25 свадебных историй, когда кто-то возражал против брака во время церемонии

«Я работал барменом на свадьбе. Мне сказали, что церемония начнется примерно в четыре часа. Было уже три с чем-то, а один гость все сидел за стойкой и пил. Я спросил, собирается ли он на церемонию, а он сказал что-то в духе: «Когда наберусь мужества». Он допивает свой напиток и уходит. Проходит минут десять, и он возвращается, ужасно раздосадованный. Заказывает себе еще выпить, и буквально полминуты спустя входит другой парень, очень хорошо одетый (как оказалось, жених), отвешивает ему подзатыльник и уходит. Этот чувак просто берет свой стакан и продолжает пить. Оказалось, что он ходил признаться, что переспал с невестой на ее девичнике, а потом еще раз в ночь перед свадьбой. Его никто не приглашал, он просто решил, что жених должен об этом знать. Так что он узнал, где проходит свадьба, приоделся и вывалил всю эту информацию на жениха прямо посреди церемонии».