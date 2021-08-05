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25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен

25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен (24 фото)

Автор:
05 августа 2021 17:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Комментарии из Соцсетей   брак   измена   истории из жизни   отношения   свадьба   
3565
24

Недавно пользователь Reddit попросил рассказать о случаях на свадьбах, которые дали понять, что этой паре не суждено быть вместе. Казалось бы, странный запрос, ведь свадьба – это праздник любви, новое начало. Однако пост собрал 85 тысяч лайков и 24 тысячи комментариев – оказывается, тревожные звоночки звучат на свадьбах гораздо чаще, чем можно было подумать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Комментарии из Соцсетей   брак   измена   истории из жизни   отношения   свадьба   
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Антон 2 часа назад
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smakido Минуту назад
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14k
Hairy. 24 минуты назад
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Allmaster Час назад
Зачем нам тут иностранные истории? Тем более мы половину их обычаев просто не понимаем? Это международный сайт, или кто то тупо лайкодрочит копируя абы что?
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17k
KOSTELLO Час назад
Жених переспал с одним из своих друзей в ночь перед тем, как женился на своей жене. На свой мальчишник он хотел пойти в гей-бар. Брак продержался два года.

Вот это особенно понравилось.
А чем они два года потом занимались?
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Лехахуторской 2 часа назад
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Taras Kozalupko 2 часа назад
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Никола Питерский Taras Kozalupko 16 минут назад
Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье.
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15k
homerchik 2 часа назад
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36k
jonnyD 2 часа назад
25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обреченПосмотреть
25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен
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