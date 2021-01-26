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Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!

Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! (36 фото)

Автор:
26 января 2021 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   забавно   мастер-ломастер   ну вы даете!   ремонт   руки не оттуда   смешно   
4107
36
Инстаграм-сообщество "Золотые руки" - место, где жертвы косоруких ремонтников и просто свидетели выдающихся шедевров делятся лучшими перлами ремонта и дизайна. Любуемся и надеемся, что с нами такого не случится!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   забавно   мастер-ломастер   ну вы даете!   ремонт   руки не оттуда   смешно   
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16  комментариев
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39k
Raush Час назад
Единственное, что реально круто, это сушилка для обуви.

На остальное даже смотреть больно...
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20k
Влад 20 минут назад
Сушилка класс. Обязательно сделаю. А еще хочу положить трубу отопления кольцом под ванной чтоб в холодную не вставать и вода медленнее остывала.
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7k
DumDum 36 минут назад
Выбивается из тематического поста. Где круглая дыра в сиденьи?
Выбивается из тематического поста. Где круглая дыра в сиденьи?
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2k
Владимир Час назад
жуткое зрелище!душераздирающее!!!
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10k
Сибирячка Час назад
Это муки тех. кто повелся на то . что на 3 кв.м можно отлично устроится
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3k
Евгений 2 часа назад
Сушилка для обуви отличная. Сразу вспомнил каптерку. Было бы место в квартире, сделал бы такую же.
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4k
iovan2011 2 часа назад
Я считаю за это нужно вводить уголовную ответственность, делаю ремонт, "Мастера" плитку ЛОЖИЛИ, надеюсь уже поправились.
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361
Обратная сторона Луны iovan2011 Час назад
Ложат ложку, кладут кладку, а поклажу.....
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90
Pr0ve_it 2 часа назад
Не, ну со стиралкой, вмурованной в стену, нормально бы получилось, если обезопасить со сторону туалета. А остальное - просто шик и блеск, конечно
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446
Атомный Крот Обратная сторона Луны Час назад
Там, где сортиры на улице, то и канальи с водопроводом в домах обычно нет.

Тут, судя по фото, именно "застройщик/владелец сэкономил".
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361
Обратная сторона Луны Атомный Крот 51 минуту назад
Старая застройка, коммунальные дворы и квартиры.... Люди выкручиваются как могут.
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446
Атомный Крот Обратная сторона Луны 49 минут назад
Скорее, тут варианты под сдачу внаем представлены.
Когда владельцу лень заморачиваться с нормальным (и соответственно более дорогим) ремонтом, зато можно сдавать жилье в аренду гораздо дороже. Как "студию со всеми удобствами".
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446
Атомный Крот Обратная сторона Луны 46 минут назад
А с такой планировкой часто общаги строят. Приходилось в таких бывать.
Когда есть и сортир, и душ, и кухонная ниша, и жилая комната.
А с такой планировкой часто общаги строят. Приходилось в таких бывать. Когда есть и сортир, и душ, и кухонная ниша, и жилая комната.
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361
Обратная сторона Луны Атомный Крот 14 минут назад
Возможно
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