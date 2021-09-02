FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1686 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
25 свадебных историй, когда кто-то возражал против брака во время церемонии

25 свадебных историй, когда кто-то возражал против брака во время церемонии (26 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Юмор   брак   истории из жизни   отношения   свадьба   
1601
26

Все мы помним драматичные сцены в кино, когда священник на свадьбе спрашивает, возражает ли кто-то против этого союза, и вдруг кто-то вскакивает с места и театрально кричит: «Я против!». Оказывается, в реальной жизни такое случается сплошь и рядом: по крайней мере, если верить комментариям к популярному посту в сообществе «Спроси Reddit», в котором один пользователь попросил рассказать как раз о таких случаях.

×

«Подруга выходила замуж в парке, и на церемонии присутствовала собака жениха, которую он брал с собой повсюду. Жених и невеста стоят перед священником, священник доходит до слов «Берешь ли ты…», и тут собака жениха начинает протяжно и жалобно выть. Все смеются. Священник снова пытается задать вопрос. Снова громкий вой. Все смеются. Жених подзывает пса. Тот подбегает, садится между женихом и невестой, и священник начинает речь заново. Пес не издает ни звука. Она зачитывает клятву, он зачитывает клятву. Священник смотрит на пса и спрашивает: «Берешь ли ты жениха и невесту в свои законные родители?». Собака в ответ тявкает. Священник завершает церемонию, все хлопают, а пес трижды гавкает – больше он не издал ни звука. Без шуток».

«Я был гостем на свадьбе. Один парень встал и поклялся невесте в вечной любви, а затем еще четыре или пять человек возразили по разным причинам – один парень даже признался в любви жениху. Однако уже на втором или третьем возражении стало понятно, что это розыгрыш. Позже я узнал, что все устроила невеста, чтобы подшутить над ничего не подозревающим женихом, семьей и друзьями».

«Один из моих родственников устроил тематическую пиратскую свадьбу. На церемонии появился другой пират и возразил против брака. Жених устроил с ним дуэль на рапирах и выиграл».

«Однажды я был на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Вдруг начала надвигаться гроза. Священник пытался провести церемонию как можно быстрее, чтобы мы не попали под дождь. Он спросил, возражает ли кто-нибудь, и тут же раздался оглушительный раскат грома. Священник замялся, а потом сказал: «Еще кто-нибудь? Нет? В таком случае…» и продолжил церемонию».

«Когда моя сестра выходила замуж за своего бывшего мужа, и прозвучал вопрос про возражения, я заорала: «ОН МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, ОН НЕКРАСИВЫЙ» и начала рыдать. Мне тогда было 5 лет».

«Это была тематическая свадьба в стиле средневековья. Шафер признался невесте в любви. Вызвал жениха на дуэль. Они вышли, обнажили мечи и начали сражаться. Оказалось, они репетировали эту дуэль по два дня в неделю в течение полугода, и выглядело это так, как будто они действительно пытались убить друг друга. Жених победил, и церемония продолжилась как ни в чем не бывало».

«Моя тетя выходила замуж во второй раз, и на словах «пусть скажет сейчас или молчит до конца своих дней» их ребенок начал рыдать. Чувак, который их женил, сказал: «Если кто-то старше шести месяцев возражает против этого союза, пусть скажет сейчас или молчит до конца своих дней». Все рассмеялись, и свадьба продолжилась. Они все еще вместе 10 лет спустя, так что, что бы там ни собирался сказать мой двоюродный брат, он явно заблуждался».

«В этот момент ЛЮБОВНИК невесты подскочил и заорал: «Будь я проклят, если буду держать язык за зубами и позволю тебе увести мою женщину, убогий ты кусок д*рьма!». Этот полоумный быдлан затем попер на жениха С ПИСТОЛЕТОМ, угрожая застрелить его, если он не отдаст невесту. Это была не большая свадьба, человек 40 или около того, но абсолютно все заорали и бросились бежать, и только два человека остались и вызвали полицию».

«Сам жених. Он просто разрыдался, стоя у алтаря, и на глазах у всех сказал невесте, что разлюбил ее какое-то время назад, но не знал, как порвать с ней. Было ужасно неловко, они оба вышли, а через десять минут вернулись и поженились, потому что она, судя по всему, сказала ему, что беременна. Они все еще вместе, у них трое детей, и я не уверен насчет мужа, но знаю точно, что жена ему изменяет».

