Тема не новая, но в интернете столько шок-контента, что мама дорогая... Перед вами представительницы прекрасной половины человечества, которые вышли на активные поиски мужей и отцов для своих детишек. Что получилось, то получилось...

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1. Начнем с типичных анкет женщин. Их мы нашли на различных сайтах для знакомств 0 Источник:

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4. Здесь еще и переписка очень интересная 0 Источник:

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6. Продолжаем знакомиться с нашими героинями 0 Источник:

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9. Как мужчины относятся к РСП (разведенкам с прицепами - именно так они называют таких женщин) 0 Источник:

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11. Часто бывает, что новый мужчина так и не может принять ребенка 0 Источник:

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13. Иногда происходят и такие страшные вещи 0 Источник: