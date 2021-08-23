Самые странные и пугающие штуки, выращенные в пробирке

Исследователям из Колумбийского университета удалось решить сложную проблему восстановления сломанных лицевых костей - по крайней мере, у свиней. Обычно, чтобы заменить кусок кости на челюсти или на лице, хирург должен выполнить трансплантацию кости, удалив кусок из другого места на теле (обычно из таза или ребер), придав ему нужную форму и вставив его вместо травмированного или пораженного болезнью. Вместо этого исследователи из Колумбии смогли вырастить блок из пористой костной ткани, используя собственные клетки свиньи, сформировать его с помощью 3D-сканирования и роботизированного устройства для лепки и вставить его на нужное место без травмирующей операции. Если исследования и дальше пойдут успешно, вскоре использовать искусственные кости можно будет и на людях.