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Нужен с квартирой и машиной: как беременные и женщины с детьми знакомятся в интернете

Нужен с квартирой и машиной: как беременные и женщины с детьми знакомятся в интернете (15 фото)

Автор:
20 апреля 2021 16:48
Сообщество : Юмор
Метки: РСП   Юмор   девушки   дети   женщины   знакомстыва   отношения   свадьба   
3698
15
Тема не новая, но в интернете столько шок-контента, что мама дорогая... Перед вами представительницы прекрасной половины человечества, которые вышли на активные поиски мужей и отцов для своих детишек. Что получилось, то получилось...
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Метки: РСП   Юмор   девушки   дети   женщины   знакомстыва   отношения   свадьба   
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76k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
у меня 2 дочери, 19 и 20 лет
крайние 10 лет я ежедневно вдалбливал им в головы, что женщина ДОЛЖНА суметь достойно содержать себя и своих детей, не рассчитывая на мужика
Повезет, как их матери - этот навык ей не понадобится
Не повезет - будет "тянуть сама", не побираясь "писькой наизнанку"
Поэтому обе сейчас учатся на бюджете, одна - в Медакадемии, другая - в Политехе.
Обьяснил еще давно, школьницам: сам учился - ни копейки не платил за экзамены, и вам денег не дам на это.
Или учитесь хорошо - или идите сразу в Магнит, тягайте коробки заморозки, не теряйте время и не портите мне нервы.
а вот это, из обьявлений......
побирушки.
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5k
Сергей Полчаса назад
Не хочешь общаться с женщинрй, у которой есть дети, не общайся. Любить ты их не обязан. Но оаз женился, нормальные уважительные отношения с детьми необходимы. Они не виноваты.
Мужик здесь абсолютный мудак.
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6k
Ф Ив 58 минут назад
Посмотрели бы эти разведенки как бы это выглядело, если бы анкету составлял мужчина.
Мужчина, 35 лет, ищу жену не старше 25 лет, обеспеченную и с жильём с ростом 170-175 и с грудью третьего размера. Плюссайз не интересны - дамочки следите за собой. От первого брака есть трое мальчишек: семи, пяти и трех лет, думаю настоящую женщину это не испугает, ведь не бывает чужих детей. На сообщения от динамо не отвечаю.
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Преподобный Стасян

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