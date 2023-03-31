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Девушка-инвалид забеременела - и её начали осуждать и советовать избавиться от ребёнка поскорее

Девушка-инвалид забеременела - и её начали осуждать и советовать избавиться от ребёнка поскорее

Автор:
31 марта 2023 10:29
Сообщество : Истории
Метки: беременность   девушка инвалид   инвалид и беременность   инвалид родила   истории из жизни   отношения   
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Испытать счастье материнства - это мечта многих женщин. Однако кто-то осознанно выбирает жизнь без детей, а другие не могут их иметь. Жизнь вообще штука непредсказуемая. В этом на личном примере убедилась Алекс Дейси.

Алекс не планировала заводить детей, даже не мечтала о таком. Она родилась с редким генетическим заболеванием, при котором атрофируются мышцы и есть проблемы с подвижностью, потому с детства она прикована к инвалидному креслу.

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Она решила, что не будет унывать, начала делиться своей историей в соцсетях, чтобы поддержать и вдохновить других людей с подобными заболеваниями. После окончания колледжа Алекс хотела устроиться на работу, но столкнулась с отказами. В какой-то момент девушка хотела сдаться, считая себя безнадёжной и никому ненужной. Однако нашла в себе силы бороться за правда людей с ограниченными возможностями.



Жизнь стремительно развивалась не только благодаря общественной деятельности, Алекс встретила парня. В отношениях с Ноем девушка забеременела. Родить с её проблемами со здоровьем оказалось проблематично, но всё-таки возможно, особенно при поддержке неравнодушного возлюбленного, который взял заботу о беременной на себя.

Помимо трудностей во время вынашивания, Алекс и Ной прочитала множество негатива о себе в соцсетях.

Люди высказали немало опасений и дали злые советы: "Надо прервать беременность", "У ребёнка может быть твоя болезнь", "Как ты собираешься заботиться о малыше".

Несмотря не хэйт, Алекс и Ной справились. У них родилась девочка.

Сейчас пара привыкает к новым для себя ролям, а малышка набирается сил, новорождённая и новоиспечённая мама под постоянным наблюдением врачей.

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Метки: беременность   девушка инвалид   инвалид и беременность   инвалид родила   истории из жизни   отношения   
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10  комментариев
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1k
JulZh Час назад
Ребят, ну вот хоть заминусите меня, НО я считаю, что если у тебя есть генетические заболевания (причем настолько очевидные и серьезные) - не надо рожать!!!! Ну не плодите вы дефектность то!! Я за здравый смысл и трезвый подход ко всему. А ЭТО (в посте) скорее эгоизм. Хотите детей, возьмите из дома малютки, дайте шанс ребенку. Не надо плодиться бездумно и неконтролируемо!!!
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116
cmacy 19 минут назад
Не могу осуждать рождение ребенка. надеюсь, что генетическая ошибка не повторится. Но на месте этой пары я бы так не стал делать.
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147
Maikl Полчаса назад
Очень двойственные чувства от этой новости, поскольку непонятно здорова ли новорожденная. Если не унаследовала мамину болячку ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, а если унаследовала ? ...
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9k
goshan_hmc Полчаса назад
Человечество вымрет через 3-5 поколений. Не из-за войн или пандемий. Естественный отбор пропал, медицина вытаскивает к жизни то, что природа забраковала. И даёт шанс размножаться...
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Ну хочешь ты потрахаться - трахайся!
Но ЗАЧЕМ рисковать здоровьем ребёнка?
Мозги тоже атрофировались?
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
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6k
Станислав Час назад
Ну мужику респект просто нереальный!
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73k
Доктор Джонс Час назад
Этот Ной - редкостный извращуга...
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Спелая кукурузинка

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