FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4699 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Москвичи смогут пожениться ночью

Москвичи смогут пожениться ночью (3 фото)

Автор:
11 августа 2021 13:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   брак   загс   интересное   новости   свадьба   
550
3
В управлении ЗАГС рассказали, что теперь жители Москвы смогут заключить брак в вечернее и даже в ночное время суток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   брак   загс   интересное   новости   свадьба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Pillin Alex 2 часа назад
//fishki.net/upload/users/2021/08/11/1485245/85f8337c8fd3a95a05c07f9f3e1e1d9d.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/11/1485245/85f8337c8fd3a95a05c07f9f3e1e1d9d.mp4
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
344
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Хорошее дело браком не назовут. Ну а для плохих дел, ночь самое время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Добрый Алабай Час назад
Хорошее дело браком не назовут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
SHIBAN Час назад
В нынешних реалиях регистрировать брак утрачивает смысл !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 2 часа назад
чтобы развестись с утра):):):):)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
анатолий горленко 2 часа назад
А еще можно заказать услугу "Брак на час", и развод не нужен!!!
Всё происходит автоматом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Александрович 2 часа назад
Услуга "Утренний экспресс-развод" также предлагается. Развестись можно просто со смартфона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных #девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Лодку фараона Хеопса возрастом 4600 лет доставили в Большой египетский музей Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету» В Москве случайно задержали семью каннибалов-сатанистов, которые «очищали планету» В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве В Подмосковье сбежали пятеро заключённых: один из них обвиняется в громком убийстве 25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен 25 случаев на свадьбах, после которых стало очевидно, что брак обречен
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56643



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 крутых вещей, найденных на свалке
1
86
50 крутых вещей, найденных на свалке
Интересные факты о фильме "Враг мой"
3
114
Интересные факты о фильме "Враг мой"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Больные на голову
1
12
Больные на голову
Авария или недопонимание? Предполагаемый инцидент с подлодкой «Орел»
1
14
Авария или недопонимание? Предполагаемый инцидент с подлодкой «Орел»
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#кино#подборка#аварии#СССР#познавательно#автомир#забавно
#факты#Россия#прикол#история#дтп#авто аварии#сша#автомобили#фильм#позитив
#Юмор#животные#картинки#интересное#новости#ynews#фотографии#приколы#актеры#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться