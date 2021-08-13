25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди

Моя подруга М. отлично разбирается в математике. Она буквально выбрала ее в качестве второй специальности в колледже просто забавы ради. Как-то раз мы гуляли, и тут она говорит: "Ребят, я сегодня увидела на Facebook, что до 3000 года остался всего 81 год (дело было в 2019)". Я думал, она просто угорает над дураками с Facebook, но тут она говорит: "С ума сойти, да?". И тут до меня дошло, что моя подруга, которая увлекается математикой... На полном серьезе считает, что 2019+81=3000. Мне пришлось очень осторожно ей все разъяснить. Теперь я постоянно ей это припоминаю.