«Мне был один год, когда мама вышла замуж за моего отчима. На словах про возражения я заорал: «СТОЙ!», но никто меня не послушал. Они развелись шесть лет спустя. А я говорил тебе, мам. Я, блин, тебе говорил».

«Это произошло на моей свадьбе, правда, довольно необычно. Свадьба была на берегу реки в конце лета, и на воде было полно лодок и вейкбордов. Я ужасно нервничала, церемония проходила очень торжественно… И тут какой-то чел на катере, на котором громко играла музыка, заорал: «Братюнь, не делай этого!!!» и рванул прочь. Это было очень смешно, мы с мужем посмеялись, хотя его братья выглядели так, как будто сейчас бросятся догонять этого парня вплавь».

«Церемония в разгаре, у гостей глаза на мокром месте после клятв, и тут звучат слова: «Если кто-то знает причину, почему эта пара не может вступить в брак, говорите сейчас». Отец жениха, пошатнувшись, встает, все коллективно ахают, наступает полная тишина. Мы все ждем, затаив дыхание, а он просто стоит и смотрит остекленевшими глазами. Оказывается, он был накурен. И вот этот 70-летний мужчина в костюме и с дредами начинает смеяться и говорит: «Да шутка, шутка», садится, и все выдыхают».

«Никто не произнес фразу «пусть говорит сейчас», но бывшая жениха все равно решила встать и закричать, что он ее родственная душа, что она прощает его за «все это», и что они должны уйти вместе сейчас, потому что он уже доказал все, что хотел. Видимо, тем, что расстался с ней пять лет назад, влюбился в другую и собирался жениться…».

«Когда мне было пять, я пошел на свадьбу старшего брата. И вот произносят всю эту фразу про «пусть говорит сейчас», и тут маленький 5-летний я говорю: «Я ПРОТИВ!». И все оборачиваются на меня. Я молчу, потому что не знаю, что теперь будет. Отец спрашивает меня: «Ну и почему же ты возражаешь?». А я говорю: «Я хотел знать, что произойдет, если я это скажу», и меня тут же сажают на место.

«Я работал барменом на свадьбе. Мне сказали, что церемония начнется примерно в четыре часа. Было уже три с чем-то, а один гость все сидел за стойкой и пил. Я спросил, собирается ли он на церемонию, а он сказал что-то в духе: «Когда наберусь мужества». Он допивает свой напиток и уходит. Проходит минут десять, и он возвращается, ужасно раздосадованный. Заказывает себе еще выпить, и буквально полминуты спустя входит другой парень, очень хорошо одетый (как оказалось, жених), отвешивает ему подзатыльник и уходит. Этот чувак просто берет свой стакан и продолжает пить. Оказалось, что он ходил признаться, что переспал с невестой на ее девичнике, а потом еще раз в ночь перед свадьбой. Его никто не приглашал, он просто решил, что жених должен об этом знать. Так что он узнал, где проходит свадьба, приоделся и вывалил всю эту информацию на жениха прямо посреди церемонии».

«Моя свадьба проходила в доме бабушки, которая живет в деревне рядом с фермой. Коровы молчали всю церемонию до слов про возражения, и тут одна из них замычала. Мы все посмеялись и продолжили церемонию, но это был забавный момент».

«Отец жениха прервал церемонию, чтобы спросить невесту, точно ли она девственница».

«Мама выходила замуж за отчима, мой дядя возразил… Когда все повернулись к нему, он просто спросил, будут ли они с женихом и дальше вместе ходить на рыбалку. Мой отчим в ответ достал из кармана шапку для рыбалки».

«Шафер на свадьбе моей сестры так сделал. Это произошло на репетиции за день до свадьбы. Священник очень бегло зачитывал клятвы и раздавал инструкции, что кому делать. Когда он упомянул про возражения, шафер прервал его и сказал, что должен положить этому конец. Он был влюблен в невесту и был уверен, что это взаимно. Моя сестра и все присутствующие были в ужасе. Насколько я знаю, после этого ни она ни жених с ним никогда больше не разговаривали».

