспоминаниями о своих романах с разными знаменитыми актёрами. Она разбила не одно мужское сердце.
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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   люди   скандал   слава   шоу бизнес   
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16  комментариев
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7k
Garpia121 55 минут назад
Когда женщину уже никто не домогается, она утешает себя воспоминаниями, изрядно привирая.
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13k
KOSTELLO 3 секунды назад
Очередные нафталиновые исповеди от давно уже почивших в бозе, звездах нашего кино.
Проклова
Семина
Мирошниченко
Прямо паноптикум на выезде, ей Богу
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8k
Караганда 17 минут назад
она из ступора так и не вышла-а актриса замечательная и талантливая.
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58k
Опиум для народа Караганда 13 минут назад
Замечательный и талантливый актер не одно и то же что хороший человек.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Ну в молодости она была привлекательной. Так что вполне естественно, что мужчины добивались ее внимания. Что здесь не так то?
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18k
Luc72 BenderRodriguez 14 минут назад
Да лана... Вы верите в "Лолит"?
Чтобы взрослый, состоявшийся мужик начал ДОБИВАТЬСЯ внимания 15 летней?

Ну... вероятность есть, но это как бы сказать... при некоторых отклонениях разве что.
Хотя, в таких случаях обычно не "пытаются добиться", а просто "берут" не спрашивая и тайно.
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18k
Luc72 11 минут назад
Не, ну... если с позиции самца, то если вторичные половые признаки проявились, течка началась, то она вполне фертильная самка, почему бы и взрослому самцу не захотеть такую чпокнуть. Но человек, на то он и человек, что это может промелькнуть в голове, но восприниматься 15-и летняя будет все равно почти как собственный детеныш.
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6k
BenderRodriguez Luc72 4 минуты назад
Вполне. А вы верите, что Табаков святой был?
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1k
Лёха 51 минуту назад
""Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".
Согласен.
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2k
александр 57 минут назад
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54k
Андрей 58 минут назад
Бля-а-а... Развлекательный сайт потихоньку превращается.... превращается... пре... В какую-то хню с бабским склоками и ворошением грязного белья превращается, блэт!
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76k
Броненосец Потелкам Андрей 45 минут назад
Очень даже несвежего белья.
Древнего, смею заметить.
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Броненосец Потелкам Час назад
Сидят за столом отец, мать и сын пять лет.
Сын: мама, а что такое миньет ?
Мать поперхнулась....
- ну, знаешь, сынок, это когда в рот берут....
Лясь !
Отец треснул ложкой по башке.
- не берут, а дают, дура.
Сын у нас растёт !!!!!!
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76k
1k
Лёха Броненосец Потелкам 49 минут назад
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2k
neutrino Час назад
Это такое извращение - домогаться Прокловой!
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