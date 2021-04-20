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Тема не новая, но в интернете столько шок-контента, что мама дорогая... Перед вами представительницы прекрасной половины человечества, которые вышли на активные поиски мужей и отцов для своих детишек. Что получилось, то получилось...
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9. Как мужчины относятся к РСП (разведенкам с прицепами - именно так они называют таких женщин)
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крайние 10 лет я ежедневно вдалбливал им в головы, что женщина ДОЛЖНА суметь достойно содержать себя и своих детей, не рассчитывая на мужика
Повезет, как их матери - этот навык ей не понадобится
Не повезет - будет "тянуть сама", не побираясь "писькой наизнанку"
Поэтому обе сейчас учатся на бюджете, одна - в Медакадемии, другая - в Политехе.
Обьяснил еще давно, школьницам: сам учился - ни копейки не платил за экзамены, и вам денег не дам на это.
Или учитесь хорошо - или идите сразу в Магнит, тягайте коробки заморозки, не теряйте время и не портите мне нервы.
а вот это, из обьявлений......
побирушки.
Мужик здесь абсолютный мудак.
Мужчина, 35 лет, ищу жену не старше 25 лет, обеспеченную и с жильём с ростом 170-175 и с грудью третьего размера. Плюссайз не интересны - дамочки следите за собой. От первого брака есть трое мальчишек: семи, пяти и трех лет, думаю настоящую женщину это не испугает, ведь не бывает чужих детей. На сообщения от динамо не отвечаю.