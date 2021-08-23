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Самые странные и пугающие штуки, выращенные в пробирке

Самые странные и пугающие штуки, выращенные в пробирке (11 фото)

Автор:
23 августа 2021 16:20
Сообщество : Наука
Метки: в пробирке   зловеще   наука   странные вещи   страшно   удивительное рядом   ученые   эксперименты   
995
11
Современные ученые - большие затейники. Некоторые их эксперименты заставят побледнеть от зависти самого доктора Франкенштейна. Узнав, что сейчас выращивают ученые в своих лабораториях, вы надолго погрузитесь в мир ночных кошмаров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в пробирке   зловеще   наука   странные вещи   страшно   удивительное рядом   ученые   эксперименты   
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19k
Ego sum qui sum Час назад
Выращивание пениса - тут наверное как с огурцами, слишком рано сорвешь с грядки,- маленький, слишком поздно уже пожелтел и ушел в семена.
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3k
solovei7 18 минут назад
Зачетная собака Баскервилей получится, только надо что нибудь посерьезнее бигля)
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241
bobobo solovei7 13 минут назад
Думаете специально для фильма выводили?
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10k
gnyS i 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Великий Кормчий 38 минут назад
оля бузова спрашивает;
А что делать таким личностям как она, у которых глаза уже отросли, а мозгов нет.
Можно мозги отдельно?
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67k
Пётровыч 55 минут назад
Ох вы доиграетесь, ох вы добалуетесь.
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78
Николай Тимофеев Час назад
А вот в РФ опыты с ГМО запрещены... Выучиться на биоинженера можно, но работать нельзя.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Товарищи учёные, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите там, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.

Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню…
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниёт-заплесневеет картофель на корню!..."
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