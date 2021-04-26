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Елена Проклова снова поделилась воспоминаниями о своих романах с разными знаменитыми актёрами. Она разбила не одно мужское сердце.
Но сейчас ее признание вызвало слишком сильный эффект. Актриса не назвала имен и тем самым была брошена тень на сразу нескольких именитых актеров, с которыми она работала в кино.
Поклонники отреагировали по-разному на ее скандальные откровения. В гостях у Леры Кудрявцевой Проклова в первый раз рассказала, что в 15 лет она пережила ужас домогательств взрослого мужчины, боясь его и впадает в ступор. Причем это было не единоразово, а продолжалось долгое время.
Проклова также заявила, что не готова назвать имя человека, который был известным артистом, который много лет преследовал ее.
"Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя? Ему теперь только бог судья. Я читала интервью одной актрисы, которая об этом же человеке говорит, что он домогался ее. Значит не я одна. А его студенты, студентки? Страшно".
Поклонники отреагировали по-разному на ее скандальные откровения. В гостях у Леры Кудрявцевой Проклова в первый раз рассказала, что в 15 лет она пережила ужас домогательств взрослого мужчины, боясь его и впадает в ступор. Причем это было не единоразово, а продолжалось долгое время.
Проклова также заявила, что не готова назвать имя человека, который был известным артистом, который много лет преследовал ее.
"Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя? Ему теперь только бог судья. Я читала интервью одной актрисы, которая об этом же человеке говорит, что он домогался ее. Значит не я одна. А его студенты, студентки? Страшно".
После таких скандальных заявлений была развернута дискуссия, кто-то посочувствовал Елене, но многие потребовали не быть голословной и назвать имя этого человека, а кто-то и вовсе сказал, что она просто дешево наживается. Даже нашлись те, кто вспомнили, что на съемках фильма "Гори, гори , моя звезда!" 15-летняя Проклова просто с ума свела сразу двух мэтров российского кино - Олега Табакова и Олега Ефремова:
"Гори, гори моя звезда - это был фильм, где Олег Николаевич снимался Ефремов, наш общий учитель, Олег Павлович Табаков. И эти люди, это уже звезды такого уровня в советское время, они были влюблены в эту девочку", - поделился актер Александр Мягченков в эфире программы "Основано на реальных событиях".
"Гори, гори моя звезда - это был фильм, где Олег Николаевич снимался Ефремов, наш общий учитель, Олег Павлович Табаков. И эти люди, это уже звезды такого уровня в советское время, они были влюблены в эту девочку", - поделился актер Александр Мягченков в эфире программы "Основано на реальных событиях".
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"По фильму она играла девочку-подростка, то есть свою сверстницу. У нее любовь по сценарию автоматически перенеслась и за пределы съемочной площадки. Она как бы тоже влюбилась в Олега Табакова. Влюбилась такой подростковой любовью, которая подразумевает платонические отношения", - рассказал писатель Федор Раззаков.
Елена Проклова какое-то время назад вспоминала свои взаимоотношения с Олегом Павловичем Табаковым: "Все это было так непросто, так все закручено, это все волновало мою юную душу. Он был влюблен, и я помню, что он приходил к родителям и говорил, что, когда мне станет 18 лет, он хотел бы, чтобы я стала его супругой". Слухи о романе дошли до жены актера, она просила Елену оставить Табакова в покое.
Елена Проклова какое-то время назад вспоминала свои взаимоотношения с Олегом Павловичем Табаковым: "Все это было так непросто, так все закручено, это все волновало мою юную душу. Он был влюблен, и я помню, что он приходил к родителям и говорил, что, когда мне станет 18 лет, он хотел бы, чтобы я стала его супругой". Слухи о романе дошли до жены актера, она просила Елену оставить Табакова в покое.
Не промолчала и Марина Зудина, вдова Олега Табакова, написав у себя в блоге следующее: "Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю". Она впрямую не упомянула о словах Прокловой, но подписчики связали ее высказывание и пост Зудиной. На один из комментариев она ответила: "Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее".
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Метки: актеры актрисы знаменитости кино люди скандал слава шоу бизнес
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Проклова
Семина
Мирошниченко
Прямо паноптикум на выезде, ей Богу
Чтобы взрослый, состоявшийся мужик начал ДОБИВАТЬСЯ внимания 15 летней?
Ну... вероятность есть, но это как бы сказать... при некоторых отклонениях разве что.
Хотя, в таких случаях обычно не "пытаются добиться", а просто "берут" не спрашивая и тайно.
Согласен.
Древнего, смею заметить.
Сын: мама, а что такое миньет ?
Мать поперхнулась....
- ну, знаешь, сынок, это когда в рот берут....
Лясь !
Отец треснул ложкой по башке.
- не берут, а дают, дура.
Сын у нас растёт !!!!!!