Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!

Инстаграм-сообщество "Золотые руки" - место, где жертвы косоруких ремонтников и просто свидетели выдающихся шедевров делятся лучшими перлами ремонта и дизайна. Любуемся и надеемся, что с нами такого не случится!
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Если ребенок хочет домашнее животное, а родители против, грамотный водопроводчик может построить компромисс
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На остальное даже смотреть больно...
Тут, судя по фото, именно "застройщик/владелец сэкономил".
Когда владельцу лень заморачиваться с нормальным (и соответственно более дорогим) ремонтом, зато можно сдавать жилье в аренду гораздо дороже. Как "студию со всеми удобствами".
Когда есть и сортир, и душ, и кухонная ниша, и жилая комната.