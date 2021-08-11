Москвичи смогут пожениться ночью

Такие ночные церемонии с 2019 года проводит Дворец бракосочетания № 1, что расположен в Малом Харитоньевском переулке. А в 2021 году стало также возможно заключить брак в ночное время на станции метро "Маяковская". Их проводят после закрытия вестибюля для приема пассажиров.



Как вам идея?