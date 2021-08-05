25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен

Раньше я работал в заведении, где до эпохи ковида часто проходили свадьбы. После одной церемонии я увидел, как жених шлепнул по заднице одну из подружек невесты в коридоре. Она засмеялась и с широкой улыбкой сказала: «Джереми, ты никогда не изменишься!».

20.

Меня сильно покорежило заявление невесты: «Мы так хорошо понимаем друг друга и чувствуем себя так комфортно вместе, что он может называть меня «тупой шлюхой» в качестве прозвища». Они не продержались и года.