25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен

Недавно пользователь Reddit попросил рассказать о случаях на свадьбах, которые дали понять, что этой паре не суждено быть вместе. Казалось бы, странный запрос, ведь свадьба – это праздник любви, новое начало. Однако пост собрал 85 тысяч лайков и 24 тысячи комментариев – оказывается, тревожные звоночки звучат на свадьбах гораздо чаще, чем можно было подумать.
Во время свадебной церемонии у кого-то зазвонил телефон: прямо в тот момент, когда молодые обменивались клятвами. Это был телефон жениха. И он ответил на звонок.
Перед свадьбой я попросила мужа отрепетировать со мной танец, потому что из-за инвалидности у меня плохая координация. Он отказал мне и сказал, что все будет нормально. Пока мы танцевали, он сказал мне на ухо, даже не понизив голос: "Ты что творишь? Что с тобой не так? Ты меня позоришь!!" Мы продержались в браке 2 года. Уйти от него было лучшим решением в моей жизни.
Перед самым началом свадьбы мама повернулась ко мне и сказала: «Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Если мы сейчас сядем в машину и уедем, я больше не скажу об этом ни слова». Она была права…
Жених превратил глупый обычай с тортом в цирк. Невеста дала ему укусить кусочек и слегка размазала торт по его носу или подбородку. Затем он взял кусок и ВЛЕПИЛ его ей в лицо с такой силой, что я подумал, что она останется с разбитым носом. Торт и крем попали ей в нос, в глаза, измазали платье спереди и так далее. Невесте пришлось приводить себя в порядок, сделать новый макияж, и она рыдала всего лишь спустя час после того, как сказала: «Согласна». Ему было плевать.
Невеста отправилась в свой медовый месяц одна, потому что забронировала поездку на Карибские острова, наплевав на то, что у ее нового мужа сильная аллергия на солнце.
Жених потянулся поцеловать невесту после обмена клятвами, а она подставила ему щеку. Они развелись меньше чем через год, когда выяснилось, что она изменяла ему чуть ли не с начала их отношений.
Подружка невесты призналась моему брату в любви во время тоста на его свадьбе ... ее муж подошел к столу, взял ее на руки и унес, пока она не опозорила его еще больше.
Свадьба моих друзей: когда они обменивались клятвами, жених начал смеяться на словах про верность. Упс.
Жених переспал с одним из своих друзей в ночь перед тем, как женился на своей жене. На свой мальчишник он хотел пойти в гей-бар. Брак продержался два года.
Невеста пропала сразу после ужина примерно на час. Когда она вернулась, отец жениха встал и попросил микрофон. А потом объявил всем присутствующим, что новая жена его сына только что наверху «чпокалась» со своим бывшим, и браку конец.
За веселым и беззаботным танцем с женихом последовал томный медленный танец невесты с ее лучшим другом. Они провели в браке полтора года, теперь она живет с «другом».
Во время приема за столом разгорелась драка между двумя друзьями жениха. Они спорили, кто из них первым переспал с невестой. Жених ничего не заметил. Два года спустя он пришел домой с работы пораньше и застал ее в постели с другим мужчиной. Странно, что на это потребовалось так много времени. Зато буфет был отличный!
Гости засмеялись, когда в клятве зашла речь про моногамию.
На свадьбе моей тети. Священник: «Повторяйте за мной…. В богатстве и в бедности…». Невеста: «В богатстве и в богатстве…». Само собой, долго они не протянули.
Во время свадебного приема жених с невестой испарились где-то на полчаса. Они оба «хранили себя до брака» и им не терпелось уединиться. Что, конечно, нормальное желание. Но потом оказалось, что это была главная причина, почему они вообще поженились. Они чуть-чуть не дотянули до года в браке.
Вместо шафера у жениха была «подружка жениха». Ничего страшного в этом нет, но после ее тоста в комнате повисла неловкая тишина, потому что она очевидно была влюблена в него.
Невеста сказала своим подружкам, что не хочет выходить замуж. Несколько раз. Никто не рассказал об этом жениху вплоть до развода.
Жених начал свою речь со слов: «Мы все знаем, что я не хотел жениться, но мы собрались здесь ради невесты и нашего с ней ребенка». Через 1 год и 3 месяца они расстались.
Раньше я работал в заведении, где до эпохи ковида часто проходили свадьбы. После одной церемонии я увидел, как жених шлепнул по заднице одну из подружек невесты в коридоре. Она засмеялась и с широкой улыбкой сказала: «Джереми, ты никогда не изменишься!».
20.
Меня сильно покорежило заявление невесты: «Мы так хорошо понимаем друг друга и чувствуем себя так комфортно вместе, что он может называть меня «тупой шлюхой» в качестве прозвища». Они не продержались и года.
Несколько лет назад я был шафером на свадьбе. На репетиции свадьбы будущие родственники жениха обращались с ним как с г*вном. Они командовали им, заставляли его делать всякую х*ень и общались с ним свысока. После мероприятия ему не разрешили потусоваться с друзьями жениха, хотя невеста ушла гулять и напилась. Сейчас они в разводе.
На свадьбе все гости, включая родителей молодых, делали ставки на то, как долго продлится брак. Шафер, который ставил на 14 месяцев, победил.
23.
Самая красивая свадьба, на которой я был, закончилась разводом. Она проходила на том месте, где был похоронен отец жениха, и жених плакал, когда зачитывал клятву. Оказалось, он изменял ей уже несколько месяцев, и они развелись какое-то время спустя. Есть что-то ужасно мерзкое в том, чтобы жениться на ком-то, кому ты изменяешь, стоя при этом практически на отцовской могиле.
Одна моя подруга вышла замуж, потом посмотрела на меня со слезами на глазах, и спросила: «Что я натворила?». К тому моменту, когда приземлился самолет, на котором они отправились в медовый месяц, они уже расстались. Даже рыба на их праздничном столе прожила дольше, чем их брак.
Жених подрался с отцом невесты. Они развелись через 4 месяца. Контекст: у жениха и отца невесты серьезные проблемы с алкоголем Тесть всегда его ненавидел. Драка закончилась, когда невеста встряла между ними и ей в глаз прилетел чей-то локоть. Пожалуй, тесть выиграл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот это особенно понравилось.
А чем они два года потом занимались?