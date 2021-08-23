Самые странные и пугающие штуки, выращенные в пробирке

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Современные ученые - большие затейники. Некоторые их эксперименты заставят побледнеть от зависти самого доктора Франкенштейна. Узнав, что сейчас выращивают ученые в своих лабораториях, вы надолго погрузитесь в мир ночных кошмаров.
Мозг с глазами
Ученые из университетской клиники Дюссельдорфа создали органоиды, состоящие из нервной ткани, - проще говоря, мини-мозги, - которые сумели отрастить себе «оптические чашки», предшественники сетчатки. Это означает, что живая ткань мозга может воспринимать свет. Исследователи создали 342 мини-мозгов, используя стволовые клетки и ранее существовавшую нервную ткань, 72% из которых отрастили себе "оптические чашки". Это означает, что где-то посреди Германии есть полная комната крошечных мозгов, постепенно растящих для себя глаза.
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Бьющиеся мини-сердца
Если в Дюссельдорфе вырастили мини-мозги, то лаборатория в Вене создала партию мини-сердец, которые бьются точно так же, как настоящие. Кардиоиды - так называют эти мини-органы - размером примерно с семя кунжута и соразмерны сердцу 25-дневного человеческого эмбриона.
Человеческие слезные каналы
Команда из института Хюбрехта в Нидерландах разработала бестелесные слезные протоки и успешно научила их плакать. Это было достигнуто путем клонирования групп слезных протоков и напитывания их норадреналином, гормоном, который заставляет протоки выделять слезы. Кстати, затем те же исследователи вшили эти выращенные в лаборатории слезные протоки в глаза мышам - наверное, потому что настоящий ученый просто обязан заставлять мышей плакать.
Вагина
Врачи из американского Института регенеративной медицины Уэйка Фореста успешно создали полностью функционирующие вагинальные импланты для четырех женщин в США, родившихся с аплазией влагалища, при которой влагалище не формируется должным образом в утробе матери. Используя 3D-сканирование реального объекта, врачи напечатали на 3D-принтере «каркас», на который были добавлены стволовые клетки и образец ткани, прежде чем поместить их в биореактор. Все четыре женщины успешно установили имплант, который, по словам медиков, ничем не отличается от естественной вагины.
Пенис
Та же команда ученых из Института регенеративной медицины Уэйка Фореста, добившись успеха с выращенными в лаборатории влагалищами, вскоре будет готова тестировать на людях выращенные в лаборатории пенисы. Процесс из создания очень непрост: врачи удаляют все клетки донорского полового члена, оставляя коллагеновый «каркас», а затем высаживают на него гладкомышечные и эндотелиальные клетки: первые составляют тело органа, а вторые регулируют кровоток. По утверждениям исследователей, процесс выращивания уже налажен.
Функционирующие мини-легкие
Исследователи из Университета Дьюка, проводившие эксперименты с человеческими легкими, из-за дефицита пригодных донорских органов разработали мини-легкие. Они практически в точности копируют обычные альвеолы, маленькие воздушные пузырьки внутри легких, которые передают кислород в кровоток. Эти мини-легкие используются учеными для изучения воздействия коронавируса на легкие человека.
Мышь-ухо
Исследователи из Сычуанского университета Сычуани разработали способ изготовления человеческих ушей внутри организма мышей. Для этого в организм грызунов вводят "биочернила", состоящие из частиц гидрогеля и хрящевых клеток, а затем направляют световые пятна в форме ушей на место инъекции. Свет побуждает клетки "биочернил" постепенно срастаться в структуру, похожую на ухо. При этом создание органа происходит без хирургического вмешательства или риска заражения, что вдохновляет ученых на дальнейшие эксперименты, которые в будущем помогут разработать способ выращивать утерянные органы непосредственно на теле носителя-человека.
Коза-паук
энди Льюис, профессор Университета штата Юта, возглавил группу исследователей по созданию первых в мире коз-пауков - коз, которые в буквальном смысле являются наполовину пауками. У них нет восьми ног, но у них есть паучья ДНК в каждой клетке и, что более важно, они вырабатывают белки паучьего шелка в своем молоке. Нити паутины видны невооруженным глазом и их достаточно легко собрать. Этот эксперимент - первый шаг к налаживанию промышленного производство паучьей нити, одного из самых прочных природных материалов, более прочного, чем кевлар.
Светящиеся собаки
Ученые из Сеульского национального университета под руководством исследователя стволовых клеток Бён-Чун Ли успешно создали набор трансгенных щенков бигля. Собаки несут в своей ДНК красный флуоресцентный ген, пересаженный от светящихся морских анемонов. Хотя в остальном они выглядят как нормальные собаки, щенки ярко светятся в ультрафиолетовом свете.
Свиные челюсти
Исследователям из Колумбийского университета удалось решить сложную проблему восстановления сломанных лицевых костей - по крайней мере, у свиней. Обычно, чтобы заменить кусок кости на челюсти или на лице, хирург должен выполнить трансплантацию кости, удалив кусок из другого места на теле (обычно из таза или ребер), придав ему нужную форму и вставив его вместо травмированного или пораженного болезнью. Вместо этого исследователи из Колумбии смогли вырастить блок из пористой костной ткани, используя собственные клетки свиньи, сформировать его с помощью 3D-сканирования и роботизированного устройства для лепки и вставить его на нужное место без травмирующей операции. Если исследования и дальше пойдут успешно, вскоре использовать искусственные кости можно будет и на людях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что делать таким личностям как она, у которых глаза уже отросли, а мозгов нет.
Можно мозги отдельно?
А с другими - флаг Вам в чайку.
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите там, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню…
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниёт-заплесневеет картофель на корню!..."