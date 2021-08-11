Москвичи смогут пожениться ночью

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В управлении ЗАГС рассказали, что теперь жители Москвы смогут заключить брак в вечернее и даже в ночное время суток.
Ночная процедура не будет ничем отличаться от дневной, но столичные жители смогут сочетаться браком без лишней суеты и городского шума.
"Самыми популярными месяцами для регистрации брака в ночное время стали февраль, март и июнь. Наибольшее количество пар предпочитает регистрировать брак вечером с 18:00 до 21:00", - уточнили в ЗАГС. Там же они рассказали, что максимальное количество заявлений поступает в праздничные и другие популярные даты.
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