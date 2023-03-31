Девушка-инвалид забеременела - и её начали осуждать и советовать избавиться от ребёнка поскорее

Она решила, что не будет унывать, начала делиться своей историей в соцсетях, чтобы поддержать и вдохновить других людей с подобными заболеваниями. После окончания колледжа Алекс хотела устроиться на работу, но столкнулась с отказами. В какой-то момент девушка хотела сдаться, считая себя безнадёжной и никому ненужной. Однако нашла в себе силы бороться за правда людей с ограниченными возможностями.