25 свадебных историй, когда кто-то возражал против брака во время церемонии

Все мы помним драматичные сцены в кино, когда священник на свадьбе спрашивает, возражает ли кто-то против этого союза, и вдруг кто-то вскакивает с места и театрально кричит: «Я против!». Оказывается, в реальной жизни такое случается сплошь и рядом: по крайней мере, если верить комментариям к популярному посту в сообществе «Спроси Reddit», в котором один пользователь попросил рассказать как раз о таких случаях.
«Подруга выходила замуж в парке, и на церемонии присутствовала собака жениха, которую он брал с собой повсюду. Жених и невеста стоят перед священником, священник доходит до слов «Берешь ли ты…», и тут собака жениха начинает протяжно и жалобно выть. Все смеются. Священник снова пытается задать вопрос. Снова громкий вой. Все смеются. Жених подзывает пса. Тот подбегает, садится между женихом и невестой, и священник начинает речь заново. Пес не издает ни звука. Она зачитывает клятву, он зачитывает клятву. Священник смотрит на пса и спрашивает: «Берешь ли ты жениха и невесту в свои законные родители?». Собака в ответ тявкает. Священник завершает церемонию, все хлопают, а пес трижды гавкает – больше он не издал ни звука. Без шуток».
«Я был гостем на свадьбе. Один парень встал и поклялся невесте в вечной любви, а затем еще четыре или пять человек возразили по разным причинам – один парень даже признался в любви жениху. Однако уже на втором или третьем возражении стало понятно, что это розыгрыш. Позже я узнал, что все устроила невеста, чтобы подшутить над ничего не подозревающим женихом, семьей и друзьями».
«Один из моих родственников устроил тематическую пиратскую свадьбу. На церемонии появился другой пират и возразил против брака. Жених устроил с ним дуэль на рапирах и выиграл».
«Однажды я был на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Вдруг начала надвигаться гроза. Священник пытался провести церемонию как можно быстрее, чтобы мы не попали под дождь. Он спросил, возражает ли кто-нибудь, и тут же раздался оглушительный раскат грома. Священник замялся, а потом сказал: «Еще кто-нибудь? Нет? В таком случае…» и продолжил церемонию».
«Когда моя сестра выходила замуж за своего бывшего мужа, и прозвучал вопрос про возражения, я заорала: «ОН МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, ОН НЕКРАСИВЫЙ» и начала рыдать. Мне тогда было 5 лет».
«Это была тематическая свадьба в стиле средневековья. Шафер признался невесте в любви. Вызвал жениха на дуэль. Они вышли, обнажили мечи и начали сражаться. Оказалось, они репетировали эту дуэль по два дня в неделю в течение полугода, и выглядело это так, как будто они действительно пытались убить друг друга. Жених победил, и церемония продолжилась как ни в чем не бывало».
«Моя тетя выходила замуж во второй раз, и на словах «пусть скажет сейчас или молчит до конца своих дней» их ребенок начал рыдать. Чувак, который их женил, сказал: «Если кто-то старше шести месяцев возражает против этого союза, пусть скажет сейчас или молчит до конца своих дней». Все рассмеялись, и свадьба продолжилась. Они все еще вместе 10 лет спустя, так что, что бы там ни собирался сказать мой двоюродный брат, он явно заблуждался».
«В этот момент ЛЮБОВНИК невесты подскочил и заорал: «Будь я проклят, если буду держать язык за зубами и позволю тебе увести мою женщину, убогий ты кусок д*рьма!». Этот полоумный быдлан затем попер на жениха С ПИСТОЛЕТОМ, угрожая застрелить его, если он не отдаст невесту. Это была не большая свадьба, человек 40 или около того, но абсолютно все заорали и бросились бежать, и только два человека остались и вызвали полицию».
«Сам жених. Он просто разрыдался, стоя у алтаря, и на глазах у всех сказал невесте, что разлюбил ее какое-то время назад, но не знал, как порвать с ней. Было ужасно неловко, они оба вышли, а через десять минут вернулись и поженились, потому что она, судя по всему, сказала ему, что беременна. Они все еще вместе, у них трое детей, и я не уверен насчет мужа, но знаю точно, что жена ему изменяет».
«Мне был один год, когда мама вышла замуж за моего отчима. На словах про возражения я заорал: «СТОЙ!», но никто меня не послушал. Они развелись шесть лет спустя. А я говорил тебе, мам. Я, блин, тебе говорил».
«Это произошло на моей свадьбе, правда, довольно необычно. Свадьба была на берегу реки в конце лета, и на воде было полно лодок и вейкбордов. Я ужасно нервничала, церемония проходила очень торжественно… И тут какой-то чел на катере, на котором громко играла музыка, заорал: «Братюнь, не делай этого!!!» и рванул прочь. Это было очень смешно, мы с мужем посмеялись, хотя его братья выглядели так, как будто сейчас бросятся догонять этого парня вплавь».
«Церемония в разгаре, у гостей глаза на мокром месте после клятв, и тут звучат слова: «Если кто-то знает причину, почему эта пара не может вступить в брак, говорите сейчас». Отец жениха, пошатнувшись, встает, все коллективно ахают, наступает полная тишина. Мы все ждем, затаив дыхание, а он просто стоит и смотрит остекленевшими глазами. Оказывается, он был накурен. И вот этот 70-летний мужчина в костюме и с дредами начинает смеяться и говорит: «Да шутка, шутка», садится, и все выдыхают».
«Никто не произнес фразу «пусть говорит сейчас», но бывшая жениха все равно решила встать и закричать, что он ее родственная душа, что она прощает его за «все это», и что они должны уйти вместе сейчас, потому что он уже доказал все, что хотел. Видимо, тем, что расстался с ней пять лет назад, влюбился в другую и собирался жениться…».
«Когда мне было пять, я пошел на свадьбу старшего брата. И вот произносят всю эту фразу про «пусть говорит сейчас», и тут маленький 5-летний я говорю: «Я ПРОТИВ!». И все оборачиваются на меня. Я молчу, потому что не знаю, что теперь будет. Отец спрашивает меня: «Ну и почему же ты возражаешь?». А я говорю: «Я хотел знать, что произойдет, если я это скажу», и меня тут же сажают на место.
«Я работал барменом на свадьбе. Мне сказали, что церемония начнется примерно в четыре часа. Было уже три с чем-то, а один гость все сидел за стойкой и пил. Я спросил, собирается ли он на церемонию, а он сказал что-то в духе: «Когда наберусь мужества». Он допивает свой напиток и уходит. Проходит минут десять, и он возвращается, ужасно раздосадованный. Заказывает себе еще выпить, и буквально полминуты спустя входит другой парень, очень хорошо одетый (как оказалось, жених), отвешивает ему подзатыльник и уходит. Этот чувак просто берет свой стакан и продолжает пить. Оказалось, что он ходил признаться, что переспал с невестой на ее девичнике, а потом еще раз в ночь перед свадьбой. Его никто не приглашал, он просто решил, что жених должен об этом знать. Так что он узнал, где проходит свадьба, приоделся и вывалил всю эту информацию на жениха прямо посреди церемонии».
«Моя свадьба проходила в доме бабушки, которая живет в деревне рядом с фермой. Коровы молчали всю церемонию до слов про возражения, и тут одна из них замычала. Мы все посмеялись и продолжили церемонию, но это был забавный момент».
«Отец жениха прервал церемонию, чтобы спросить невесту, точно ли она девственница».
«Мама выходила замуж за отчима, мой дядя возразил… Когда все повернулись к нему, он просто спросил, будут ли они с женихом и дальше вместе ходить на рыбалку. Мой отчим в ответ достал из кармана шапку для рыбалки».
«Шафер на свадьбе моей сестры так сделал. Это произошло на репетиции за день до свадьбы. Священник очень бегло зачитывал клятвы и раздавал инструкции, что кому делать. Когда он упомянул про возражения, шафер прервал его и сказал, что должен положить этому конец. Он был влюблен в невесту и был уверен, что это взаимно. Моя сестра и все присутствующие были в ужасе. Насколько я знаю, после этого ни она ни жених с ним никогда больше не разговаривали».
«На свадьбе коллег подружка невесты заявила, что она против этого брака, и призналась, что жених изменял с ней невесте в течение нескольких месяцев. Невеста убежала в слезах, а жених немедленно бросился выяснять отношения с подружкой невесты, но та сказала ему, что не собирается больше причинять подруге боль, а он может идти на***».
«Родители невесты были в разводе. Во время клятв отец встал и заявил, что невеста, моя подруга, «такая же с*ка, как и ее мать», и жениху нужно бежать, потому что она – суккуб, который высосет из него душу. Не самая худшая свадьба, на которой мне довелось побывать».
«Когда священник произнес эти слова, двери распахнулись, влетел парень и начал говорить: «Я возражаю!», но два огромных мужика быстро схватили его под руки, пока он еще не успел ничего сказать, буквально оторвали его от земли и вынесли из помещения. Свадьба продолжилась как ни в чем не бывало. Оказалось, парень был бывшим невесты».
«Бывший невесты возразил и сказал, что все еще любит ее. После расставания они остались друзьями, и все думали, что он испытывал к ней исключительно платонические чувства, особенно с учетом того, что сам же с ней и расстался».
«На свадьбе двоюродной сестры, когда жених с невестой обменивались клятвами, моя тетя закричала: «А куда делась та часть, где можно было бы возразить?» или что-то в этом духе.
«Я работал звукорежиссером на свадьбе. Священник добрался до этой фразы. Какая-то женщина встала и начала что-то говорить, но я плохо ее слышал из-за того, где стоял со своим оборудованием. Она говорила секунд 5-6, несколько человек заохали и заахали. И тут другая женщина неподалеку от меня громко говорит: «Не слушайте, что она несет! Женитесь давайте!». Все рассмеялись, и церемония пошла своим чередом».
Источник:
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Видел свадьбу где жених на спор с друзьями пытался пронести невесту на руках по узкой доску через огромную лужу.
Проиграл спор запнулся и они оба улетели в эту лужу...
Вот это жизнь)))
А то священники какие-то собаки..