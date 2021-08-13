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25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди

25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди (26 фото)

Автор:
13 августа 2021 16:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   глупость   истории из жизни   смешные случаи   
2822
26

Один пользователь Reddit предложил участникам сообщества “Спроси Reddit” подумать о самом умном человеке, которого они знают, и вспомнить самый глупый его поступок. На данный момент у поста уже 12,5 тысяч уморительных комментариев, которые подтверждают, что даже самые гениальные люди порой могут тупить.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   глупость   истории из жизни   смешные случаи   
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20  комментариев
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64k
7guest 2 часа назад
Учитывая, что все эти истории из США или Канады, то невольно вспоминаю покойного Михаил Николаевича с его коронной фразой...
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12k
minim3 Минуту назад
Именно с такими, высокоинтеллигентными людьми, такое и случается.
Степень магистра в биофизике и школа с золотой медалью, но не может завязывать шнурки. Реально, носит обувь либо на липучке, либо с резиновыми шнукрами фастексами. Про пробурить стенку дома, чтоб забить дюбель для зеркала, и говорить не стоит.
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566
Олег 24 минуты назад
что-то Задорнов вспомнился)
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
Всякое бывает )))
Помню пару лет назад, принесли в ремонт смартфон - сломано гнездо зарядки, поменял гнездо - проверяю - не заряжается, проверяю дороги на плате зарядки, диоды, все в норме, звонится, короткого нет, иду дальше, акб в норме, межплатный шлейф, контролер питания, все окей, что за хрень, не заряжается и все, поднимаю голову, С?:%*КА, фильтр в который воткнул зарядку выключен )))
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3k
Дмитрий 40 минут назад
Мда. Странно бы было если бы в последнем случае умудрился проглотить брусок не целиком. Вот это было бы удивительно.
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2k
Роман Час назад
"Самый умный человек, которого я знаю"
Таки, представляю уровень остальных знакомых.
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
Самый умный человек, которого я знаю это я сам.
Однажды я лакомился взбитыми сливками из баллончика и у него сломался клапан. Я решил, что сливки закончились и захотел вскрыть баллончик, чтобы сожрать остатки. Положив баллончик на стол,я от души хватил по нему стамеской.
Струя взбитых сливок полчаса била в потолок, как из взбесившегося огнетушителя.
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7k
Ysik Час назад
Пару недель назад мне надо было срочно сдать отчет на загрузгу в главгосэкспертизу. Как часто бывает, сроки горели и успеть было реально только если работать пару ночей в подряд. Уже перед самой сдачей захотел перекусить. В холодильнике нашел целую кастрюлю домашней долмы от тещи. Кинул с десяток в тарелку, разогрел и быстренько съел, пока ПК расчеты обрабатывал. Вечером жена сильно удивилась куда пропала часть сырой долмы, которую она планировала приготовить на ужин.
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5k
yahaomsk 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
MakDag 2 часа назад
Многие конечно знают эту историю рассказанною Сергеем Петровичем Капицой, но может, кто не слышал: в начале 60-х группа молодых ученых физиков-ядерщиков отправилась отдыхать на море, захватив с собой несколько бутылок вина с капроновыми пробками, которые без ножа не откроешь. Так вот по прибытии на пляж обнаружилось, что ножа ни у кого и нет. Тут мимо проходит помятого вида мужичек, те обращаются к нему, мол, не будет ли у вас чем бутылочку открыть? Мужичек: давайте бутылку. Берет спички и нагревает пробку, та размягчается, и оп... пробка слетает. А потом дядька бросает презрительную фразу: физику надо было учить в школе, салаги!..
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47k
noName 2 часа назад
"Тупняк" со всеми бывает
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Это называется "затык". Может случиться с кем угодно.
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56k
pynh 2 часа назад
Про горошины звездобольство, инфа 100%. Я в детстве поперхнулся крыжовниковым компотом и у меня из носа вылетела крыжовина =) так что горошину выдохнуть легче.
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2k
Тупняк 2 часа назад
Безумству гениев поём мы песнь.
з.ы. боюсь представить насколько отсталые те люди, что пишут про своих ГЕНИАЛЬНЫХ друзей.
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5k
М С 2 часа назад
Что-то я сомневаюсь, что вышеописанные персонажи достойны называться умными...
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Меня радует их уровень "самых умных".
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