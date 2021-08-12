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Ученые создали кольчугу космическим рыцарям будущего

Ученые создали кольчугу космическим рыцарям будущего (10 фото)

Автор:
12 августа 2021 16:33
Сообщество : Наука
Метки: защита   инновации   исследователи   материя   наука   открытие   скафандр   ученые   
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Специалисты Калифорнийского технологического института придумали гибкий материал, который может становиться твердым и выдерживать нагрузки, в 30 раз превышающие его собственный вес. В будущем инновационную материю ученые планируют использовать для защитных космических костюмов, втом числе, для скафандров, предназначенных для выхода в открытый космос.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: защита   инновации   исследователи   материя   наука   открытие   скафандр   ученые   
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Zlaja ptica 48 минут назад
Ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене

Так мы их все знаем! Воловец уже наверняка пробрался к 3д принтеру и распечатал пару комплектов супергеройской брони!
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