«На свадьбе коллег подружка невесты заявила, что она против этого брака, и призналась, что жених изменял с ней невесте в течение нескольких месяцев. Невеста убежала в слезах, а жених немедленно бросился выяснять отношения с подружкой невесты, но та сказала ему, что не собирается больше причинять подруге боль, а он может идти на***».

«Родители невесты были в разводе. Во время клятв отец встал и заявил, что невеста, моя подруга, «такая же с*ка, как и ее мать», и жениху нужно бежать, потому что она – суккуб, который высосет из него душу. Не самая худшая свадьба, на которой мне довелось побывать».

«Когда священник произнес эти слова, двери распахнулись, влетел парень и начал говорить: «Я возражаю!», но два огромных мужика быстро схватили его под руки, пока он еще не успел ничего сказать, буквально оторвали его от земли и вынесли из помещения. Свадьба продолжилась как ни в чем не бывало. Оказалось, парень был бывшим невесты».

«Бывший невесты возразил и сказал, что все еще любит ее. После расставания они остались друзьями, и все думали, что он испытывал к ней исключительно платонические чувства, особенно с учетом того, что сам же с ней и расстался».

«На свадьбе двоюродной сестры, когда жених с невестой обменивались клятвами, моя тетя закричала: «А куда делась та часть, где можно было бы возразить?» или что-то в этом духе.

«Я работал звукорежиссером на свадьбе. Священник добрался до этой фразы. Какая-то женщина встала и начала что-то говорить, но я плохо ее слышал из-за того, где стоял со своим оборудованием. Она говорила секунд 5-6, несколько человек заохали и заахали. И тут другая женщина неподалеку от меня громко говорит: «Не слушайте, что она несет! Женитесь давайте!». Все рассмеялись, и церемония пошла своим чередом».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Юмор   брак   истории из жизни   отношения   свадьба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61
Flexx U 19 минут назад
Какой нахрен священник откуда это все скопипастено и переведено
Видел свадьбу где жених на спор с друзьями пытался пронести невесту на руках по узкой доску через огромную лужу.
Проиграл спор запнулся и они оба улетели в эту лужу...
Вот это жизнь)))
А то священники какие-то собаки..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
salim777 47 минут назад
Моих родителей в молодости часто приглашали на свадьбы. Тогда еще не было такого понятия как "тамада" и праздновали с песнями, плясками и шумными возлияниями. Мой отец прекрасно играл на баяне, а мама потрясающе пела и плясала. Иногда всё внимание гостей принадлежало им, а не жениху с невестой. Сейчас родители уже старенькие (75 и 77 лет), но иногда рассказывают что на свадьбах бывало всякое. Одна только мама могла бы составить такую подборку свадебных недоразумений пунктов на 20. Кратко: дважды на свадьбах воровали коробку с деньгами куда скидывались деньгами все гости. Пьяный отец жениха в запале запустил в свою(!) жену 3х литровую банку браги. У одного из гостей - родственников сердечный приступ. Приехала скорая, до больницы живого не довезли, свадьбу пришлось сворачивать. Тотальная ссора всех со всеми из-за того, что после праздника сестра жениха попросила у того дать ей денег на такси. Пьяных драк без счета. Перепой до состояния "невменько" почти всегда. Ну и учитывайте, что это были 60 - 90 годы прошлого века.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий Викторович Час назад
На реддите еще много всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото) Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото) 25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен 25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен Нужен с квартирой и машиной: как беременные и женщины с детьми знакомятся в интернете Нужен с квартирой и машиной: как беременные и женщины с детьми знакомятся в интернете Москвичи смогут пожениться ночью Москвичи смогут пожениться ночью Зарплата больше 150 000 рублей или 10 000 за встречу: запросы девушек из приложений для знакомств Зарплата больше 150 000 рублей или 10 000 за встречу: запросы девушек из приложений для знакомств С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301253



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
5
107
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
3
529
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото)
Королева помоек: как заработать тысячи долларов, не ходя на работу (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#кино#подборка#школа#новости#сша#актеры#девушки
#фото#СССР#люди#фотографии#интересное#1 сентября#позитив#прикольные#страна#забавно
#интересно#история#животные#Разное#прикол#картинки#сатира#ynews#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться