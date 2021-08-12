Ученые создали кольчугу космическим рыцарям будущего

Ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали новый материал, вдохновленный кольчугами средневековых рыцарей. По их мнению, он может быть использован для создания скафандров будущего. Этот гибкий материал может при необходимости становиться твердым и выдерживать вес в 30 раз больше собственного веса.

Материал, напечатанный на 3D-принтере, может не только помочь астронавтам в будущем ходить по Марсу, но и покрыть космический корабль, защищая его от метеоритов и других опасностей в дальнем космосе. На Земле он может обеспечить дополнительную защиту для спортсменов. Также высокотехнологичная ткань может быть использована для создания умного экзоскелета, который позволит парализованным людям снова ходить, или служить броней для солдат. Правда, команда ученых пока не сообщила, сколько будет стоить материал и даже когда он будет доступен для использования.