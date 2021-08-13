25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди

Один пользователь Reddit предложил участникам сообщества “Спроси Reddit” подумать о самом умном человеке, которого они знают, и вспомнить самый глупый его поступок. На данный момент у поста уже 12,5 тысяч уморительных комментариев, которые подтверждают, что даже самые гениальные люди порой могут тупить.
Мой отец самый умный человек, которого я (и все, кто с ним знаком) знаю, и однажды, когда я был ребенком, он попытался рассмешить меня и других детей, засунув в нос горошины, и случайно их вдохнул. Самое смешное: он хирург-оториноларинголог, причем один из лучших в регионе. Я до сих пор помню, как он умолял маму вытащить их, потому что не хотел показываться коллегам на глаза с горошинами в носу, которые сам же туда и засунул.
Мой шурин – довольно умный парень. Он набирал ванну для ребенка, кран заклинило, он запаниковал и позвонил знакомому сантехнику, чтобы тот срочно прибежал и починил кран, пока весь дом не затопило. А тот ему такой: "А ты не можешь просто вытащить пробку?".
Когда я заехал за своей девушкой (будущей женой), ее соседка-отличница вдруг отвернулась от телевизора и на полном серьезе сказала: "Не смотрите, там сварка! Вы повредите глаза"!". Она буквально закричала: "Вы можете ослепнуть!". Тогда я спросил ее: "То есть, когда по телевизору показывают солнце...". Мне не пришлось заканчивать предложение. У нее на лице было написано, как ей неловко, и она тут же начала смеяться/рыдать и умолять меня никому не рассказывать.
У моего друга степень магистра в машиностроении и робототехнике. Однажды он приготовил картофельный салат с сырой картошкой, потому что решил, что если это салат, то картофель не нужно готовить.
Моей коллеге поручили положить письма в почтовый ящик. Она спросила меня, где он находится и как выглядит. "За углом, красная коробка". Оказалось, что там была еще одна красная коробка с надписью "Смешанные отходы". В двух метрах от нее была красная коробка с надписью "Почта". Она выбрасывала почту.
Моя сестра. Моя дорогая сестра. Такая умная, образованная... но, черт возьми. В ее доме проходила проверка, и инспектор обнаружил проблему с газом. Они вызвали ремонтника, и выяснилось, что у них в доме была небольшая утечка угарного газа. Когда мама спросила, почему у нее нет работающих датчиков, сестра сказала: "Ну, они у нас были, но один из них е переставал пищать". Это произошло несколько лет назад, и мы до сих пор ей это припоминаем.
Моя подруга окончила колледж с отличием с двойной специализацией: биология и химия. Потом поступила в медицинский, стала врачом и устроилась в очень хорошую больницу. Однажды она положила в микроволновку вилку вместе с едой, и мне пришлось объяснять ей, почему микроволновка издает такие звуки, как будто там взрываются петарды.
В моем колледже был профессор, у которого была двойная докторская степень и несколько магистерских, он буквально был главной национального научного журнала и пользовался большим уважением в научном сообществе. Он не знал, что электрические угри существуют на самом деле. Он спорил с нами об этом.
Самый умный человек, которого я знаю, голой рукой коснулся конфорки плиты, чтобы проверить, не горячая ли она. У него две докторских степени.
Мой брат учился в британском университете, и как-то раз ему понадобился тостер. Он заказал его с Amazon за три фунта (около 300 рублей) и удивился, что он такой дешевый. Оказалось, это была детская игрушка. К нему еще прилагались пластиковые куски хлеба.
У моего брата докторская степень в области биоинженерии. Однажды мы говорили по телефону, и он сказал: "Не могу найти телефон, наверное, его взяли дети". До него дошло, только когда я объяснил, что он разговаривает по нему прямо сейчас.
Моя тетя профессор в колледже, доктор математических наук. Онабыла в шоке, когда увидела, как мой отец готовит рис без рисоварки.
Моя подруга М. отлично разбирается в математике. Она буквально выбрала ее в качестве второй специальности в колледже просто забавы ради. Как-то раз мы гуляли, и тут она говорит: "Ребят, я сегодня увидела на Facebook, что до 3000 года остался всего 81 год (дело было в 2019)". Я думал, она просто угорает над дураками с Facebook, но тут она говорит: "С ума сойти, да?". И тут до меня дошло, что моя подруга, которая увлекается математикой... На полном серьезе считает, что 2019+81=3000. Мне пришлось очень осторожно ей все разъяснить. Теперь я постоянно ей это припоминаю.
Мой муж. Он математик и работает на ФБР, но он неоднократно отвозил нас в неправильный аэропорт, причем в разных городах. Как минимум трижды. Он гений, но при этом такой дурачок.
Когда мой отец учился в колледже, у него было проколото одно ухо. Однажды он пошел на вечеринку, познакомился с девушкой, и та решила подарить ему одну свою сережку. Но он не хотел вытаскивать свою, так что он проколол себе второе ухо ее сережкой. Этот человек теперь инженер.
Друг моего брата был лучшим учеником в школе. Уже в колледже он как-то раз собрал оленьи какашки, чтобы разыграть соседа по комнате, и положил их в коробку с шоколадными хлопьями. Два дня спустя он забыл об этом и насыпал себе тарелку хлопьев из этой коробки.
Мой сосед - самый умный человек из всех, кого я знаю. Пару лет назад на День независимости он достал динамит, привязал его к радиоуправляемой лодке с детонатором и таймером и выпустил ночью на озеро. Он нажал на кнопку, но ничего не произошло. Тогда он отнес эту конструкцию домой, чтобы починить, но не выключил детонатор. И когда он все починил, таймер начал отсчитывать 7 секунд. В итоге эта бомба взорвалась в доме и выбила все стекла. Никто не пострадал.
Я знаю одного кандидата наук, который не знал, что северные олени существуют на самом деле.
Она не знала, как пользоваться шторкой для душа, и затопила мне ванную.
Я учился с парнем, который практически идеально сдал экзамен при поступлении на медицинский, но при этом как-то раз съел сырую куриную грудку, потому что подумал, что это просто очень плохой пирожок (он был трезвый).
Самый умный человек, которого я знаю, попытался перепрыгнуть через груду коробок со связанными за спиной руками. В итоге разбил себе губу.
Я учился с человеком, который идеально сдал итоговый школьный тест, но при этом умудрился отрезать себе два пальца на уроке труда, когда мастерил скворечник.
Мой старший брат был лучшим учеником в школе и все равно додумался разрезать яблоко гигантским ножом, держа его в руке. У него остался чудесный шрам.
Самый умный человек, которого я знаю, на полном серьезе вылил бензин в костер.
Самый умный человек, которого я знаю, проглотил брусок из настольной игры "Дженга". Целиком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Степень магистра в биофизике и школа с золотой медалью, но не может завязывать шнурки. Реально, носит обувь либо на липучке, либо с резиновыми шнукрами фастексами. Про пробурить стенку дома, чтоб забить дюбель для зеркала, и говорить не стоит.
Помню пару лет назад, принесли в ремонт смартфон - сломано гнездо зарядки, поменял гнездо - проверяю - не заряжается, проверяю дороги на плате зарядки, диоды, все в норме, звонится, короткого нет, иду дальше, акб в норме, межплатный шлейф, контролер питания, все окей, что за хрень, не заряжается и все, поднимаю голову, С?:%*КА, фильтр в который воткнул зарядку выключен )))
Таки, представляю уровень остальных знакомых.
Однажды я лакомился взбитыми сливками из баллончика и у него сломался клапан. Я решил, что сливки закончились и захотел вскрыть баллончик, чтобы сожрать остатки. Положив баллончик на стол,я от души хватил по нему стамеской.
Струя взбитых сливок полчаса била в потолок, как из взбесившегося огнетушителя.
Они маленькие - запихивают их глубоко, и мягкие - на первых порах не причиняют неудобства, и ребёнок о них забывает.
Обращение к врачу обычно с жалобами на гнойные выделения из одной ноздри.
А в ушном канале горошина, наоборот, разбухнув, причиняет сильную боль.
з.ы. боюсь представить насколько отсталые те люди, что пишут про своих ГЕНИАЛЬНЫХ друзей.