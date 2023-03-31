Девушка-инвалид забеременела - и её начали осуждать и советовать избавиться от ребёнка поскорее

Испытать счастье материнства - это мечта многих женщин. Однако кто-то осознанно выбирает жизнь без детей, а другие не могут их иметь. Жизнь вообще штука непредсказуемая. В этом на личном примере убедилась Алекс Дейси.
Алекс не планировала заводить детей, даже не мечтала о таком. Она родилась с редким генетическим заболеванием, при котором атрофируются мышцы и есть проблемы с подвижностью, потому с детства она прикована к инвалидному креслу.
Она решила, что не будет унывать, начала делиться своей историей в соцсетях, чтобы поддержать и вдохновить других людей с подобными заболеваниями. После окончания колледжа Алекс хотела устроиться на работу, но столкнулась с отказами. В какой-то момент девушка хотела сдаться, считая себя безнадёжной и никому ненужной. Однако нашла в себе силы бороться за правда людей с ограниченными возможностями.
Жизнь стремительно развивалась не только благодаря общественной деятельности, Алекс встретила парня. В отношениях с Ноем девушка забеременела. Родить с её проблемами со здоровьем оказалось проблематично, но всё-таки возможно, особенно при поддержке неравнодушного возлюбленного, который взял заботу о беременной на себя.
Помимо трудностей во время вынашивания, Алекс и Ной прочитала множество негатива о себе в соцсетях.
Люди высказали немало опасений и дали злые советы: "Надо прервать беременность", "У ребёнка может быть твоя болезнь", "Как ты собираешься заботиться о малыше".
Несмотря не хэйт, Алекс и Ной справились. У них родилась девочка.
Сейчас пара привыкает к новым для себя ролям, а малышка набирается сил, новорождённая и новоиспечённая мама под постоянным наблюдением врачей.
Источник:
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Но ЗАЧЕМ рисковать здоровьем ребёнка?
Мозги тоже атрофировались?
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.